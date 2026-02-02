Jetzt den Frühling im Grünen beginnen

Frühling im Garden & Spa Hotel Götzfried

Wenn die Natur erwacht und die Tage heller werden, entfaltet das Garden & Spa Hotel Götzfried seinen besonderen Charme. Eingebettet in eine weitläufige Gartenlandschaft nahe Regensburg verbindet das Hotel Ruhe, Natur und wohltuende Wellness. Spaziergänge durch blühende Wege, entspannte Stunden im Spa und feine Kulinarik schaffen einen sanften Rhythmus für erholsame Frühlingstage. Hier ist Zeit kein Programm, sondern ein Gefühl. Ein Aufenthalt im Götzfried bedeutet, bewusst Abstand vom Alltag zu nehmen und neue Energie inmitten von Grün, Stille und herzlicher Gastlichkeit zu sammeln.

Wenn der Garten wieder erwacht

Der Frühling zeigt sich im Götzfried leise, grün und wohltuend.

Blühende Wege statt Termindruck

Zeit für Spaziergänge, die nicht geplant werden müssen.

Leichte Tage, warme Spa-Momente

Frische Luft draußen, wohltuende Entspannung drinnen.

Ein Frühling ganz ohne Eile

Im Götzfried darf der Tag langsam beginnen – und genauso enden.

Natur & Wellness im Gleichgewicht

Gartenruhe und Spa-Genuss verbinden sich zu echter Erholung.

Unsere Urlaubsangebote zum Verlieben

Happy Valentine

13.02.-15.02.2026

2 Nächte ab 274,- pro Person

Ganz viel Herzklopfen und viele Zusatzleistungen.

Inklusivleistungen:

Übernachten in Ihrem Wunschzimmer mit romantischer Dekoration inklusive Frühstück

eine Flasche Piccolo auf dem Zimmer

Götzfried Verwöhnpension mit Nachmittagsimbiss und 4-Gang Menü am Abend

ein romantischer Aperitif am Valentinstag

Candlelight Dinner am Valentinstag mit Dessertbuffet und Schokoladenbrunnen

Early Spa Check-in am Anreisetag nach Verfügbarkeit

Spa Gutschein im Wert von 30 EUR pro Person einzulösen für eine romantische Paar-Behandlung in der Beauty- und Vitallounge oder in Rosis Marktplatz

Mega Deal zum Jahresanfang

02.01. – 28.02.2026

7 Nächte ab 662,- pro Person

7 Nächte bleiben, nur 5 Nächte bezahlen!

Inklusivleistungen:

Glas Sekt zur Begrüßung

7 Übernachtungen in der gewünschten Zimmerkategorie

inklusive dem Götzfried Schlemmerfrühstück

täglich von 13:30 – 16:00 Uhr Nachmittagsimbiss mit Kuchen und pikanten Snacks

4-Gang Menü am Abend mit Wahlmöglichkeit beim Hauptgang

täglich liebevoll & schön gedeckter Tisch mit Kerzenlicht

jeden Mittwoch und Sonntag 5-Gang-Menü

Götzfried Wellnesstasche mit Bademantel und Handtüchern für die Zeit Ihres Aufenthalts Benutzung des Regensburger Refugiums mit 10 verschiedenen SPA-Attraktionen

Super Knaller zum Jahresanfang

02.01.-31.03.2025

3 Nächte ab 379,- pro Person

Wellness- und Stadterlebnis zur Entspannung

Inklusivleistungen:

Glas Sekt zur Begrüßung

Übernachtung in Ihrem Wunschzimmer inklusive Frühstück

Götzfried Verwöhnpension inklusive Nachmittagsimbiss und 4-Gang Menü am Abend

Early Spa Check-in am Anreisetag nach Verfügbarkeit

1x wahlweise Körperpackung in der Wasserschwebeliege oder Bad in der Whirlpoolwanne

Bunter Frühling

20.03.-21.06.2026

4 ÜN ab EUR 479 pro Person

Wohltuende Wellnessmomente und Kulturerlebnisse in der UNESCO-Welterbestadt Regensburg.

Inklusivleistungen:

Glas Sekt zur Begrüßung

Übernachtung in der Wunschzimmerkategorie inkl. Frühstück

Götzfried Verwöhnpension mit Nachmittagsimbiss & 4-Gang-Abendmenü

Early SPA Check-in am Anreisetag nach Verfügbarkeit

1x Rücken de Luxe Massage (45 Min.) pro Person

Eine Woche 6=7

06.01.-22.12.2025

7 Nächte ab 688,- pro Person

6 Tage bezahlen und 7 Tage genießen. Mit Frühstück oder Verwöhnpension buchbar.

Inklusivleistungen:

So macht Urlauben Spaß!

Glas Sekt zur Begrüßung

7 Übernachtungen in Ihrem Wunschzimmer inklusive Frühstück

auf Wunsch: inklusive Götzfried Verwöhnpension

Wellnessgutschein im Wert von 70 EUR pro Person, einlösbar in der Beauty- und Vitallounge oder in Rosis Marktplatz

Happy Weekend

07.02.-19.12.2025

2 Nächte ab 299,- pro Person

Das perfekte Package für ein gelungenes Wochenende mit Wellness, Genuss und Kultur in Regensburg.

Inklusivleistungen:

Glas Sekt zur Begrüßung

Übernachten in Ihrem Wunschzimmer inklusive Frühstück

Götzfried Verwöhnpension mit Nachmittagsimbiss und 4-Gang Menü am Abend

Early Spa Check-in am Anreisetag nach Verfügbarkeit

Spa Gutschein im Wert von 30 EUR pro Person einzulösen in der Beauty- und Vitallounge oder in Rosis Marktplatz

Mid-Week 4=3

05.01.-14.12.2026

4 Nächte ab 475,- pro Person

4 Nächte bleiben – nur 3 bezahlen!

Inklusivleistungen:

Mehr Zeit für Erholung, Genuss und neue Energie! Lassen Sie den Alltag hinter sich und genießen Sie vier entspannte Nächte voller Wellness, Bewegung und Wohlbefinden – zum Preis von drei.

Glas Sekt zur Begrüßung

4 Übernachtungen in Ihrem Wunschzimmer inklusive Frühstück

Götzfried Verwöhnpension inklusive Nachmittagsimbiss und 4-Gang Menü am Abend

Late Check out für den Wellnessbereich am Abreisetag

Gesichtsbehandlung abgestimmt auf Ihren Hauttyp oder eine Ganzkörpermassage (50 min) pro Person

Mit einem Ambiente, das begeistert, spiegelt sich die Geschichte unserer Stadt seit 1900 hier wider – mit der Regensburger Allee, unserem Regensburger Refugium sowie Rosis Marktplatz, dem traumhaften Dekoshop. Der weitläufig angelegte Wellnessgarten sowie der Götzfried Spa mit über 1100 m² lädt zum relaxen und verweilen ein.

In den traumhaften Zimmern & Suiten genießen sie Wohnkomfort der Extraklasse. Das Restaurant mit seinen liebevoll eingerichteten Stuben kredenzt regionale sowie internationale Köstlichkeiten.

Firmenkontakt

GARDEN UND SPA HOTEL GÖTZFRIED

Maria Götzfried

Wutzlhofen 1

93057 Regensburg

+49 (0)941 6961-0



https://www.hotel-goetzfried.de

Pressekontakt

NEW MEDIA DESIGN

Lorena Schneider

Schollstrasse 3

82131 Gauting

08955298877



http://www.new-media-design.info

