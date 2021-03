Jakob Geyer – Wirtschaftsberatung in Augsburg

Mehr als nur Steuerberatung – mit durchdachter Wirtschaftsberatung der Steuerkanzlei Geyer bei Augsburg exzellente finanzielle Perspektiven nutzen

Wirtschaftsberatung ist heute wichtiger denn je: Wer sich hier die Expertise von unseren Fachleuten in Gersthofen bei Augsburg sichert, investiert vorausschauend in die Zukunft seines Unternehmens. In Kombination mit individueller Steuerberatung entsteht so ein maßgeschneidertes Konzept für Ihren Betrieb. Welche Leistungen für Sie wichtig sind, besprechen Sie am besten mit unseren Finanzexperten persönlich. Sie stellen Ihnen aus den einzelnen Bereichen unseres Portfolios Ihren speziellen Finanzplan zusammen. Wir sind vor allem für kleinere und mittelständische Unternehmen, Familienunternehmen und Privatpersonen tätig.

Zu den einzelnen Leistungen gehört unter anderem:

– Vermögens- und Finanzplanung

– Unternehmensbewertung

– Unternehmensplanung

– UnterstĂĽtzung bei der Mittelbeschaffung und bei Kreditverhandlungen

– Beratung und Planung bei der ExistenzgrĂĽndung

– Beratung bei der Unternehmensnachfolge

– Beratung zur Wahl der passenden Gesellschaftsform

– Unternehmensumwandlungen

– Steuerliche Belastungsvergleiche

Zu unserer eigenen Expertise kommt ein Netzwerk weiterer Spezialisten hinzu, die wir bei Bedarf ins Boot holen können: zum Beispiel Kreditinstitute, Kapitalgeber, Gesellschafter, Versicherungen und weitere. Somit sind in vielerlei Hinsicht Abwicklungen von Finanzierungen, verschiedener Formalitäten, eine individuelle Gestaltung von Verträgen und mehr gesichert. Profitieren Sie von diesen zusätzlichen Experten, die unser Vertrauen genießen und mit denen wir bewährt und in der Regel seit langem erfolgreich zusammenarbeiten.

Es gibt unglaublich vielfältige Möglichkeiten, um mit der passenden Wirtschaftsberatung Ihr Unternehmen finanziell attraktiv auf Erfolgskurs zu bringen: Unsere Steuerberater helfen Ihnen dabei, lohnende Finanzstrategien festzulegen. Zudem können sicherlich Strukturen, zum Beispiel in der Abwicklung des Tagesgeschäfts oder auch im Bereich Technologie, optimiert werden. All dies dient dazu, das Wachstum Ihres Betriebs zu steigern und konkurrenzfähig zu bleiben.

Bei der Wirtschafts- und Steuerberatung geht es nicht nur um den finanziellen Aspekt, sondern immer auch um den Menschen. Denn hinter jedem Unternehmen steht mindestens der Unternehmer selbst und selbstverständlich oft auch weitere Personen. Wir berĂĽcksichtigen bei unseren Leistungen immer auch Ihre ganz persönlichen und individuellen Ziele – denn diese im Blick zu haben, ist ein wichtiger Baustein Ihres unternehmerischen Erfolgs. So können Sie von unseren Experten der Steuerkanzlei Geyer in Gersthofen bei Augsburg immer eine umsichtige Wirtschaftsberatung und eine vorausschauende Verbesserung der Steuergestaltung erwarten.

www.jakob-geyer.de

Wirtschaftsberatung in Augsburg – Steuerkanzlei Jakob Geyer in Gersthofen bei Augsburg

Firmenkontakt

Dipl. oec. Jakob Geyer Steuerberater

Jakob Geyer

Senefelder Str. 23

86368 Gersthofen

0821-474930

info@jakob-geyer.de

https://www.jakob-geyer.de

Pressekontakt

Kunze Medien AG

Bärbel Reiner

Leopoldstr. 250

80807 MĂĽnchen

089/38187-186

sem@kunze-medien.de

http://www.kunze-medien.de

Bildquelle: Jakob Geyer