Jan Jandeart – Ich lebe, um zu malen. Ich male, um zu leben.

Warum es sich lohnt, zeitgenössische Kunst zu kaufen

Claude Monet, Vincent van Gogh und Michelangelo Buonarotti. Die Liste berühmter Maler ist lang. Ihre Werke werden heute für unfassbare Summen verkauft oder sie sind unverkäuflich und befinden sich in Museen. Trotz aller Unterschiede haben fast alle eine Gemeinsamkeit: Die Erschaffer dieser Kunst können die Erfolge ihrer Meisterwerke nicht mehr selbst miterleben.

Beim Großteil der alten Meister stellte sich der künstlerische Erfolg erst posthum ein. Zu Lebzeiten kämpften sie um Anerkennung, so wie es heute viele Kunstschaffende ebenfalls tun. Auch Jan Jandeart ist ein noch wenig bekannter Künstler der Neuzeit. Er plädiert dafür, der jungen Kunst eine echte Chance zu geben. Nur wenn Kunstschaffende genügend finanziellen Freiraum haben, um sich ihrer Kunst zu widmen, kann sie erst entstehen. Bei zeitgenössischer Kunst haben Kunstliebhaber die wundervolle Möglichkeit, Kunst zu erwerben, Kunst zu sammeln, eine eigene Sammlung aufzubauen, ohne dafür Unsummen investieren zu müssen. Eine Wertsteigerung ist dabei immer möglich – auch die Gemälde großer Berühmtheiten wechselten in den Anfangszeiten deren künstlerischen Schaffens zu erschwinglichen Preisen den Besitzer.

Jan Jandeart und die zeitgenössische Kunst

Jan Jandeart verbindet Malerei und Musik und bringt Emotionen, die Melodien in ihm hervorrufen, in seinem Atelier in Luzern auf die Leinwand. Seine unvergleichliche visuelle Darstellung konnte bereits viele private Sammler, aber auch diverse Aussteller wie die Gallery Steiner in Wien in ihren Bann ziehen. Jan Jandeart arbeitet einerseits völlig frei, andererseits erreichen ihn Anfragen von Kunstbegeisterten und Liebhabern moderner Kreativität. Auftragsarbeiten gab es schon immer in der Kunstgeschichte. Sie ermöglichen es dem Künstler, heute wie damals, von seiner Kunst zu leben. Gleichzeitig hatte und hat der Auftraggeber die unvergleichliche Gelegenheit, ein Werk nach seinen persönlichen Wünschen entstehen zu lassen. In Jan Jandearts Fall sind es Musikstücke und Melodien, mit denen der Kunstliebhaber etwas verbindet, die ihm etwas bedeuten, und diese Musik wird in Jan Jandearts abstrakter Malerei sichtbar.

Ausstellungen von Jan Jandeart – das Aushängeschild seiner Kunst

Der Wunsch eines jeden Künstlers ist es, dass seine Werke von Menschen gesehen werden, dass sie geschätzt werden und dass sie als Manifest in privaten Häusern, in Büroräumen oder in Ausstellungen präsentiert werden. Auch Jan Jandeart durfte bereits zahlreiche seiner Bilder Kunstbegeisterten übergeben sowie an Ausstellungen in Basel, Zürich, Zollikon, Freiburg und Wien teilnehmen. Auf seinem Instagram-Account lässt er seine Follower laufend an seiner Arbeit und die Entwicklung neuer Bilder teilhaben. Aktuell plant er weitere Ausstellungen und freut sich auf Kunstinteressierte und Galeristen, die sich für seine Bilder begeistern. In seinen Ausstellungen ist er häufig selbst vor Ort, ein Künstler zum Anfassen. Er liebt es, mit den Besuchern in Kontakt zu treten, mit ihnen gemeinsam über die Kopfhörer neben dem Werk der Musik zu lauschen, die Gemälde zu betrachten und ihnen seine Werke näher zu erklären. Jan Jandeart ist präsent, er lässt all seine Energie in seine Werke fließen. Er verbiegt sich nicht. Er malt nur das, was ihn inspiriert. Und gleichzeitig hofft er bei jedem neuen Werk, dass seine Kunst Popularität findet, schließlich lebt er von seiner Kunst.

Jan Jandeart ist ein in Tschechien geborener Maler. Als junger Erwachsener verließ er seine Heimat. Heute lebt er in der Schweiz, in der Nähe von Luzern, wo auch seine Kunstwerke entstehen. Seine abstrakten Gemälde sind von Musik inspiriert, und jedes Werk trägt den Titel eines Musikstücks.

