Jazz für Alle e.V. präsentiert: JazzIn

Location: Preußisches Landwirtshaus

Street: Flatowallee 23

City: 14055 – Berlin (Germany)

Start: 08.04.2025 19:00 Uhr

End: 08.04.2025 22:00 Uhr

Entry: free

get ticket



Das Quartett um Charlotte Joerges und Liva Strazdiva widmet sich traditionellen Jazzkompositionen sowie etwas modernerem Swing. Beide Melodieinstrumentalistinnen fasziniert die unterschiedliche Spielweise im Bereich der Improvisation im Jazz.

Ihre Sicht darauf, was Swing bedeutet und die Wege ins Spielen selbst teilen sie an diesem Abend mit ihrem Publikum werden gemeinsam mit Florian Schultz und Lars Gühlcke einmal mehr dorthin entführen, wo noch der Vibe des kreativen Miteinander das Allerwichtigste ist.

Charlotte leitet selbst jeden Montag die Session im Engels in Neukölln. So kam es zu der Idee, einmal über Sessions in und um Berlin zu sprechen, (auch „Jazz für Alle“ bietet solche an) , aber eben auch wann und wo noch , aber auch darüber, was diese Sessions zu bieten haben und ihre Bedeutung für Musik-Spielende und -Hörende.

Jazz für Alle e.V. ist eine gemeinnützige Vereinigung von traditionellen und modernen Jazzmusikern mit dem Ziel, den Jazz in seiner stilistischen Vielfalt zu fördern. Dies geschieht sowohl durch die Bereitstellung von Übungsräumen für die Mitglieder, der Durchführung von Jazzworkshops zur Weiterbildung von professionellen Musikern und Newcomern als auch der Durchführung verschiedener Veranstaltungsreihen.

Der Verein besteht nun bereits seit 30 Jahren und hat zur Zeit ca. 50 Mitglieder, von denen, wie vermutlich in allen Vereinen, nur wenige aktiv sind. Unsere traditionelle Veranstaltungsreihe findet zur Zeit monatlich im BREWDOG statt. Diese Konzertreihe wird gefördert durch die Abteilung Volksbildung des Bezirks Tempelhof. Da unsere Satzung ausdrücklich die Förderung junger Nachwuchsmusiker vorsieht, ist es uns ein Anliegen, diese auch bei uns spielen zu lassen. Deshalb sind unsere Veranstaltungen meistens zweigeteilt. Am Anfang spielt eine Nachwuchsband, danach dann die „Profis“. Der Eintritt ist frei.

Kontakt

Jazz für Alle e.V.

Sebastian C. Semler

Hasenheide 68

10967 Berlin

0172 39 85 033



http://www.jazzfueralle.de

Bildquelle: JazzIn