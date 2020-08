Jetzt in Kornwestheim: Design und Lifestyle erleben

Premium-Showroom im Salamander-Areal in Kornwestheim

Stuttgart-Kornwestheim, 27. August 2020. Ein neuer Showroom fĂĽr hochwertige Designartikel sowie nachhaltig produzierte Gesundheits- und Lifestyleprodukte hat in Stuttgart-Kornwestheim eröffnet. Im Salamander-Areal unmittelbar zentral am Bahnhof gelegen werden europäische Premium-Marken und wertige Handwerksprodukte präsentiert. Verantwortlich fĂĽr das vollkommen neue Shopping-Konzept ist das Personal-eCommerce-StartUp VPlusHabitat. “Wir bieten unseren Kunden eine persönliche Inspiration und alle unsere nachhaltigen Produkte können direkt vor Ort getestet werden”, so Simon Winter, Area Manager bei VPLUShabitat. Europäischen Herstellern soll auf diese Weise ein direkter Zugang zum Markt geboten werden. “Unsere Zielgruppe sind Menschen aus der Region mit einem gesunden und umweltbewussten Lebensstil”, fährt Winter fort.

Manufakturen und Familienbetriebe als Partner

Zu den Premium-Herstellern, die im neuen VPLUShabitat-Showroom präsentiert werden, gehört auch die italienische Möbelmanufaktur STONES. Trendige Einrichtungselemente sorgen für einen modernes Erscheinungsbild mit einem Vintage-Touch. Über den Shop von VPLUShabitat können derzeit fast 50 verschiedene Stühle, Sideboards und Tische bestellt werden. Auf eine mehr als 300jährige Geschichte blickt die Gründerfamilie der Glashütte Eisch zurück, die ebenfalls im Showroom ihre hochwertigen Wein- und Champagnergläser sowie Dekanter präsentiert. VPLUShabitat hat diese exklusive Serie ebenso in sein Programm aufgenommen, wie die Bayreuther Porzellan-Manufaktur Gloria. Bereits in der vierten Generation zeichnen sich ihre Porzellane vor allem auch durch einen Mix aus Modernem und Traditionellem aus.

Vollkommen neues Erlebnis

Das Konzept von VPLUShabitat ist vollkommen neu: In den regionalen Showrooms können sich die Interessenten ĂĽber die Angebotsvielfalt informieren und die Produkte auch selbst ausprobieren. Eine persönliche Beratung gibt einen Ăśberblick ĂĽber das umfangreiche Warenangebot. Community- und Area Manager kĂĽmmern sich anschlieĂźend um den Auftrag bis zur Auslieferung. “Unsere Vision bei VPLUShabitat ist es, dass wir vornehmlich europäischen Qualitätsherstellern eine Sichtbarkeit zu bieten – unabhängig von groĂźen Ketten. Bei uns gibt es besondere Dinge, die man sonst nicht findet”, erklärt Moshe Gazit, deutsch-israelischer GrĂĽnder und Inhaber des Startups. Dabei lege das Unternehmen Wert auf einen fairen Umgang mit den Produzenten.

Regelmäßige Events geplant

In der Zukunft sind im Showroom in Stuttgart-Kornwestheim regelmäßige Informations-Veranstaltungen geplant. Die ersten Termine sind bereits für September geplant. Erreichbar ist der Area-Manager Simon Winter unter simon@vplushabitat.com, 08141 5098912. Die Adresse des Showrooms lautet: Salamander Areal, Stammheimer Straße 10, 70806 Kornwestheim.

VPLUShabitat sucht weiter neue Mitarbeiter

Als junges Start-up wird VPLUShabitat seinen bisherigen Wachstumskurs mit hoher Geschwindigkeit fortsetzen. FĂĽr den GroĂźraum Stuttgart werden kontinuierlich weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Community Manager gesucht. “Wir versprechen uns gerade in der wirtschaftlich starken Region um Stuttgart gute Aussichten fĂĽr unser neuartiges Modell einer starken Gemeinschaft mit einem intensiven Austausch “, erklärt UnternehmensgrĂĽnder Moshe Gazit.

Unternehmensprofil: Ăśber VPLUShabitat

VPLUShabitat ist ein neuartiges Personal-eCommerce-Startup. Vision ist die direkte Verknüpfung von Kunden mit Herstellern hochwertiger Designartikel, sowie nachhaltig produzierten Gesundheits- und Lifestyleprodukten. VPLUShabitat will unbekannten europäischen Premium-Lifestyle-Marken Sichtbarkeit bieten, damit sie Kontakt finden zu wertvollen Kunden, die einen gesunden und nachhaltigen Lebensstil pflegen.

Nachhaltigkeit, Regionalität und Design zeichnen die Produzenten aus, die bereits jetzt Teil einer europaweit schnell wachsenden Community sind. Die direkte und faire Zusammenarbeit von Unternehmen, Kunden und VPLUShabitat ist dabei ein wesentlicher Faktor. Die exklusiven Produkte ermöglichen einen verantwortungsvollen und bewussten Konsum.

Gründer von VPLUShabitat ist der deutsch-israelische Unternehmer Moshe Gazit, der vor dem Start seines Unternehmens im Jahr 2018 für verschiedene europäische Konzerne Vertriebsverantwortung getragen hat. Das Unternehmen hat derzeit zehn Beschäftigte.

Kunden von VPLUShabitat können sich in Showrooms mit einer persönlichen Betreuung ĂĽber das umfangreiche Warenangebot informieren und vor Ort testen – Bestellung und Lieferung erfolgen anschlieĂźend ĂĽber ein Online-Portal. In diesen lokalen Geschäften finden zudem auch Events statt wie Lesungen oder Live-Kochen. Derzeit gibt es drei Showrooms in Stuttgart-Kornwestheim, Warschau und in Bayreuth. In KĂĽrze kommen Standorte in Ehingen bei Ulm, MĂĽnchen und Potsdam hinzu. Ziel ist der Aufbau einer eigenen Community aus europäischen Herstellern, Standort-Managern und Kunden an 120 Standorten in Europa. www.vplushabitat.com

