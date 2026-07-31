Jetzt 10 % Neukunden-Bonus beim Prüfservice sicher

Mehr Sicherheit für Ihr Unternehmen – mit attraktiven Preisvorteilen für Neukunden

Sicherheit prüfen.

Preisvorteile sichern.

Regelmäßige Prüfungen schützen nicht nur Ihre Mitarbeitenden und Ihren Betrieb, sondern helfen auch dabei, Ausfälle, Risiken und unerwartete Kosten frühzeitig zu vermeiden.

Mit der KFK Torservice & Safety Prüfservice® GmbH haben Sie einen erfahrenen und zuverlässigen Partner an Ihrer Seite. Ob Prüfservice, Elektroprüfung, Torprüfung oder weitere sicherheitsrelevante Dienstleistungen – unser Anspruch lautet jederzeit:

Safety First.

10 % Neukunden-Bonus

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Als Neukunde erhalten Sie aktuell 10 % Bonus auf Ihre Beauftragung.

Entscheiden Sie sich zusätzlich für einen Vertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren, sichern Sie sich weitere 5 % Preisvorteil on top.

Damit profitieren Sie nicht nur von zuverlässigen und fachgerechten Prüfleistungen, sondern auch langfristig von attraktiven Konditionen.

Zusätzlicher Vorteil bei Torprüfungen

Im Bereich der Torprüfungen erhalten Sie außerdem 5 % Nachlass auf anfallende Reparaturen.

So können mögliche Mängel nicht nur frühzeitig erkannt, sondern bei Bedarf auch schnell und kostengünstig behoben werden.

Unsere Leistungen

für Ihre Sicherheit

Prüfservice für Unternehmen und Betriebe

Elektroprüfungen

Torprüfungen

Sicherheitsrelevante Dienstleistungen

Fachgerechte Dokumentation

Zuverlässige Terminplanung

Erfahrene Ansprechpartner

Reparaturservice für Tore

Mit langjähriger Erfahrung, hoher Fachkompetenz und einem konsequenten Qualitätsanspruch sorgt die KFK Torservice & Safety Prüfservice® GmbH für zuverlässige Prüfleistungen und mehr Sicherheit in Ihrem Unternehmen.

Jetzt Vorteile nutzen

Sichern Sie sich jetzt Ihren 10 % Neukunden-Bonus und profitieren Sie bei einem dreijährigen Vertrag von weiteren 5 % Preisvorteil.

Für Torprüfungen erhalten Sie zusätzlich 5 % Nachlass auf Reparaturen.

Jetzt Prüfservice anfragen und Neukunden-Bonus sichern!

Wir beraten Sie gerne persönlich und erstellen Ihnen ein passendes Angebot für Ihren Betrieb.

Ihre KFK Torservice & Safety Prüfservice® GmbH

Kompetenz, Zuverlässigkeit und Sicherheit für Ihr Unternehmen.

Der Torservice Bayern der KFK Torservice & Safety Prüfservice® GmbH bietet gesetzeskonforme Prüfungen, Wartung und Reparaturen von Toranlagen für Industrie und Gewerbe. Unternehmen profitieren von über 30 Jahren Erfahrung und regionalem Servicepartner vor Ort.

Firmenkontakt

KFK Torservice & Safety Prüfservice® GmbH

Michael Konrad

Pommernstraße 20

93073 Neutraubling

09401 52207-0



https://www.pruefservice.de/

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