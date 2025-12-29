Jahresstart mit den beliebten Dschungel Days im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand

29. Dezember 2025 – Am 6. und 7. Januar 2026 finden wieder die beliebten Dschungel Days im Abenteuer Dschungelland im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand statt. „Alle Familien und ihre Freunde sind eingeladen, die ersten Tage vom neuen Jahr mit viel Spaß und Bewegung im Abenteuer Dschungelland zu erleben und eine exotische Erlebnisreise durch unsere beliebte Attraktion zu machen. Für Groß und Klein ist beim bunten Animationsprogramm etwas dabei – ein tolles Erlebnis für die ganze Familie“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Das Freizeitparadies bietet an diesen Tagen auf 6.000 m² Europas größtes Bällebad, 96 exotische Tierarten, viel Action, gastronomische Leckereien und Attraktionen wie Kinderschminken, ein Glücksrad mit tollen Gewinnen und fröhliche Musik. Die drei Maskottchen Hops, Hasi und Baby Hoppel sind natürlich auch wieder mit dabei. Alle Fußballfans haben kostenfreien Eintritt zum berühmten WM-Tor und können dort ihre Treffsicherheit üben. Die Dschungel Days finden jeweils von 12 bis 18 Uhr statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintrittspreis beträgt 6 Euro pro Person, das Parken ist kostenfrei. An den Dschungel Days haben die Gäste die Möglichkeit, das Mega-Winterticket mit einem Preisvorteil von 50 Prozent zu erwerben. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand