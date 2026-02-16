Jetzt auch in Deutschland: SWAN wird „SAP PE Sell Partner“

One-Stop-Shop mit Fokus auf Cloud-Anwendungen und Supply Chain

Augsburg, den 16.02.2026 – SWAN vertieft ihre Partnerschaft mit SAP und wird SAP PE Sell Partner. Ergänzend zur erfolgreichen PE SELL-Partnerschaft in Österreich steht SWAN nun auch in Deutschland als zentraler One-Stop-Shop von Softwareauswahl über Lizenzierung bis zur Implementierung zur Seite. Diese erweiterte Partnerschaft mit SAP beschleunigt Wachstumsstrategien, verkürzt Entscheidungsprozesse und reduziert den Abstimmungsaufwand auf dem Weg zu modernen Cloud-ERP- und Supply-Chain-Anwendungen.

Damit stärkt die SWAN GmbH ihre Marktposition im Bereich der SAP-Cloud-Logistiklösungen und vereinfacht die Koordination unterschiedlicher Lizenz-Ansprechpartner in Logistikprojekten für ihre Kunden. SWAN berät ihre Kunden bei der Auswahl passender Software-Bausteine sowie zu möglichen Cloud- und Integrations-Angeboten. Darüber hinaus definiert SWAN mit den Kunden die strategische Ausrichtung der SAP Ziellandschaft, begleitet Kunden entlang des gesamten Entscheidungsprozesses und kümmert sich um die technische Umsetzung und den langfristigen Support.

Zentraler Ansprechpartner für den gesamten Prozess

„Wir begleiten unsere Kunden als zentraler Partner für SAP Supply Chain Logistics & Manufacturing. Das ersetzt die aufwändige Koordination zwischen verschiedenen Dienstleistern und sorgt für schnellere Ergebnisse in der logistischen Kette“, sagt Matthias Martens, Geschäftsführer der SWAN GmbH. SWAN übernimmt die Koordination aller Projektschritte bereits vor Projektstart und sorgt so für eine reibungslose Umsetzung. Unternehmen haben mit SWAN einen festen Ansprechpartner – von der Auswahl über die Implementierung bis zum laufenden Betrieb. Dabei reduziert SWAN den Aufwand für den Wechsel von On-Premise zu Cloud-ERP und Cloud-Logistik spürbar – weniger Aufwand, schnellere Ergebnisse.

Stärkere Marktpräsenz und klare Kompetenz

„Der Status als „SAP PE Sell Partner“ in Deutschland ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Wachstumskurs und unterstreicht unsere umfassende Expertise entlang der logistischen SAP-Module und Cloud-Lösungen“, betont Matthias Martens. Der erweiterte Partnerstatus ermöglicht es SWAN, Neukunden sowie Bestandskunden gezielt passende Cloud-Angebote zu unterbreiten, Projektvorhaben zu skalieren und sich noch enger mit SAP Go-to-Market-Aktivitäten, Co-Sell-Initiativen und dem SAP-Ökosystem zu verzahnen.

Für Kunden bedeutet dies: Die Vorteile der globalen SAP-Infrastruktur verbinden sich mit der tiefen technischen und logistischen Expertise von SWAN, sie erhalten Zugang zu abgestimmten Roadmaps, profitieren von einer schnelleren Einbindung neuer SAP-Features und einer klaren Eskalations- und Supportstruktur. Ergänzt wird das Angebot durch Compliance-Checks und Best-Practice-Guides, die Unternehmen bei regulatorischen Anforderungen und bei der Absicherung produktiver Cloud-Landschaften unterstützen – ein Ansatz, der die Cloud-Transformation beschleunigt und den Kundenservice nachhaltig stärkt.

Die SWAN GmbH ist Spezialist für SAP-gestützte Logistiklösungen und unterstützt Unternehmen bei der durchgängigen Digitalisierung ihrer Lieferkette. An 7 Standorten in Deutschland und Österreich realisieren die SWAN-Expert:innen innovative SAP-Projekte in Logistik, Produktion und Transport – von der Planung über die Integration bis hin zum Live-Betrieb.

Mit umfassender Expertise in der SAP Digital Supply Chain unterstützt SWAN Unternehmen branchenübergreifend bei der Automatisierung und Integration ihrer Logistikprozesse, insbesondere in der operativen Logistik mit SAP EWM und SAP TM sowie in der Produktionsdigitalisierung mit SAP Digital Manufacturing. Ergänzt wird das Portfolio durch praxisorientierte Add-Ons für Materialflusssteuerung, Direktkopplung, IoT-Anbindung und SAPUI5-basierte Usability-Lösungen. Darüber hinaus entwickelt SWAN zukunftsfähige SAP-Cloud-Produkte auf Basis der SAP Business Technology Platform.

Seit 2021 ist SWAN Teil der SSI Schäfer Gruppe und verantwortet die SAP-Projektabwicklung des global tätigen Intralogistik-Spezialisten. SWAN begleitet mittelständische Unternehmen ebenso wie internationale Konzerne bei der Umsetzung zukunftsfähiger SAP-Lösungen – vom hochautomatisierten Distributionszentrum bis zur integrierten Produktionslogistik.

Gegründet 2011, beschäftigt SWAN heute über 180 Mitarbeitende und lebt eine moderne Arbeitskultur nach dem „New-Way-of-Working“-Prinzip: agil, eigenverantwortlich, flexibel. Flache Hierarchien, offene Kommunikation und Teamgeist prägen das Arbeitsumfeld – ideale Bedingungen für Innovation, kreative Lösungsansätze und nachhaltigen Projekterfolg.

Weitere Informationen: swan.de

Firmenkontakt

SWAN GmbH

Michaela Senft

Freiligrathstraße 32

90482 Nürnberg

+49 911 95151482



http://www.swan.de

Pressekontakt

EPR Advisors

Elke Thiergärtner

Schaezlerstraße 9

86150 Augsburg

+49 155 63631049



http://www.epr-advisors.com

Bildquelle: SWAN GmbH