Jede Kollektion, jedes Modell:

pro optik startet größten hybriden Onlineshop für Ray-Ban und Oakley in Deutschland

– Komplettes Portfolio der Top-Brands unter www.shop.prooptik.de

– Online-Liveberatung durch stationäre Optik-Experten

– Nach Stuttgart werden auch München und Konstanz zu Ray-Ban Flagship-Stores mit größten Flächen bundesweit

– Aktion: Überraschungsgeschenk und 25 % auf Kauf der ersten Brille

(Wendlingen, April 2021) Das gibt es nur bei pro optik! Deutschlands drittgrößte Optikerkette baut ihr Angebot unter www.shop.prooptik.de weiter aus und bietet künftig den größten hybriden Online-Shop für die Lifestyle-Brillenmarke Ray-Ban und die Sportbrillenmarke Oakley in Deutschland an. Das heißt, dass Fans der Marken das komplette Sortiment, alle Kollektionen, jedes Modell, online shoppen können, aber zugleich von den Vorteilen des hybriden Konzepts – der Online-Liveberatung durch einen stationären Optik-Experten – profitieren. Darüber hinaus bietet der Flagship-Store in Stuttgart schon jetzt die größte stationäre Verkaufsfläche für Ray-Ban bundesweit – und die Standorte München und Konstanz werden als weitere gigantische Stores folgen. Micha S. Siebenhandl, CEO von pro optik: “Ein riesiges Angebot an Qualitätsprodukten und unser einzigartiger First-Class-Service – das zeichnet pro optik schon immer aus. Mit unserem Online-Shop bringen wir dieses Konzept – zusätzlich zu unseren über 150 Fachgeschäften und den Flagship-Stores – online auf die Straße und wir sind sehr stolz, dass wir unseren Kunden das deutschlandweit größte Portfolio dieser coolen Marken offerieren können. Unser Motto lautet: Wo pro optik draufsteht, ist Ray-Ban und Oakley drin – und zwar in einer Auswahl, wie nur wir sie bieten.”

Schon immer setzt pro optik in seinen über 150 Fachgeschäften auf die Top-Qualität angesagter Marken wie unter anderem Michael Kors, Emporio Armani oder Hugo Boss. Mit dem hybriden Online-Shop hat das Unternehmen mit Sitz in Wendlingen dieses Erfolgskonzept als Zusatzangebot in die digitale Welt übertragen und setzt mit der XL-Auswahl der Luxoticca Marken Ray-Ban und Oakley nun ein weiteres Statement. Denn hier können Kundinnen und Kunden aus allen aktuell erhältlichen Kollektionen und Modellen wählen und bei Fragen zum perfekt passenden Modell auch die Live-Beratung in Anspruch nehmen, bei der der Kunde online per Chat, Video oder Telefon zu einem stationären Experten in einem der deutschen Fachgeschäfte verbunden wird. Lukas Hahne, Head of Marketing, sagt dazu: “Bei uns kann der Kunde sicher sein, nicht nur legendäre Modelle wie die Ray-Ban Aviator oder Oakley Holbrook zu bekommen, sondern wirklich jedes einzelne Modell der Marken, in jeder Ausführung – und dabei einen erfahrenen Ansprechpartner an seiner Seite zu wissen, der für den jeweiligen Einsatzzweck das passende Modell empfehlen kann. Und das zum gewohnt fairen pro optik Preis.”

Attraktive Startaktion

Damit sind bei pro optik künftig mehr Brillen der Must-have-Marken erhältlich als bei jedem anderen Anbieter in Deutschland. Und zum Start bietet das Unternehmen seinen Kunden etwas ganz Besonderes: Wer den größten hybriden Marken-Shop erleben möchte, erhält mit dem Aktionscode “bestemarkenbesterpreis” ein Überraschungspräsent und spart 25 % beim Kauf der ersten Ray-Ban oder Oakley Brille.

Einkaufserlebnis der Extraklasse und First-Class-Service

Zum ganz besonderen Erlebnis wird das Shoppen auch im Flagship-Store von pro optik in Stuttgart, der bereits jetzt das Aushängeschild der Optikerkette in puncto Ray-Ban ist, die größte Marken-Verkaufsfläche Deutschlands bietet und somit offline wie online über das größte Angebot der Top-Brand verfügt. Die Standorte München und Konstanz werden derzeit nach diesem Vorbild ebenfalls zu Flagship-Stores für Ray-Ban aufgebaut, weitere Niederlassungen werden folgen. Darüber hinaus profitieren Kunden vom besonderen First-Class-Service, den nur pro optik mit seinem perfekt ausgebildeten Personal in den über 150 Fachgeschäften bietet. Dieser reicht von Top-Kundenberatung über Sehstärkeermittlung mit modernster Technik bis hin zur Geld-Zurück-Garantie.

pro optik bietet einfach mehr

Mit dem Luxottica Coup setzt pro optik wieder einmal neue Maßstäbe. Erst Ende 2020 hatte das Unternehmen mit der Einführung der Co-Branding-Marke pro glas by Rodenstock für Aufsehen gesorgt. Damit bietet es – neben anderen Top-Marken – als einziger Anbieter Premium-Gläser des deutschen Glasherstellers als Eigenmarke. Und auch für die Zukunft hat pro optik große Pläne. So soll das Fachgeschäftsnetzwerk bis 2025 auf rund 350 Stores aufgestockt, zahlreiche Standorte um pro optik hörzentren erweitert und das Online-Angebot weiter ausgebaut werden.

Alle Infos zum größten Angebot an Ray-Ban und Oakley Brillen in Deutschland gibt es unter www.shop.prooptik.de und www.prooptik.de

Über pro optik:

pro optik ist mit rund 150 Fachgeschäften die drittgrößte Optikergruppe in Deutschland. Das Unternehmen hat im Jahr 2019 insgesamt 128 Mio. Euro Außenumsatz generiert. Das Unternehmen mit Sitz in Wendlingen am Neckar feierte 2020 seinen 33. Geburtstag und blickt auf eine erfolgreiche Entwicklung und kontinuierliches Wachstum zurück. Ein wesentlicher Meilenstein der jüngeren Vergangenheit ist die Erweiterung des Produktspektrums um die Hörakustik. CEO des Unternehmens ist seit März 2020 Micha S. Siebenhandl. www.prooptik.de

Firmenkontakt

pro optik Augenoptik Fachgeschäft GmbH

Micha S. Siebenhandl

Ulmer Straße 1

73240 Wendlingen

+49 (0) 611 39539-22

c.wittemann@public-star.de

https://www.prooptik.de/

Pressekontakt

Deutscher Pressestern

Caroline Wittemann

Bierstadter Straße 9a

65189 Wiesbaden

+49 (0) 611 39539-22

c.wittemann@public-star.de

https://www.public-star.de/

Bildquelle: pro optik