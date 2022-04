Jarmarka 1-2 Oktober 2022

Die Jarmarka ist ein internationales Projekt in Deutschland, das ein- oder zweimal jährlich stattfindet. Auf der Jarmarka treffen sich seit über 20 Jahren Zehntausende Gästen aus ganz Deutschland sowie aus anderen Ländern der ehemaligen GUS zusammen.

Alle Gäste finden auf der Jarmarka etwas Interessantes für sich, unabhängig von ihrer Herkunft, Status, und ihrer Kommunikationssprache. Auf der Jarmarka 2022 sammeln sich alle unter dem Dach des riesigen Pavillons in Bad Salzuflen (Nordrhein-Westfalen, Deutschland).

Jedes Jahr bekommen über 100 Unternehmer aus Deutschland und anderen Ländern die Möglichkeit, ihre Waren, Dienstleistungen, Neuentwicklungen auf der Messeplattform zu präsentieren.

Jeder Gast, der die Jarmarka besucht hat, findet für sich etwas Interessantes, sei es ein Souvenir, ein Geschenk oder sogar ein Grundstück oder ein Haus.

Die „Jarmarka“ ist ein Projekt, bei dem Menschen in ihre Kulturen und Traditionen eintauchen können. Das Event findet jährlich in Deutschland statt. Dies ist der Ort, an dem sich viele Menschen aus ganz Deutschland und anderen europäischen Ländern treffen.

In den 20 Jahren der „Jarmarka“ hat diese Veranstaltung große Resonanz gefunden. An zwei Tagen kommen jedes Jahr mehr als 20.000 Menschen hierher.

Mehr als 300.000 Gäste haben die Messe/Fastival bereits besucht. Mehr als 2.000 Unternehmer aus verschiedenen Ländern haben an der Ausstellung teilgenommen.

Das Hauptziel ist die Unterstützung und Aufrechterhaltung der kulturellen Beziehungen zwischen den Mitbürgern aus der Menschen in Deutschland und ihrer historischen Heimat. Außerdem setzen wir uns als weiteres Ziel, die Kulturen zu pflegen und in Deutschland lebende Kinder und Jugendliche über die internationalen Traditionen aufzuklären.

Der besonderer Ort „Jarmarka“ bietet viel an der Gastronomie. Hier können sich unsere Gäste mit traditionellen Gerichten sowie andere, ebenso schmackhaften Gerichten aus verschiedenen Küchen der Welt verwöhnen lassen und zu den Liedern ihrer Lieblingskünstler tanzen.

Eines der wichtigsten Highlights der Jarmarka sind Starauftritte. Die Jarmarka Bühne haben bereits BoneyM, Thomas Anders und andere Musiker betreten. Die Stars wie Stas Michailow, Egor Kreed, Jurij Schatunow, Natascha Koroljowa, Glukoza, Potap und Nastja Kamenskich, die Gruppen „Karmen“, „Ljube“, „Kleiner Prinz“, „Kommissar“ sind nur einige von der Musikerliste, die dem Publikum Freude bereitet haben.

Die Marktbühne stellt den Gästen neue interessante und vielversprechende Musiker aus Deutschland und anderen Ländern vor. Das sind Tascha Milkowa, Sanja Beljaew, Milan Savitsch, Alesja Kaj, Henry Der, Kristina +, Viktor Matrosow, Jurij Swoboda und andere.

Vielleicht werden wir in der nächsten Zukunft diese Namen auf großen internationalen Bühnen hören. Auf unsere Lieblingsgäste warten möglichst beeindruckende, interessante und aktuelle Erlebnisse. Unser Team arbeitet daran, dass die Jarmarka in Deutschland mehr Ressonanz in verschiedenen EU-Ländern bekommt. Unser Ziel ist es, Menschen unterschiedlicher Kulturen und Ansichten in eine freundliche und fröhliche Runde zusammenzubringen, wo jeder Wärme, Fürsorge und Liebe spürt.

Zwei Tage in Folge werden hier die Aromen von frischem Schaschlik, Cheburek, Pelmeni, Lyulya-Kebab, Pilaw und anderen Delikatessen verkostet, nach denen man geistig auf ihre Lieblingsplätze im Kindes- und Jugendalter übertragen wird.

