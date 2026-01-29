James Love ist neuer Chief Revenue Officer von Claroty

Cybersicherheitsexperte will das starke Momentum weiter ausbauen und das Unternehmen in die nächste Phase nachhaltigen Umsatzwachstums führen

James Love ist neuer Chief Revenue Officer (CRO) von Claroty, Spezialist für die Sicherheit von cyber-physischen Systemen (CPS). Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Technologie und Cybersicherheit und hat in wachstumsstarken Unternehmen Go-to-Market-Strategien aufgebaut und skaliert. Zuletzt war er als CRO bei Radiant Logic tätig und führte das Unternehmen zu einem erfolgreichen Exit. Bei Claroty wird er nun die ehrgeizigen Wachstumspläne weiter vorantreiben.

„James verstärkt Claroty in einer entscheidenden Phase unserer Entwicklung“, erklärt Yaniv Vardi, CEO von Claroty. „Während wir unsere Führungsposition als umfassendste Plattform für CPS-Sicherheit ausbauen, sind seine bewährten Fähigkeiten beim Aufbau leistungsstarker Vertriebsorganisationen, der Förderung herausragender Talente und der Schaffung einer erfolgreichen Unternehmenskultur für unsere nächsten Schritte von entscheidender Bedeutung.“

Vor seinem Engagement bei Claroty hatte Love Führungspositionen bei Cybersecurity-Anbietern wie Illumio, Imperva, Orca Security, Arxan Technologies und Radiant Logic inne. Dabei baute Love hochkarätige Vertriebsteams auf, die sich stets durch ihre Kundenorientierung auszeichneten. Unter seiner Führung optimierten die Teams die Markteinführungsprozesse, verfeinerten die Vertriebsstrategie und -umsetzung und stärkten die Partner- und Allianz-Ökosysteme.

„Ich komme zu einem Zeitpunkt zu Claroty, an dem das Thema CPS-Sicherheit für jedes Unternehmen mit geschäftskritischen Infrastrukturen an Bedeutung gewinnt“, so Love. „Ich freue mich darauf, unsere Vision einer unübertroffenen CPS-Sicherheit weiteren Unternehmen näherzubringen, während wir unser rasantes Wachstum im Jahr 2026 und darüber hinaus fortsetzen.“

Die speziell für cyber-physische Systeme (CPS) entwickelte Security-Plattform von Claroty bietet eine tiefe Transparenz in sämtliche Assets und umfasst Exposure Management, Netzwerkschutz, sicheren Fernzugriff und Bedrohungserkennung, sowohl in der Cloud mit Claroty xDome als auch lokal mit Claroty Continuous Threat Detection (CTD). Dank mehrfach ausgezeichneter Sicherheitsforschung und einer Vielzahl von Technologie-Allianzen ermöglicht die Claroty-Plattform Unternehmen eine effektive Reduzierung von CPS-Risiken bei schneller Time-to-Value und geringeren Gesamtbetriebskosten. Claroty wird von Hunderten Unternehmen an Tausenden Standorten auf der ganzen Welt eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und ist in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika vertreten. Weitere Informationen unter www.claroty.com

Firmenkontakt

Claroty

Kelly Ferguson

Maddison Ave 488

1022 New York

+1 212-937-9095



https://www.claroty.com/

Pressekontakt

Weissenbach PR

Bastian Schink

Landsberger Str. 155

80687 München

0162 916 5189



https://www.claroty.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.