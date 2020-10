Jetzt erschienen: Handbuch Employer Branding von Dr. Astrid Nelke – mit aktuellen Ergebnissen zu den Auswirkungen von Corona auf das Employer Branding

Wie verbessern wir die Bindung unserer Beschäftigten an unser Unternehmen? Was verhilft uns zu mehr Erfolg im Recruiting? Wie gewinnen wir das Vertrauen der Bewerber in uns als Arbeitgeber? Wie erkennt man uns als modernen und leistungsfähigen Arbeitgeber und wie kommunizieren wir das optimal? Wie gelingt es uns, mehr Talente und Top-Qualifizierte zu gewinnen? Fragen über Fragen, welche sich viele Arbeitgeber und Unternehmen immer häufiger und immer dringlicher stellen.

Antworten zu diesen und vielen anderen Fragen findet man im vor wenigen Tagen neu erschienenen “Handbuch Employer Branding”. Die Autorin Astrid Nelke, eine praxiserfahrene Expertin und Autorin mehrerer BĂĽcher zum Thema, und der auf das Personalmanagement spezialisierte PRAXIUM Verlag sind sich der immer grösser werden Bedeutung des Employer Brandings bewusst und haben sich deshalb zur Herausgabe dieses Buches entschieden. Ein ganz wesentlicher Grund war fĂĽr die Autorin: “FĂĽr Unternehmen ist es wichtig, eine starke Arbeitgebermarke aufzubauen, um sowohl fĂĽr vorhandene Beschäftigte als auch fĂĽr zukĂĽnftige Talente attraktiv zu sein. Dies ist ebenso wichtig, wie ein professionelles Marketing fĂĽr Produkte und Dienstleistungen. Es gilt, offene Positionen mit qualifizierten Beschäftigten besetzen zu können – nur so sichern Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit und werden auch zukĂĽnftig erfolgreich wirtschaften.

Astrid Nelke erklärt kompetent und mit praxisrelevanten Themen und Beispielen, worum es beim Employer Branding geht, weshalb es für das Arbeitgeber-Image dermaßen wichtig ist und welches die wesentlichen Erfolgsfaktoren sind. Nebst einem theoretischen Teil analysiert die Autorin auch auf Interviews, Beratungserfahrung und anderen Quellen basierende Fallbeispiele aus unterschiedlichen Branchen und Unternehmen.

Das Handbuch Employer Branding bietet interessante Ergebnisse vieler Studien und einen umfangreichen Überblick über den aktuellen Stand der Literatur zum Thema. Die Analysen und Fallbeispiele vermitteln darüber hinaus fundiertes Praxiswissen für die Umsetzung von Employer Branding-Maßnahmen, die Einführung eines solchen oder dessen Optimierung. Expertenmeinungen aus verschiedenen Branchen sowie eine qualitative Befragung zur Auswirkung von Corona auf das Employer Branding von Konzernen und Mittelständlern kommen hinzu und runden das facettenreiche Employer Branding-Know-how ab.

Die Autorin

Astrid Nelke ist Autorin und Unternehmensberaterin mit den Schwerpunkten Employer Branding, interne Kommunikation und Innovationskommunikation. Sie studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaft und war sechs Jahre lang Professorin für Unternehmenskommunikation und Innovationsmanagement an der FOM Hochschule für Ökonomie & Management in Berlin. Als Geschäftsführerin der auf Employer Branding spezialisierten Unternehmensberatung [know:bodies] kombiniert die Autorin ausgewiesene praktische Erfahrungen mit aktuellen Ergebnissen aus eigenen wissenschaftlichen Studien.

[knowbodies] berät Unternehmen und Organisationen im gesamten Spektrum der integrierten Kommunikation vom strategischen Kommunikationskonzept über klassische Pressearbeit, Social Media-Kommunikation bis zur internen Kommunikation und zum Employer Branding. Neben der Beratung von Unternehmen führt [knowbodies] zu den Schwerpunkten integrierte Kommunikation und Employer Branding wissenschaftliche Studien unter der Leitung von Dr. Astrid Nelke durch. Die Ergebnisse werden in der Beratung praxisnah umgesetzt und generierte Handlungsempfehlungen an die individuelle Situation des jeweiligen Kunden adaptiert.

