Jetzt in fachliche Fortbildung investieren!

Mit den krisenstabilen Aus- und Weiterbildungsangeboten der ADN Akademie.

Die ADN Distribution GmbH ist spezialisiert auf den GroĂźhandel mit Informations- und Telekommunikationstechnik und maĂźgeblich daran beteiligt, moderne Technologien, wie etwa Cloud-Infrastrukturen, auf den Markt zu bringen. Von groĂźer Bedeutung fĂĽr den Erfolg der ADN und den ihrer Partner ist das “Akademie” genannte Schulungszentrum der ADN. Seit seiner GrĂĽndung 1997 dient es dazu, IT-Partner und Unternehmen allgemein zu befähigen, die IT-Lösungen aus dem Angebot der ADN bei deren Kunden umzusetzen.

Normalerweise bietet die Akademie an ĂĽber 12 Standorten ĂĽber 700 Trainings pro Jahr an. Durch die Corona-Krise ist man aktuell größtenteils auf Online-Formate umgestiegen und das ĂĽberaus erfolgreich. Durch ein ĂĽberlegtes Konzept wurden die virtuellen Formate von den Teilnehmern sehr positiv aufgenommen. Dennoch ist die ADN ĂĽberzeugt, dass Online-Events Präsenzveranstaltungen aufgrund der persönlichen Interaktion nie vollständig ersetzen können. Enya Neumann, Vertriebsleiterin der ADN-Akademie DACH: “Präsenzschulungen geraten aber nicht aus dem Fokus der Akademie. Zentral ist die Rolle des starken Coachs, der direkt auf die einzelnen Kursteilnehmer und deren individuelle LernbedĂĽrfnisse eingehen kann. Wir werden jedoch weiter auf virtuelle Formate setzen, um unsere Akademie zugänglicher zu machen. Auch in Zukunft planen wir, eine gute Mischung aus Online- und Präsenzformaten anzubieten.”

Die Akademie bietet ein breites Angebot an herstellerspezifischen Weiterbildungen, zum Teil sind diese fĂĽr die Arbeit mit den entsprechenden Lösungen auch verpflichtend. Enya Neumann erklärt: “Als Distributor pflegen wir einen engen Kontakt zu unseren Herstellern, mit denen wir uns regelmäßig und vorausschauend zu Neuerungen und dem Programm der Akademie abstimmen. Diese entwickeln fortwährend Ihre Lösungen weiter oder bringen neue auf den Markt und können ĂĽber uns das zugehörige Fachwissen an die Partner-Landschaft weitergeben.” Davon profitieren sowohl Hersteller als auch Partner: Markus Kottwitz, Bereichsleiter msg services ag aus Ismaning bei MĂĽnchen kommentiert: “Wir haben als eines der ersten Unternehmen mit der Ausbildung unserer technischen und vertrieblichen Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Cloud-Technologien begonnen. Dabei hat die Cloud-first-Strategie der ADN Akademie ideal zu unserer Unternehmensstrategie gepasst. Auch in der Corona-Krise haben wir uns als msg services dafĂĽr entschieden, unsere Consultants weiterhin auszubilden und die Zeit zu nutzen, unser Wissen mittels der ADN Online Intensiv-Workshops zu erweitern.” Doch nicht nur mit beiden Beinen bereits im Berufsleben stehende IT-Profis und solche, die es werden wollen, profitieren von dem Angebot der Akademie. FĂĽr die BASYS Bartsch EDV-Systeme GmbH aus Bremen ĂĽbernimmt ADN sogar einen groĂźen Teil der theoretischen und praktischen Ausbildung ihrer Azubis: “Wir machen seit vielen Jahren die Erfahrung, dass wir eine viel größere Bindung ans Unternehmen erreichen, wenn wir Mitarbeiter schon ab dem ersten Ausbildungsjahr schulen und zertifizieren lassen. Die ADN Akademie unterstĂĽtzt uns hier nicht nur durch besondere “Azubikonditionen”, sondern auch in der Beratung, welche Kurse sich fĂĽr den entsprechenden Wissensstand der Mitarbeiter anbietet. Auch langjährige Betriebsangehörige nehmen jede Menge Inspiration und Wissen fĂĽr das Tagesgeschäft mit”, lobt Florian Stamer, Technischer Leiter bei der BASYS.

ADN GeschäftsfĂĽhrer Hermann Ramacher resĂĽmiert: “Der wachsende eCommerce-Sektor, zunehmend datengetriebene Geschäftsmodelle oder die Omnipräsenz der Cloud … das Digitale bildet bereits jetzt und auch in Zukunft eine zusätzliche Ebene unserer Realität. Es bedarf einer breit angelegten Bildungsoffensive, die fĂĽr alle Altersgruppen Angebote schafft, die grundlegenden Zusammenhänge der digitalen Sphäre zu verstehen, Technologien anzuwenden und selbst zu entwickeln. Unternehmen, die die Ausbildung qualifizierten Nachwuchses und die Weiterbildung ihrer bestehenden Belegschaft vorantreiben, werden langfristig zu den Gewinnern zählen und Wirtschaft und Gesellschaft voranbringen.”

ADN – Advanced Digital Network Distribution wurde 1994 gegrĂĽndet und ist spezialisiert auf die autorisierte Distribution von beratungsintensiven Cloud-Services, -Technologien und -Lösungen. Als fĂĽhrende VAD und Serviceorganisation fĂĽr Fachhandelspartner, bietet ADN ein breitgefächertes Herstellerspektrum: Cloud & Virtualization, Networking & Security, Storage Solutions sowie Unified Communications.

Firmenkontakt

ADN Advanced Digital Network Distribution GmbH

Stefan Sutor

Josef-Haumann-StraĂźe 10

44866 Bochum

+49 2327 9912 195

info@adn.de

http://www.adn.de

Pressekontakt

PR13

Maya Kolleck

Osdorfer Weg 68

D-22607 Hamburg

Tel. +49 (0)40 21993366

info@pr13.de

http://www.pr13.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.