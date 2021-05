Jetzt Online! 16. Yoga Vidya Musikfestival vom 12.-16. Mai 2021

Start: 12.05.2021 11:00 Uhr

Das Yoga Vidya Musik Festival wird aufgrund der aktuellen Corona-Lage vom 12. -16. Mai 2021 erstmalig in seiner Geschichte online stattfinden.

“So gerne wir das FrĂĽhlingsfest der Yoga-Musikszene auch hier vor Ort gefeiert hätten – Sicherheit geht vor”, erläutert Programmplaner Christian Einsiedel. “Die Frage war daher: Wie bringen wir das online, was das Yoga Vidya Musikfestival schon immer ausgezeichnet hat? Mantras, Ragas, Weltmusik-Klänge und spirituelle Musik aus verschiedenen Traditionen, dazu natĂĽrlich Klang- und Mantrayogastunden – das alles gibt es jetzt von Mittwoch bis Sonntag. Immer beginnend mit einer Yogastunde, dann folgen zwei berĂĽhrende Konzerte.”

Interessierte können sich ab dem 12. Mai auf vier nachmittägliche Klang- bzw. Mantra-Yogastunden live aus Bad Meinberg freuen, die jeweils um 16 Uhr beginnen. Am frühen Abend folgen dann ab 19 Uhr Konzerte von Ana Hata, Shankari Susanne Hill, Yogendra & Ravi Srinivasan und Erik Manouz.

In den Hauptkonzerten begleiten ab 20 Uhr Obertonsänger Christian Bollmann & Judith Maria Günzl, Sundaram, die Gaiatrees, Aleah Gandharvika & Jess Amba die Teilnehmenden in einen besonderen Raum aus Sound und Stille. Live gestreamt aus den Studios der Künstler*innen in Leipzig, Frankfurt, Baden, dem Rheinland und dem Raum Göttingen, überträgt sich die Energie der Kunstschaffenden direkt in die Wohnzimmer zuhause.

Der Festival-Abschluss am Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einer Yogastunde, gefolgt von einer Piano-Matinee mit Sundaram und einem musikalischen Ausklang gegen 13 Uhr mit Johannes Vogt. Beim Kirtan können die Teilnehmer*innen auch zuhause noch einmal mitsingen, mittanzen und online Geteiltes an sich vorbeiziehen lassen.

“Wenn wir mit unserem Online-Musikfestival die Lebensfreude und den Frieden im Herzen der Teilnehmenden zu neuem Leben erwecken können, haben wir alles erreicht, was wir uns wĂĽnschen können”, findet Narendra Godehard HĂĽbner, Leiter des Seminarzentrums in Bad Meinberg. “Musik schafft Verbindung, inspiriert und erfĂĽllt unseren Geist mit positiver Energie. Ich denke, das können wir in diesen Tagen alle sehr gut gebrauchen.”

Anmeldung: per Tel.: 05234 – 870, per E-Mail an rezeption@yoga-vidya.de oder online unter: www.yoga-vidya.de/events/musikfestival

Kostenbeispiele:

All-in-Ticket: 179 EUR

Tagesticket MI, DO + SA: je 46 EUR

Tagesticket Sonntag: 25 EUR

Kurzes Konzert: 15 EUR

Langes Konzert: 25 EUR

Yogastunde: 10 EUR

Yoga Vidya ist der europaweit größte gemeinnützige Verein rund um Yoga, spirituelles Wachstum und gesundheitliches Wohlbefinden mit Yoga- und Ayurveda-Seminarhäusern in Bad Meinberg, im Westerwald, an der Nordsee und im Allgäu. Das erste Yoga Vidya Zentrum wurde 1992 von Sukadev Volker Bretz in Frankfurt am Main gegründet. Als Yoga-Seminaranbieter mit rund 280 in den Seminarzentren aktiv tätigen Vereinsmitgliedern haben Interessenten die Auswahl aus jährlich über 4.500 Aus- und Fortbildungen rund um die Themen Yoga, Meditation und Ayurveda. Beim deutschlandweit führenden Yogalehrer*innen-Ausbildungsinstitut haben bereits über 20.000 Teilnehmer*innen die Yogalehrer*innen-Ausbildung erfolgreich absolviert. Das Seminarhaus in Bad Meinberg, Hauptstandort des Vereins, ist eines der größten deutschen Bildungsinstitute.

