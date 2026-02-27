Jazz für Alle e.V. präsentiert: THE TOUGHEST TENORS

Location: Preußisches Landwirtshaus

Street: Flatowallee 23

City: 14055 – Preußisches Landwirtshaus (Germany)

Start: 03.03.2026 19:00 Uhr

End: 03.03.2026 22:00 Uhr

Entry: free

Die „Toughest Tenors“ präsentieren Stücke aus ihrem aktuellen Programm mit Schwerpunkt Bluenote und erinnern an den 100ten Geburtstag von Gene Ammons letztes Jahr.

Auch legendäre „Tenor Battle“ Versionen sind dabei, die im vorangehenden Vortrag behandelt werden.

Besetzung:

Bernd Suchland & Patrick Braun

(tenor sax),

Dan-Robin Matthies (piano),

Lars Gühlcke (bass),

Ralf Ruh (drums)

ab 19.00 Uhr Einführungsvortrag

„Tenor Battles und die Anfänge“ (S.C.Semler) + Gene Ammons , sein Leben und Wirken (U. Dohnt)

ab 20.00 Uhr bis ca. 22 Uhr Live Konzert

Reservierung: https://www.jazzfueralle.de/reservierungen/

Eintritt frei, Spenden erbeten!

Die JAZZ & TALK Veranstaltungen finden i.d.R. jeden 1. Dienstag im Monat im Preußischen Landwirtshaus statt (Ausnahmen bei Feiertagen, Ferien, Veranstaltungen im Olympiastadion/Waldbühne vorbehalten) – stets mit Doppelprogramm: 19 Uhr Einführungsvortrag oder Gespräch/Interview, 20 Uhr Live-Musik mit Jazz-Programmen, die man nicht jeden Tag in einer Spielstätte der Stadt hört.

Aktuelle Informationen über die Webseite von Jazz für Alle e.V. www.jazzfueralle.de

Jazz für Alle e.V.

c/o Detlef Passlack Kambergstr. 16, 12305, Berlin

Sebastian C. Semler (1. Vorsitzender)

mobil: 0172 39 85 033

info@jazzfueralle.de

Jazz für Alle e.V. ist eine gemeinnützige Vereinigung von traditionellen und modernen Jazzmusikern mit dem Ziel, den Jazz in seiner stilistischen Vielfalt zu fördern. Dies geschieht sowohl durch die Bereitstellung von Übungsräumen für die Mitglieder, der Durchführung von Jazzworkshops zur Weiterbildung von professionellen Musikern und Newcomern als auch der Durchführung verschiedener Veranstaltungsreihen.

Der Verein besteht nun bereits seit 30 Jahren und hat zur Zeit ca. 50 Mitglieder, von denen, wie vermutlich in allen Vereinen, nur wenige aktiv sind. Unsere traditionelle Veranstaltungsreihe findet zur Zeit monatlich im BREWDOG statt. Diese Konzertreihe wird gefördert durch die Abteilung Volksbildung des Bezirks Tempelhof. Da unsere Satzung ausdrücklich die Förderung junger Nachwuchsmusiker vorsieht, ist es uns ein Anliegen, diese auch bei uns spielen zu lassen. Deshalb sind unsere Veranstaltungen meistens zweigeteilt. Am Anfang spielt eine Nachwuchsband, danach dann die „Profis“. Der Eintritt ist frei.

Kontakt

Jazz für Alle e.V.

Sebastian C. Semler

Hasenheide 68

10967 Berlin

0172 39 85 033



http://www.jazzfueralle.de

Bildquelle: THE TOUGHEST TENORS