Jetzt NEU: Das Reiss Motivation Profile® erstmals als App!

„Und wieder sind wir dem Ziel einen großen Schritt nähergekommen, dass möglichst vielen das Wissen über die eigenen Motivatoren zur Verfügung stehen kann“, kommentiert Ben Schulz, Geschäftsführer der RMP germany GmbH die Einführung der App zum Reiss Motivation Profile®. „Mit der App wird es deutlich einfacher, das Reiss Motivation Profile® immer dann zur Hand zu haben, wann es gebraucht wird.“

„Wer bin ich“ ist nicht nur der Name eines Spiels, sondern vielmehr eine Frage, die sich jeder bestimmt schon gestellt hat. Manche eher rhetorisch, andere hingegen möchten tatsächlich ihrer Identität auf den Grund gehen und ihr Handeln besser verstehen. Das Reiss Motivation Profile® gibt hierauf Antwort. Der Persönlichkeitstest befasst sich mit den 16 Lebensmotiven, die unsere intrinsische Motivation beschreibt. Anhand der Ergebnisse erfahren die Nutzer, warum sie so handeln wie sie handeln und warum sie sich so schwertun, dies zu ändern.

Die App ist über die gängigen App-Stores erhältlich. So können nun alle Interessierten ihren Persönlichkeitstest direkt auf dem Handy durchführen und sich die Auswertung durch einen Avatar erklären lassen. Zu jeder Zeit ist es möglich, das Profil immer wieder zu Rate zu ziehen, wenn man das Gefühl hat, sich selbst im Weg zu stehen.

„Übrigens, wenn Ihr Partner oder Ihre Partnerin ebenfalls diesen Test macht und Sie wegen verschiedener Standpunkte in einen Konflikt geraten: Handy raus, Profil aufrufen und schauen, wo es klemmt und warum. Sie werden staunen, wie schnell sich ein Streit beilegen lässt, wenn man versteht, wie das Gegenüber tickt“, geht Ben Schulz auf die weiteren Vorteile ein. „Das klappt übrigens in jeder Kommunikation: sei es mit Kollegen, Führungskräften, Mitarbeitenden oder dem Versicherungsmakler. Wenn jeder um die Motivatoren des anderen weiß, werden deutlich weniger Missverständnisse und Konflikte an der Tagesordnung stehen.“

Die neue App erhalten Sie kostenlos im Apple App Store oder im Google Play Store.

Mehr zum Reiss Motivation Profile unter www.rmp.eu.

Wir von der RMP germany verstehen uns als Expertinnen und Experten für intrinsische Motivation und sind seit dem 01.07.2017 exklusiver Lizenzpartner in Deutschland für das Persönlichkeitsprofil Reiss Motivation Profile®. Wir ermöglichen Anwenderinnen und Anwendern individuellen Erfolg noch schneller und nachhaltiger sichtbar zu machen. Als Repräsentanten von Steven Reiss möchten wir als RMP germany das Reiss Motivation Profile® allen Menschen auf der Welt zugänglich machen und unterstützen damit die Vision des 2016 verstorbenen Psychologen und Wissenschaftlers, der das bekannte Persönlichkeitsprofil entwickelte. RMP germany: reflect – match – perform.

