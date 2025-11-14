Sonja Ingrid Ilitz hat einen fundierten Ratgeber für Eltern von HPU-Kindern geschrieben

Viele Eltern fühlen sich hilflos, wenn ihr Kind Schulangst hat, nicht schlafen kann, ständig überfordert ist oder mit Wutausbrüchen auffällt. Sie bekommen zwar Diagnosen wie ADHS oder Hypersensibilität, können aber damit wenig anfangen. Diesen Müttern und Vätern sagt die Heilpraktikerin Sonja Ingrid Ilitz: „Deine Tochter, dein Sohn ist nicht falsch, es fehlt nur das Wissen über die biochemischen Zusammenhänge.“ Mit denen befasst sich das Buch von Ilitz, das den programmatischen Titel „Jedes Kind kann strahlen“ trägt und im GOLD Verlag erschienen ist.

„Endlich thematisiert jemand ausführlich und tiefgehend die wahren Ursachen für Probleme von Kindern, die oft als verhaltensoriginell abqualifiziert werden“, so Hermann Scherer, renommierter Speaker und Inhaber des Gold-Verlags. Die Biochemie sei die Basis, auf der Eltern ihr Kind ganzheitlich unterstützen könnten. Ilitz habe mehr als ein klassisches Elternbuch geschrieben, denn sie verbindet ihre naturheilkundliche Erfahrung mit praktischen Tipps für den Familienalltag.

Insbesondere geht Ilitz der HPU (Hämopyrrollaktamurie) auf den Grund, wobei die Antworten jenseits der Symptombehandlung mit Medikamenten sucht. Es wird klar, dass viele kognitive und emotionale Schwierigkeiten von Kindern nicht die Folgen erzieherischer Fehler sind. Sie wurzeln vielmehr in komplexen Störungen des Stoffwechsels. Nachhaltige Veränderungen lassen sich daher durch eine Umstellung der Ernährung – vor allem eine Zufuhr von mehr Vitalstoffen – und eine Reduzierung von Stress erreichen.

Mehr Verständnis statt mehr Disziplin

Ilitz fordert nichts weniger als einen Paradigmenwechsel. Statt mehr Disziplin sei mehr Verständnis für die körperlichen Ursachen gefragt. HPU beeinflusse die Regulation diverser Prozesse, etwa im Zusammenhang mit dem Nervensystem, mit Hormonen und Emotionen. Wie sich mit dieser Erkenntnis gegensteuern lässt, das belegt die Autorin und HPU-Expertin mit vielen Fallbeispielen aus ihrer Praxis. Lukas zum Beispiel galt als „verhaltensauffällig“, bis eine HPU-Diagnose den Weg zu einer echten Verbesserung wies. Mit gezielter Nährstoffunterstützung verwandelte sich das zuvor verzweifelte Kind in einen neugierigen Schüler.

Probleme sollten nie vorschnell als „psychisch“ etikettiert werden, so Ilitz. Es gelte Fragen zu beantworten wie die nach der Auswirkung eines Vitalstoffmangels auf Darmgesundheit und Schlafqualität. Vor allem aber liefert das Buch alltagstaugliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Unterstützung der Kids: etwa mit entzündungshemmenden Lebensmitteln, einer Stabilisierung des Blutzuckers zur Stressreduktion, Entgiftungsstrategien oder auch Hypnose und Atemtechniken für die emotionale Balance. Wohltuend sind der klare Schreibstil, die Empathie und das Fehlen eines belehrenden Tons. Ilitz „spricht“ auf Augenhöhe mit den Eltern und dass sie den Weg raus aus der HPU selbst gegangen ist, macht ihr Buch sehr authentisch.

Gerade in Zeiten der Reizüberflutung sei das Werk von Ilitz wichtiger denn je, betont Scherer. Die Autorin sortiere niemanden in Schubladen ein, sondern weiß genau, was Kinder fühlen und brauchen. Biochemie, Psychologie und Naturheilkunde führen zu einem neuen Verständnis von Gesundheit. Angesprochen werden sollen sowohl Eltern als auch Pädagoginnen und Pädagogen, Therapeutinnen und Therapeuten. Ziel ist es, den Blick auf die individuellen Stärken der Kinder zu lenken und darauf, dass alle das Potenzial zu strahlen haben. Ilitz: „Wir müssen sie nur dabei unterstützen und ihnen dafür Raum geben.“

Über Sonja Ingrid Ilitz

Sonja Ilitz ist HPU-Begleiterin aus Überzeugung. Sie lebt mit ihrer Familie in Bayern, ist Mutter von zwei erwachsenen Söhnen und arbeitet seit 2006 in ihrer eigenen Naturheilpraxis. Sie bietet heute Familien fast ausschließlich online eine fundierte, strukturierte und alltagsnahe Begleitung auf dem Weg zurück in die Stabilität. Als Heilpraktikerin, Hypnosetherapeutin und Epigenetik-Coach verbindet Ilitz Fachwissen, ganzheitliche Perspektiven und tiefes Einfühlungsvermögen. Zudem bildet sie Therapeut:innen, Coaches sowie Ärztinnen und Ärzte in ihrer HPU-Methodik aus – für mehr Sichtbarkeit und Qualität in der Begleitung von Betroffenen.

Der GOLD Verlag, initiiert von Topspeaker und Bestseller-Autor Hermann Scherer, versammelt in seinem Programm Sach- und Ratgebertitel mit klarer Haltung – fokussiert auf Arbeit & Karriere, Beziehung & Persönlichkeit, Familie & Gesundheit sowie Digitalisierung & Teilhabe. Leitmotiv: „Starke Stimmen. Starke Bücher.“ Weitere Informationen: www.goldverlag.com

