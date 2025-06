Jazz für Alle e.V. präsentiert: Beyond Swing Trio

Location: Preußisches Landwirtshaus

Street: Flatowallee 23

City: 14055 – Berlin (Germany)

Start: 01.07.2025 19:00 Uhr

End: 01.07.2025 22:00 Uhr

Entry: free

Das „Beyond Swing Trio“ bringt die Tradition des Gypsy Jazz zurück auf die Bühne und verbindet klassische Stücke mit eigenen Kompositionen, die sich harmonisch und rhythmisch an den klassischen Klang anlehnen und zugleich individuelle Akzente setzen. Inspiriert von Django Reinhardt und dem legendären Quintette du Hot Club de France, lässt das Trio den Gypsy Swing neu aufleben. Der charakteristische Drive bleibt dabei stets erhalten, bereichert durch abwechslungsreiche Klangfarben und fein nuancierte Improvisationen.

Fredi Gebhardt (Gitarre),

Sven Jungbeck (Gitarre),

Volker Kamp (bass)

Gespräch ab 19 Uhr: Einführungsvortrag „Gypsy Swing: Django Reinhardt“ – Sebastian C. Semler & Dr. Karsten Kloth; im Anschluss Gespräch mit Fredi Gebhardt

ab ca. 20.00 Uhr bis ca. 22 Uhr Live Konzert

Eintritt frei, Spenden erbeten!

Jazz für Alle e.V. ist eine gemeinnützige Vereinigung von traditionellen und modernen Jazzmusikern mit dem Ziel, den Jazz in seiner stilistischen Vielfalt zu fördern. Dies geschieht sowohl durch die Bereitstellung von Übungsräumen für die Mitglieder, der Durchführung von Jazzworkshops zur Weiterbildung von professionellen Musikern und Newcomern als auch der Durchführung verschiedener Veranstaltungsreihen.

Der Verein besteht nun bereits seit 30 Jahren und hat zur Zeit ca. 50 Mitglieder, von denen, wie vermutlich in allen Vereinen, nur wenige aktiv sind. Unsere traditionelle Veranstaltungsreihe findet zur Zeit monatlich im BREWDOG statt. Diese Konzertreihe wird gefördert durch die Abteilung Volksbildung des Bezirks Tempelhof. Da unsere Satzung ausdrücklich die Förderung junger Nachwuchsmusiker vorsieht, ist es uns ein Anliegen, diese auch bei uns spielen zu lassen. Deshalb sind unsere Veranstaltungen meistens zweigeteilt. Am Anfang spielt eine Nachwuchsband, danach dann die „Profis“. Der Eintritt ist frei.

Kontakt

Jazz für Alle e.V.

Sebastian C. Semler

Hasenheide 68

10967 Berlin

0172 39 85 033



http://www.jazzfueralle.de

Bildquelle: Beyond Swing Trio