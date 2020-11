Jetzt 6-9 Jahresbatterie: SW280 von GS YUASA

FĂĽr USV-Applikationen und Anwendungen mit hohen Entladeraten

Krefeld, Oktober 2020 – Die VRLA-Batterie SW280 von GS YUASA ist ab sofort als 6-9 Jahresbatterie nach Eurobat klassifiziert, statt wie zuvor als 3-5 Jahresbatterie. In ausfĂĽhrlichen Tests hat die Batterie die dafĂĽr notwendigen Eigenschaften ausgewiesen.

Zum Einsatz kommt die Hochleistungs-VRLA-Batterie (ventilgeregelte Blei-Säure-Batterie) in Mini- und Midi- Anwendungen der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) sowie in allen Anwendungen mit hohen Entladeraten. Ihre 10-minütige Konstantleistungs-Entladerate bis 1,6V/Zelle (bei 20 Grad C) liegt bei 46,7W pro Zelle, die Entladerate bis 9,6V/Zelle (bei 20 Grad C) bei 280W pro Block. Dabei liefert die 12V-Batterie einen maximalen Entladestrom von 150A bei 1 Sekunde bzw. 50A bei 1 Minute und hat eine geringe Selbstentladung von 3 Prozent pro Monat bei 20 Grad C.

Ihre Blei-Kalzium-Gitter sorgen für eine lange Gebrauchsdauer, zudem verfügt sie entsprechend der AGM-Technologie über einen Elektrolyten, der im Glasfaservlies gebunden ist. Die ventilgesteuerte Konstruktion ermöglicht eine nahezu 100-prozentige Sauerstoffrekombination. Optional ist die Batterie im FR-Gehäuse als schwer entflammbar gemäß UL94 V0 erhältlich und sie erlaubt einen Betrieb in jeder Lage außer dauerhaft über Kopf.

Der Betriebstemperaturbereich umfasst bei der Lagerung in komplett geladenem Zustand -20 bis +60 Grad C, bei der Ladung -15 bis +50 Grad C und bei der Entladung -20 bis +60 Grad C. GS YUASA fertigt die SW280-Batterien gemäß EN ISO 9001 Qualitätsmanagement und EN ISO 14001 Umweltmanagement, außerdem sind sie EN60896-21 und -22 konform.

GS YUASA ist einer der größten Hersteller und Lieferanten von wiederaufladbaren Batterien mit Produktionsstätten weltweit und einem weitreichenden Marketing- und Distributionsnetzwerk in Europa. Das breite Angebot an Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung. Zu den drei Geschäftsbereichen zählen neben Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen) die Bereiche Automotive und Motorcycle (Automobil- und Motorrad-Starterbatterien).

Die GS YUASA Battery Germany GmbH, gegründet 1983 als YUASA Battery (Europe) GmbH, hat ihren Sitz in Krefeld und betreut von dort aus 15 Länder innerhalb Europas.

