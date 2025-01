Jazz für Alle e.V. präsentiert: „Hot Mallets & Cool Vibes“

Location: Preußisches Landwirtshaus

Street: Flatowallee 23

City: 14055 – Berlin (Germany)

Start: 14.01.2025 19:00 Uhr

End: 14.01.2025 22:30 Uhr

Entry: free

get ticket



Volker Fry & Oli Bott Quartett. Besetzung: Volker Fry (vib), Oli Bott (vib), Axel Obert (b), Kay Lübke (dr)

„Exklusiv für Jazz&Talk kommen die beiden Vibraphonisten Volker Fry und Oli Bott zu einem etwas verrückten Quartett mit zwei Vibraphonen zusammen, das durch Axel Obert am Bass und Kay Lübke an den Drums komplettiert wird.

ab 19.00 Uhr „Die Geschichte des Vibraphons im (frühen) Jazz“

Sebastian C. Semler (Jazz für Alle e.V.) + Gespräch

ab ca. 20.00 Uhr bis ca. 22 Uhr Live Konzert

Eintritt frei, Spenden erbeten!

Die JAZZ & TALK Veranstaltungen finden i.d.R. jeden 1. Dienstag im Monat im Preußischen Landwirtshaus statt (Ausnahmen bei Feiertagen, Ferien, Veranstaltungen im Olympiastadion/Waldbühne vorbehalten) – stets mit Doppelprogramm: 19 Uhr Einführungsvortrag oder Gespräch/Interview, 20 Uhr Live-Musik mit Jazz-Programmen, die man nicht jeden Tag in einer Spielstätte der Stadt hört.

Aktuelle Informationen über die Webseite von Jazz für Alle e.V. www.jazzfueralle.de

Jazz für Alle e.V. ist eine gemeinnützige Vereinigung von traditionellen und modernen Jazzmusikern mit dem Ziel, den Jazz in seiner stilistischen Vielfalt zu fördern. Dies geschieht sowohl durch die Bereitstellung von Übungsräumen für die Mitglieder, der Durchführung von Jazzworkshops zur Weiterbildung von professionellen Musikern und Newcomern als auch der Durchführung verschiedener Veranstaltungsreihen.

Der Verein besteht nun bereits seit 30 Jahren und hat zur Zeit ca. 50 Mitglieder, von denen, wie vermutlich in allen Vereinen, nur wenige aktiv sind. Unsere traditionelle Veranstaltungsreihe findet zur Zeit monatlich im BREWDOG statt. Diese Konzertreihe wird gefördert durch die Abteilung Volksbildung des Bezirks Tempelhof. Da unsere Satzung ausdrücklich die Förderung junger Nachwuchsmusiker vorsieht, ist es uns ein Anliegen, diese auch bei uns spielen zu lassen. Deshalb sind unsere Veranstaltungen meistens zweigeteilt. Am Anfang spielt eine Nachwuchsband, danach dann die „Profis“. Der Eintritt ist frei.

Kontakt

Jazz für Alle e.V.

Sebastian C. Semler

Hasenheide 68

10967 Berlin

0172 39 85 033



http://www.jazzfueralle.de

Bildquelle: Jazz für Alle