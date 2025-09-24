Jetzt die Heizung smart in Schwung bringen

Mit den smarten Produkten von Home Pilot für Wohlfühltemperatur sorgen und bis zu 15 Prozent Heizkosten sparen

Heizung smart nachrüsten, Umwelt und Geldbeutel schonen: Thermostat classic smart, smarte Gurtwickler von Home Pilot. Auch wenn der Herbst gerade erst begonnen hat: Der Winter naht und deswegen ist jetzt der beste Zeitpunkt, die eigenen vier Wände auf smarte Weise vorzubereiten. Wie wäre es, wenn das Zuhause die Bewohner nach einem langen Schul- und Arbeitstag kuschelig warm empfängt? Und dabei tagsüber keine Energie verschwendet hat? Das Thermostat classic smart und andere smarte Produkte zur Heizungssteuerung von Home Pilot schaffen diesen energieeffizienten Komfort, denken mit und sparen dabei richtig Geld.

Smart Home nachrüsten, Umwelt und Geldbeutel schonen

Steigende Energiekosten belasten jeden Haushalt. Gerade jetzt vor der Kaltwettersaison sind neue Ideen für Sparmöglichkeiten willkommen. Mit Home Pilot wird das Zuhause ganz einfach zur energieeffizienten Wohlfühlzone. Die Lösungen für clevere Heizungsregelung und Rollladensteuerung für mehr Wärmeschutz lassen sich individuell kombinieren und selbst einbauen. So verbrauchen Hausbewohner nur Heizenergie, wenn sie wirklich gebraucht wird. Das ist gut für den Geldbeutel und für die Umwelt. Und niemand muss auf wohlige Wärme verzichten.

So helfen smarte Rollläden beim Energiesparen

Rollläden sind mehr als nur Sichtschutz – sie sind echte Energiesparhelfer. Geschlossene Rollläden halten die Wärme im Raum und reduzieren Wärmeverluste. Und tagsüber lassen sie kostenlose Sonnenwärme rein. Vor allem in älteren, schlecht isolierten Wohnungen und Häusern lässt sich so effektiv der Energieverbrauch senken. Mit Home Pilot wird“s clever: Wenn Rollläden und Heizung intelligent zusammenarbeiten, reagieren sie automatisch. Morgens öffnen sich die Rollläden zur Südseite, um Sonne reinzulassen. Abends schließen sie sich automatisch, bevor die Heizung anspringt. Auch Fenstersensoren helfen: Wird gelüftet, fährt die Heizung automatisch runter – so geht keine Energie verloren. Von smarten Gurtwicklern über Zeitschaltuhren bis hin zu Wettersensoren: Home Pilot bietet viele smarte Lösungen, um das Zuhause jederzeit effizient auf Wohlfühltemperatur zu bringen

Sparsam Heizen mit dem Thermostat classic smart

Auch die Heizungssteuerung bietet cleveres Energiesparpotential: So wird beispielsweise mit dem Thermostat classic smart intelligentes Heizen zum Kinderspiel. Statt die Heizung den ganzen Tag laufen zu lassen, passt das Thermostat den Heizbetrieb, in dem Raum, wo es eingerichtet ist, automatisch an den Tagesablauf an. Während alle in der Schule oder am Arbeitsplatz sind, senkt es die Temperatur ab. Bevor die Familie nach Hause kommt, heizt es bereits vor – so ist es beim Heimkommen schon angenehm warm. Pro Raum können Hausbewohner die perfekte Temperatur einstellen. Die präzise und flexible Steuerung der Temperatur individuell für jeden Raum ist der beste Weg, um unnötige Heizkosten zu vermeiden, sodass eine Heizkostenersparnis von bis zu 15 Prozent möglich ist (Laut Angaben von ADEME – Französische Agentur für Umwelt- und Energie). Das Display macht die Bedienung ganz einfach. Wer lieber das Smartphone nutzt, steuert über die Home Pilot App – sogar von unterwegs. Und Couch-Potatoes sagen einfach: „Alexa, stelle das Wohnzimmer auf 22 Grad.“

Vier Programme für einen flexiblen Alltag

Das Thermostat classic smart bringt vier voreingestellte Programme mit. Ob Vollzeitjob, Schichtdienst oder Homeoffice – für jeden Alltag gibt es das passende Programm. Besonders praktisch: der Urlaubsmodus. Wer länger verreist, aktiviert ihn per App. Das Thermostat hält die Räume auf minimaler Temperatur, um Frostschäden zu vermeiden, ohne Energie zu verschwenden.

Was braucht man für eine intelligente Heizungssteuerung?

Rund 70 Prozent der Energie, die man im Haushalt verbraucht, gehen auf das Konto der Heizung. Entsprechend groß ist das Sparpotential, wenn die Heizung an eine smarte Steuerung gekoppelt ist. Neben dem Thermostat classic smart bietet Home Pilot weitere Lösungen für den individuellen Bedarf. So können Hausbewohner immer gradgenau die persönliche Wohlfühltemperatur einstellen und Energie und Kosten sparen. Räume, die selten genutzt werden, müssen nicht durchgeheizt werden – das spart im Homeoffice, Bad oder Schlafzimmer richtig viel Energie. Die smarten Heizkörper-Thermostate und Raumthermostate für Heizkörper oder Fußbodenheizung von Home Pilot lassen sich bequem per Handy, Sprachbefehl oder vorprogrammiert durch individuelle Routinen bedienen.

-Thermostat pure smart: Kabellos, zum Aufstellen oder Wandmontage. Das drahtlose Thermostat pure smart eignet sich ideal für die Nachrüstung, da für die Einzelraumregelung der Fußbodenheizung keine Kabelverbindung vom jeweiligen Raum zum Heizkreisverteiler notwendig ist. Kühlung möglich. UVP: 99,99 EUR

-Thermostat classic smart: Kabellos, zum Aufstellen oder Wandmontage. Für Heizkessel, Wärmepumpe oder elektrische Konvektoren geeignet. Bietet vier voreingestellte Programme und Antizipationsfunktion, Kühlung möglich. UVP: 119,99 EUR

-Thermostat premium smart: Kabelgebunden, integrierbar in alle gängigen Schalterprogramme. Smartes Thermostat zur Einzelraumregelung für Fußbodenheizung, Elektroheizung oder zur Ansteuerung von smarten Heizkörperthermostaten. UVP: 124,90 EUR

-Heizkörper-Thermostat smart: Elektronisches Heizkörperthermostat zur Steuerung eines Heizkörperventils und zur Regelung der Raumtemperatur. Sowohl als Stand-alone-Lösung möglich als auch Kombination mit Thermostat premium smart und/oder Gateway premium. Einfache Installation: Die alten Heizkörperarmaturen werden durch den neuen intelligenten Heizkörperregler ersetzt – für jedes gängige Heizkörperventil. UVP: 74,90 EUR

-Starter-Set für zwei Heizkörper: Mit diesem Starter-Set ist der Einstieg für mehr Energieeffizienz und eine automatisierte Steuerung deiner Heizkörper ganz leicht. Set mit zwei smarten Heizkörper-Thermostaten, einem Tür- und Fensterkontakt smart sowie der Smart-Home-Zentrale Gateway premium. UVP: 329,90 EUR

Alle Geräte lassen sich über die zentrale Gateway-Station vernetzen und gemeinsam über eine App steuern.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter https://de.homepilot-smarthome.com/

Über Home Pilot:

Home Pilot steht für steht für Profi-Qualität im Bereich Smart Home. Die Macher von Home Pilot sind ausgewiesene Smart-Home-Profis aus dem Hause Delta Dore Rademacher und besitzen jahrzehntelange Erfahrung in der Hausautomation. Mitte 2021 bündelten Rademacher und der französische Hersteller Delta Dore – selbst seit vielen Jahren einer der großen Player auf dem Smart-Home-Markt – ihre Kräfte, um einer der führenden Anbieter von Smart Home-Lösungen in Europa zu werden. Dabei entstand die neue Endkonsumenten-Marke Home Pilot. Die rund 70 Komponenten im breiten Sortiment werden nahezu alle in Deutschland und Frankreich produziert. Die Distribution erfolgt online über den Home Pilot Webshop und ausgewählte Onlinehändler.

