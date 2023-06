„Jeremys Weg: Vom Google Local Guide zum Modefotograf und Schuh-Designer?

Aufstrebendes Berliner Talent begeistert mit Sample Pieces – Gerüchte über neue Schuhkollektion

Das aufstrebende Talent in der deutschen Modefotografie, Jeremy aus Berlin, hat neuerdings mit einer cleveren Marketingaktion für Aufsehen gesorgt: einem Paar selbstgestaltete Schuhe mit seinem individuellen Logo. Mit diesem außergewöhnlichen Schritt hat Jeremy Neugier und Spekulationen geweckt und sich als fesselnde Persönlichkeit in der Modewelt etabliert.

Die Modebranche lebt von Ideenreichtum und Innovation. Jeremy hat durch seine aktive Kommunikation mit seiner Zielgruppe seine Kreativität unter Beweis gestellt und seine Hingabe zur Fotografie verdeutlicht. Seit seinem Eintritt in die Modefotografie hat er sich auf verschiedesten Fotos mit Pieces von renommierten lokalen Marken wie wrstbhvr und NoHugs gezeigt. Seine Arbeiten, die für ihre einzigartigen Perspektiven und frischen Interpretationen von Stil bekannt sind, erzählen eindrucksvolle Geschichten, die die Lebendigkeit der lokalen Modeszene widerspiegeln.

Mit der Enthüllung seiner maßgefertigten Schuhe in einem kürzlichen YouTube-Video, hat er die Aufmerksamkeit um ihn noch weiter gesteigert. Diese clevere Integration von persönlichem Branding hat die Gerüchteküche um Jeremys möglichen Einstieg in die Modebranche zusätzlich angeheizt. Kündigt dies die Geburt einer neuen Marke an, die Erweiterung seiner kreativen Horizonte? Die Zeit wird es verraten.

Obwohl Jeremy in der Fotografie bereits erfolgreich ist, war sein Weg nicht immer geradlinig. Ursprünglich war er ein Google Local Guide, dessen Fotos mehr als 46,3 Millionen Aufrufe erzielten – ein Beweis für sein Talent. Im Jahr 2017 wechselte er zu Instagram und nutzte die Kraft von Social Media, um seine künstlerischen Arbeiten zu präsentieren und er gewann auf seinem Konto @nr.bln schnell eine wachsende Fangemeinde.

Die Mode- und Straßenfotografie stellen den Hauptfokus von Jeremys Arbeit dar, aber er geht noch weiter und hält auch Eindrücke der städtischen Landschaft Berlins fest, darunter so bekannte Wahrzeichen wie das KaDeWe – Europas zweitgrößtes Kaufhaus.

2022 hat Jeremy seine einzigartige Vision und sein unermüdliches Streben , trotz der Unsicherheit der Pandemie, in konkrete Form gegossen und sich eine Panasonic Lumix DC-FZ82 Kamera zugelegt. Dabei hat er seine Fähigkeiten mit Tools wie Adobe Creative Cloud-Programmen, Lightroom, Photoshop, Premiere Pro und After Effects noch weiter verfeinert.

Im September 2022 trat er mit der Eröffnung seines derzeitigen Instagram-Kontos @nr.bln erneut in den Fokus. Diese Plattform bot ihm die Möglichkeit, die Welt der Modefotografie weiter zu erkunden und half Jeremy, eine einzigartige und bedeutende Stimme in der Branche zu etablieren. Durch seinen innovativen Ansatz und sein Auge fürs Detail wurde Jeremy bald als aufstrebender Star wahrgenommen, der sowohl die Aufmerksamkeit des Publikums als auch der Modekenner auf sich zog.

Obwohl er noch relativ neu in der Branche ist, hat Jeremy ein tiefes Verständnis für sein Handwerk und die Branche gezeigt. Sein geschickter Einsatz sozialer Medien zur Verstärkung seiner Marke und die fesselnden Gerüchte über eine mögliche Lancierung einer Modemarke lassen auf eine vielversprechende Zukunft hoffen. Er repräsentiert die neue Generation von Influencern – talentiert, innovativ und interaktiv – bereit, die Branche zu revolutionieren.

Während seine Reise weitergeht, leistet Jeremy einen bedeutenden Beitrag zur deutschen Modeszene und bietet frische Perspektiven durch seine Linse.

Folgen Sie seinem Weg auf Instagram @nr.bln, seinem YouTube-Kanal und seiner Pinnwand zum Thema Fotografie und Kunst auf Pinterest.

Medienkontakt

Firmenname: Side Hustle UG (in Planung)

Kontaktperson: Media Relations Email: nearberlin@gmail.com

Website: http://near-berlin.de

Stadt: Berlin

Land: Deutschland