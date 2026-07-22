„Jedermann“ 2026 in Weimar: VIP Meet & Greet im Amalienhof

Boutique-Hotel Amalienhof bietet Gästen einen Blick hinter die Kulissen und persönliche Begegnung mit dem Ensemble

Weimar, 22.07.2026. Ein reicher Mann, den der Tod mitten in seinem Leben ereilt – davon erzählt Hugo von Hofmannsthals Theaterklassiker „Jedermann“, der vom 12. bis 16. August 2026 als Neuinszenierung auf dem historischen Marktplatz vor dem Rathaus in Weimar zu sehen ist. In der Titelrolle steht erneut Julian Weigend, an seiner Seite unter anderem Erol Sander, Ralph Morgenstern, Tine Wittler, Markus Majowski sowie Michaela Schaffrath. Regie und Produktion liegen bei Nicolai Tegeler, der das Stück als Auseinandersetzung mit menschlicher Natur, Reichtum, Tod und Spiritualität beschreibt und dabei traditionelle Theaterelemente mit multimedialen Mitteln verbindet.

Insgesamt sind sechs Vorstellungen angesetzt: die Premiere am 12. August, weitere Aufführungen am 13., 14., 15. und 16. August, jeweils um 20 Uhr. Am 15. August gibt es zudem eine Zusatzvorstellung um 16 Uhr.

VIP-Erlebnis: Begegnung mit dem Ensemble vor der Vorstellung

Das nur wenige Gehminuten vom Marktplatz entfernt gelegene Boutique-Hotel Amalienhof begleitet die Aufführung in diesem Jahr mit dem VIP Meet & Greet, einem eigenen Format für seine Gäste. Vor Beginn der Vorstellung erhalten die Hotelgäste zunächst einen Blick hinter die Kulissen.

Im Anschluss begrüßen die Darstellerinnen und Darsteller die Gäste bei einem Glas Sekt und kommen mit ihnen ins Gespräch – ein Moment, der im regulären Vorstellungsbetrieb sonst kaum vorgesehen ist, da Schauspielerinnen und Schauspieler sich in der Regel unmittelbar vor Vorstellungsbeginn auf ihre Rollen konzentrieren. Erst danach nehmen die Gäste ihre Plätze in den vorderen Reihen vor der Bühne ein und verfolgen die Vorstellung aus nächster Nähe.

Für das VIP Meet & Greet stehen zu jedem der sechs Termine begrenzt Plätze zur Verfügung. Es ist an eine ein- oder zweitägige Übernachtung im Hotel Amalienhof gekoppelt; die Theaterkarte ist darin enthalten. Weitere Informationen zu Terminen und Konditionen sind über das Amalienhof Hotel Weimar erhältlich.

Über die Inszenierung: Jedermann Weimar 2026

Der „Jedermann“ gehört seit Jahrzehnten zu den meistgespielten Klassikern auf deutschsprachigen Bühnen, unter anderem als traditioneller Bestandteil der Salzburger Festspiele. Die Weimarer Neuinszenierung 2026 verlegt das Geschehen auf den historischen Marktplatz und nutzt das Rathaus als Kulisse für ein Open-Air-Erlebnis unter freiem Himmel.

Das Boutique-Hotel Amalienhof befindet sich im Herzen der Kulturstadt Weimar. In der restaurierten Stadtvilla verbindet sich die klassische Eleganz der Goethezeit mit modernem Design in Gold und Smaragdgrün. Stilmöbel aus drei Jahrhunderten, eine hochwertige Ausstattung und zahlreiche liebevolle Details verleihen dem Haus ein individuelles Ambiente.

Das Gastgeberteam steht für herzlichen, fröhlichen und unkomplizierten Service. Zu den Besonderheiten des Hotels gehören der lichtdurchflutete Wintergarten, die Dachterrasse mit Blick über die Weimarer Altstadt und in den Garten des Goethehauses sowie persönliche Empfehlungen für die Erkundung der Stadt. Der Amalienhof ist eng mit dem kulturellen Leben Weimars verbunden und bietet seinen Gästen ausgewählte kulturelle Extras und besondere Angebote für ihren Aufenthalt.

Kontakt

Amalienhof Weimar

Claudia Wießner

Amalienstraße 2

99423 Weimar

+49 173 3191225



https://www.amalienhof-weimar.de

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