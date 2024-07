Jan Kessler ist neuer COO bei Syserso Networks

Seit März 2024 übt Jan Kessler (57) die neu geschaffene Position des Chief Operating Officers (COO) als Mitglied der Geschäftsleitung bei der Syserso Networks GmbH in Hannover aus.

In dieser Funktion ist Kessler für die Projektierung, den Service und Support, die Partnersteuerung und strategische Ausrichtung der IT/Zentralen Dienste sowie des Qualitäts- und Prozessmanagements verantwortlich. Der Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Elektro-/Nachrichtentechnik bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche mit, die er in leitenden Positionen im Netz- und Kundenmanagement bei Netzbetreibern erworben hat.

Gemeinsam mit seinem neuen Team will Jan Kessler die ambitionierten Wachstumspläne der Syserso Networks voranzutreiben. „Ich habe bereits in meiner beruflichen Vergangenheit Syserso Networks als serviceorientiertes und partnerschaftlich agierendes Unternehmen kennen und schätzen gelernt, bei dem Kompetenz, Innovation, Kundenorientierung und Zuverlässigkeit großgeschrieben werden. Ich freue mich darauf, diese Werte in der Kundenbeziehung weiter zu stärken und das Unternehmen mit dem gesamten Syserso Networks-Team tatkräftig auf die Anforderungen der Zukunft auszurichten, um unsere Kunden strategisch und operativ mit maßgeschneiderten Lösungen sowie neuen Produkten und Services darin zu unterstützen, in ihren Geschäftsfeldern erfolgreich zu sein.“

Syserso Networks ist ein führender Systemintegrator und Servicedienstleister im Bereich der Telekommunikation. Das Unternehmen realisiert seit mehr als 25 Jahren zukunftssichere Telekommunikationsnetze für öffentliche und private Netzbetreiber. Neben Aufbau, Bereitstellung, Einrichtung und Wartung von Transport-, Access- und IMS/Softswitch-Netzwerken, bietet Syserso Networks mit eigenem Network-/Security-Operations-Center (NOC/SOC) ein breites Spektrum an Dienstleistungen sowie Managed- und Cloud-Services. Darüber hinaus zeichnet sich das Unternehmen durch ein umfangreiches Portfolio im Security-Bereich aus.

Firmenkontakt

Syserso Networks GmbH

Verena Klein

Ahrensburger Straße 8

30659 Hannover

+49 (0) 511 740192-0



http://www.syserso.com

Pressekontakt

Presseagentur Reimann

Bernhard Reimann

Friederike-Fliedner-Weg 34a

40489 Düsseldorf

+491722131992



http://www.technik-ganz-einfach.de

Bildquelle: Syserso Networks