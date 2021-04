Jetzt ist es an der Zeit, in kroatische Immobilien zu investieren!

Corona-Kriseneffekt auf dem kroatischen Immobilienmarkt

Wenn Sie nach einer soliden Investitionsmöglichkeit suchen, sind Immobilien in Kroatien, insbesondere an der Küste, eine gute Antwort. Die Nachfrage auf dem Markt des Landes ist im Allgemeinen recht hoch, obwohl sich diese, während der Coronakrise etwas verlangsamt hat.

Alle relevanten Daten deuten jedoch darauf hin, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Preise wieder steigen, was dies zu einem hervorragenden Zeitpunkt für einen Kauf macht.

Ein kontinuierlicher Anstieg

Im Jahr 2015 gelang es Kroatien endlich, aus der durch die globale Finanzkrise ab 2009 verursachten Rezession herauszukommen, und seitdem sind die Immobilienpreise kontinuierlich gestiegen. Der Immobilienpreisindex stieg von nur 86,6% (im Jahr 2015) auf 115% (im Jahr 2020), wobei die 100% -Marke die Situation ab 2010 war.

Eine bessere Möglichkeit, dies zu betrachten, besteht darin, möglicherweise zu überprüfen, wie sich die Immobilienpreise im ungefähr gleichen Zeitraum verändert haben. Im letzten Quartal 2012 und im ersten Quartal 2013 ging die einjährige Preisänderung um 9,6% bzw. 9,7% zurück, aber das änderte sich bald und die Preise begannen von diesem Moment an zu steigen. Bereits im ersten Quartal 2020 gab es einen Anstieg von 9,9% gegenüber dem Vorjahr, und das zweite Quartal folgte mit 8,9%.

Dann kam jedoch der COVID-19-Ausbruch und die Verkäufe gingen zurück. Und sie sind nicht einfach gefallen, sie haben sich halbiert, informiert uns die Immobilienagentur Terra Dalmatica. Genau aus diesem Grund sei dies jedoch eine großartige Gelegenheit für potenzielle Investoren.

“Das Interesse ist immer noch da und es ist immer noch genauso hoch wie zuvor. Die Leute warten nur darauf, dass die ganze COVID-19-Sache vorbei ist, damit sie wieder Immobilien kaufen können. Wir erwarten, dass der Markt bald wieder auf Kurs kommt, vor allem wenn der Lookdown vorbei ist und sich die Leute frei bewegen können, sagt uns ime Unić, der Besitzer von Terra Dalmatica.

Weitere neue Immobilien auf dem Weg

In der Tat werden in allen größeren Städten des Landes, beispielsweise in Zagreb oder Split, neue Wohnhäuser gebaut, und genau diese Art von Immobilien ist derzeit am gefragtesten. Und neue Projekte kommen immer weiter.

Angesichts der Tatsache, dass Kroatien einen der niedrigsten Durchschnittspreise pro Quadratmeter in Europa hat und derzeit knapp unter 2000 EUR liegt, ist eine Investition umso einfacher. Natürlich spielt die Lage Ihrer Immobilie eine große Rolle, aber diese Information sollte Ihnen eine ziemlich gute Vorstellung davon geben, was Sie hier in Bezug auf die Preise erwarten können.

Und wenn man bedenkt, dass die Preise im letzten Quartal 2019 und im ersten Quartal 2020 um weit über 3% gestiegen sind, wird das Potenzial dieser Art von Investition sehr deutlich. Angesichts all dessen, was wir hier über den Markt wissen, ist dies eine äußerst gute Investition. Die Nachfrage war schon lange kein Problem mehr.

Wir sind ununterbrochen schon 15 Jahre im Immobilienmarkt in ibenik und in Kroatien anwesend, womit wir eine der ältesten Makleragenturen in Dalmatien, besonders an der Küste sind. Wir vermitteln im Kauf und Verkauf jeder Art von Immobilien, im Mieten und Vermieten, Tausch und anderen Formen von Investitionen in Immobilien.

15 Jahre Erfahrung

Wir sind ununterbrochen schon 15 Jahre im Immobilienmarkt in ibenik und in Kroatien anwesend, womit wir eine der ältesten Makleragenturen in Dalmatien, besonders an der Küste sind. Wir vermitteln im Kauf und Verkauf jeder Art von Immobilien, im Mieten und Vermieten, Tausch und anderen Formen von Investitionen in Immobilien.

Kontakt

Terra Dalmatica

Šime Unić

Obala Hrvatske mornarice 1

22000 Sibenik

00 385 22 213 506

info@terradalmatica.hr

https://www.terradalmatica.hr/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.