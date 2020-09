Jetzt neu: Das Personal Brand Magazin der werdewelt

Mit dem neuen Personal Brand Magazin stellen die Selbstmarketing Experten der werdewelt die Weiterentwicklung des HERO Magazine vor

It”s all about Personality – so das Motto des neuen Personal Brand Magazins der Marketingagentur werdewelt. “Es ist eine Weiterentwicklung unseres HERO MAGAZINE. In dieser Neuauflage wird das Thema Personal Branding noch stärker in den Fokus gerĂĽckt. Die Idee dazu entstand im Zusammenhang mit der Veröffentlichung unseres neuen Buchs, “das groĂźe Personal Branding Handbuch”, das dieses Jahr im Campus Verlag erschienen ist”, erklärt Ben Schulz, GeschäftsfĂĽhrer der werdewelt.

Menschen vertrauen Menschen, und Menschen kaufen bei Menschen – deshalb sei es heute besonders wichtig, sich seinen Kunden nahbar und authentisch zu präsentieren. “Denn warum kaufen wir die Brötchen bei unserem Lieblingsbäcker, obwohl sie woanders genauso gut schmecken? Weil wir ihm vertrauen”, fĂĽhrt Schulz, Sparringspartner und Troubleshooter, weiter aus.

Authentisch und nahbar präsentieren sich auch die Persönlichkeiten in der aktuellen Ausgabe des Personal Brand Magazins. Hier erzählt jeder seine ganz persönliche Geschichte. Neben Marcell Engel, mit der Titelstory “Was bedeutet Erfolg?”, erfahren Sie auĂźerdem mehr ĂĽber Ulrike Wolter, Peter Krötenheerdt, Dr. Franziska Frank, Bettina Sabath, Roel Schaart, Dorette Segschneider, Elke MĂĽller, Ralf W. Barth und Dr. Peter Aschenbrenner. DarĂĽber hinaus erfährt der Leser, warum “Personality first”, das Credo der Zukunft ist.

Und noch eine weitere Besonderheit hält das Personal Brand Magazin bereit: das Portrait des diesjährigen Gewinners des neu ins Leben gerufenen Personal Brand Awards. Der Award ging in diesem Jahr an Walter Kohl. “Denn er ĂĽberzeugt in der Ă–ffentlichkeit durch Authentizität, Echtheit und Nahbarkeit. Er zeigt mit seiner Bodenständigkeit und offenen Art, was eine Personal Brand ausmacht”, bekräftigt Schulz, der Kohl als Preisträger des Personal Brand Awards 2020 auszeichnete.

Ausgewählte Artikel des Personal Brand Magazines gibt es ab sofort online unter: https://www.werdewelt.info/news/personal-brand-magazin/

Ab Ende September 2020 ist das Magazin auch in gedruckter Form erhältlich über: https://amzn.to/35cm4Ra

Nähere Informationen zu werdewelt unter https://www.werdewelt.info

