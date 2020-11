Jedes Kind ist anders und einzigartig

Nachruf zu Remo Largo, Kinderarzt und Autor

Wie entwickeln sich Kinder

Remo Largo sagt von sich, dass ihn die Frage “Wie entwickeln sich Kinder?” sein Leben lang beschäftigt habe. Diese Frage wurde zum Ausgangspunkt fĂĽr die Weiterentwicklung und Umsetzung der ZĂĽricher Longitudinalstudien. Diese Studien sind das Markenzeichen Remo Largos geworden – sie haben ihn berĂĽhmt gemacht, zunächst in der wissenschaftlichen Welt, später auch weit darĂĽber hinaus. Bei mehr als 900 Kindern haben Remo Largo und sein Team die Entwicklung von der Geburt bis ins Erwachsenenalter hinein nach definierten Kriterien dokumentiert. Erfasst wurden alle wichtigen Entwicklungsbereiche – wie Sprache, Motorik, Wachstum, Kontrolle der Ausscheidungsfunktionen, Sozialverhalten. Diese Daten hat Remo Largo zusammen mit seinen Mitarbeitern in den 30 Jahren seiner Tätigkeit an der Abteilung fĂĽr Wachstum und Entwicklung am Universitäts-Kinderspital ZĂĽrich erfasst, gesammelt und kontinuierlich ausgewertet. Entstanden sind hieraus mehr als hundert wissenschaftliche Publikationen und ab 1993 mehrere BĂĽcher (wie “Babyjahre”, “Kinderjahre”). Allein “Babyjahre” wurde ĂĽber eine Million Mal verkauft.

Remo Largo wollte eigentlich Kinderchirurg werden. Eine schwere Erkrankung, die mit einer teilweisen Lähmung und einem Verlust der Hörfähigkeit auf dem rechten Ohr einherging, vereitelte diesen Berufswunsch und eröffnete zugleich den Weg in die Erforschung der kindlichen Entwicklung.

Meilensteine der Entwicklung

Mit den Daten der ZĂĽricher Longitudinalstudien konnte Remo Largo nachweisen, dass die Entwicklung bei jedem Kind in einer genetisch vorgegebenen Reihenfolge erfolgt. Remo Largo spricht von “Meilensteinen der Entwicklung”. So kommt das Erlernen des Sitzens immer vor dem Erlernen des Laufens. Individuell sehr unterschiedlich ist aber, in welchem Monat ein Kind mit dem Laufen beginnt (der Zeitpunkt), und ob das Kind eher verhalten oder mit Begeisterung läuft (die Ausprägung dieses Merkmals). Remo Largo dokumentierte zudem, dass der Normalbereich der Entwicklung in vielen Sektoren breit ist: So sind manche Kinder schon im Alter von zwei Jahren tagsĂĽber trocken, andere erst mit fĂĽnf oder sechs Jahren. Und er zeigte, dass sich gleichaltrige Kinder nicht nur innerhalb eines Entwicklungsbereichs (beispielsweise in der Sprachentwicklung oder im Wachstum) erheblich voneinander unterscheiden können, sondern dass auch das einzelne Kind ĂĽber die verschiedenen Entwicklungsbereiche hinweg meist nicht gleich begabt ist. Jedes Kind hat seine spezifischen Stärken (z.B. im Umgang mit der Sprache) und Schwächen (z.B. in der Motorik). Jedes Kind ist anders.

Das Fit-Prinzip

Auf der Grundlage seiner wissenschaftlichen und klinischen Erfahrungen entwickelte Remo Largo das Fit-Prinzip. Er zeigte, dass dieses Prinzip sowohl fĂĽr Kinder als auch fĂĽr Erwachsene gĂĽltig ist. “… das Fit-Prinzip gilt fĂĽrs Bakterium ebenso wie fĂĽr den Menschen. Jedes Lebewesen ist ein Unikat und versucht, eine möglichst hohe Ăśbereinstimmung mit seiner Umwelt zu finden.”

FĂĽr Remo Largo war deshalb klar, dass Eltern und pädagogische Fachleute in Krippe, Kita und Schule der Individualität von Kindern nur dann gerecht werden können, wenn sie von deren GrundbedĂĽrfnissen (wie dem BedĂĽrfnis nach Geborgenheit) ebenso wie von ihren individuellen Kompetenzen (sprachlich, motorisch, sozial etc.) wissen. Und in einem nächsten Schritt, auf diesem Wissen aufbauend, dafĂĽr sorgen, dass es zu einer guten Passung zwischen diesen GrundbedĂĽrfnissen, den Kompetenzen des individuellen Kindes und dem Umfeld in Familie, Krippe, Kita, Schule kommt. Remo Largo war davon ĂĽberzeugt, dass sich Kinder immer dann gut entwickeln, wenn sie sich in vertrauter Beziehung befinden (ihrem BedĂĽrfnis nach Geborgenheit entsprechend) und wenn sie mit ihren individuellen Kompetenzen “gesehen” und diesbezĂĽglich weder unterfordert noch ĂĽberfordert werden.

Inspiration fĂĽr Eltern

Zu den besonderen Verdiensten von Remo LargoL gehört, dass er sich der Herausforderung gestellt hat, die komplexen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Entwicklung von Kindern so aufzubereiten, dass sie für Eltern verständlich und nachvollziehbar sind. Die Tatsache, dass viele seiner Bücher zu Bestsellern geworden sind, zeigt, dass ihm dies glänzend gelungen ist.

Viele Eltern haben sich von Remo Largo und seiner Sicht auf Kinder inspirieren lassen; sie haben sich einladen lassen, die Entwicklung ihrer Kinder mit Gelassenheit zu begleiten – orientiert an dem jeweiligen Entwicklungstempo und Begabungsprofil. Remo Largo wollte Eltern nicht belehren, ihnen keine Ratschläge geben. Ihm lag daran, Eltern “kompetent und selbständig” zu machen.

Engagement fĂĽr eine grundlegende Umgestaltung der Gesellschaft

Mit groĂźer Dringlichkeit setzte sich Remo Largo seit vielen Jahren dafĂĽr ein, das Umfeld von Kindern (in Familie, Krippe, Kita, Schule) so zu gestalten, dass es zu den seelischen GrundbedĂĽrfnissen von Kindern und zu ihrer einmaligen Person passt, um eine gesunde Entwicklung jedes einzelnen Kindes zu ermöglichen. AusfĂĽhrlich behandelt Remo Largo diese Thematik in dem Buch “Das passende Leben”. Er betrachtete viele der Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft mit groĂźer Sorge und Skepsis und engagierte sich fĂĽr eine grundlegende Umgestaltung der Gesellschaft – fĂĽr eine andere Wirtschaft, eine andere Bildung, andere Formen des Zusammenlebens. So warb er dafĂĽr, das Bildungswesen grundlegend zu erneuern und Schulen – unter Beachtung der genannten Prinzipien – “kindgerecht” zu gestalten. Hoffnungsträger fĂĽr diesen Veränderungsprozess war fĂĽr Remo Largo die junge Generation: “Wenn wir in unserer Gesellschaft etwas ändern wollen, mĂĽssen wir bei den Kindern anfangen.”

Mit seinen klinischen und wissenschaftlichen Arbeiten hat RL das Wissen zur Frage “Wie entwickeln sich Kinder?” auf eine ganz neue Grundlage gestellt. Doch das war ihm nicht genug. Ihm lag daran, diese Erkenntnisse an junge Eltern weiterzugeben, sie zu “ĂĽbersetzen” und mit ihnen zu teilen. So wurde aus dem Kinderarzt auch ein Bestsellerautor.

Das passende Leben

In einem Interview von 2017 beantwortet RL die Frage “Haben Sie selbst das fĂĽr Sie passende Leben gefunden?” mit: “Im GroĂźen und Ganzen schon.” Und auf die Frage “Wie haben Sie das erreicht?” ist seine Antwort: “Gnädiges Schicksal und GlĂĽck.”

In der Traueranzeige der Familie wird RL so beschrieben: Ein wahrer Humanist – menschlich, fĂĽrsorglich, warmherzig, mitfĂĽhlend, feinfĂĽhlig, achtsam, sanft, kĂĽmmernd, hilfsbereit, tröstend, präsent, wach, offen, wissend, interessiert, wissensdurstig, engagiert, beharrlich, inspirierend, begeisterungsfähig, umsichtig, humorvoll, zuvorkommend, geduldig, verzeihend, beratend, demĂĽtig und bis zum Ende wĂĽrdevoll.

Diesen Nachruf reichte uns Prof. Dr. med. Hannsjörg Bachmann mit der Erlaubnis der freundlichen Verwendung ein.

Die Stiftung Zu-Wendung fĂĽr Kinder wirkt daran mit, dass die Voraussetzung fĂĽr eine optimale Entfaltung aller kindlichen Potentiale als wichtigste Verantwortung von Eltern – und Gesellschaft – verstanden wird und unsere Gesellschaft die altersentsprechenden BedĂĽrfnisse der Kinder in ihren Mittelpunkt stellt und in ihrem Handeln angemessen berĂĽcksichtigt.

