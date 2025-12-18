Jahresrückblick der ALPEIN Software SWISS AG auf 2025

Stein am Rhein, 12. Dezember 2025 – Die ALPEIN Software SWISS AG blickt auf ein arbeitsreiches Jahr 2025.

In einem Umfeld, das für viele Unternehmen von strukturellen Veränderungen und wirtschaftlichen Herausforderungen geprägt war, setzte ALPEIN Software auf klare Schwerpunkte in Produktentwicklung und Marktpositionierung.

Die Geschäftsleitung der ALPEIN Software fasst das Jahr wie folgt zusammen: „2025 war ein Jahr, in dem wir die Grundlage für weiteres Wachstum gelegt haben – mit einem klaren Fokus auf die Weiterentwicklung unseres Passwortmanagers sowie neue, spannende SAP-Integrationen bei Grosskunden. Gleichzeitig haben wir auf ein anspruchsvolleres Marktumfeld und veränderte Entscheidungsprozesse reagiert, neue Wege eingeschlagen, Partnerschaften gezielt ausgebaut und Marketing sowie Vertrieb konsequent gestärkt.“

PassSecurium™: Fokus auf Sicherheit, Funktionen & Internationalisierung.

Der PassSecurium™ Business Passwortmanager wurde 2025 konsequent weiterentwickelt. Ein wichtiger Meilenstein war die Implementierung eines Translation Management Systems (TMS), um die Produktlokalisierung systematisch auszubauen. Als nächste Sprachziele wurden unter anderem Französisch, Italienisch und Spanisch definiert. Gleichzeitig wurden bestehende PassSecurium Premium-Kunden, die bislang ein separates Benutzerverwaltungssystem nutzten, auf neue Premium-Instanzen mit integrierter Benutzerverwaltung migriert.

Im Bereich der Client-Anwendungen wurde die PassSecurium Windows Desktop App technisch vollständig neu aufgebaut. Die neue Version basiert auf WebView2 und wurde im Microsoft Store (Windows App Store) veröffentlicht. Ergänzend wurden Deployment- und Rollout-Prozesse weiter optimiert, um Installationen und Updates effizienter und stabiler zu gestalten. Für PassSecurium-Kunden wurde ausserdem ein Peer-to-Peer VPN (P2P VPN) als zusätzliche Option für sichere Verbindungen eingeführt.

Zur Unterstützung des wachsenden Partnernetzwerks führte ALPEIN Software 2025 zudem ein PassSecurium Partnerportal ein. Damit erhielten Partner die Möglichkeit, Kundeninstanzen zentral, bequem und flexibel zu verwalten – eine wichtige Grundlage für skalierbare Betriebs- und Servicemodelle.

Die Geschäftsführung der ALPEIN Software spricht von einem klaren Trend: „Immer mehr grössere Unternehmen setzen auf Passwortmanager-Lösungen. Wir freuen uns über diesen Trend, wenn immer mehr Unternehmen die Bedeutung und Wichtigkeit einer professionellen und sicheren Passwortverwaltung erkennen und trotz teilweise schwieriger interner Bedingungen die Hürden für die Umsetzung überwinden.“

JIRA2SAP™: spannnende Use-Cases und Marktplatz-Präsenz im Fokus.

JIRA2SAP™ blieb auch 2025 ein zentraler Schwerpunkt. Bei vielen Kunden standen jedoch interne Transformationsprojekte im Vordergrund, wie etwa die Einführung von SAP S/4HANA oder der Umstieg von Jira in die Cloud, weshalb einzelne geplante Kundenprojekte in das Folgejahr verschoben wurden. Nichtsdestotrotz wurden 2025 zahlreiche Jira-SAP-Integrationen umgesetzt und neue Use Cases realisiert. SAP-Unternehmen setzen weiterhin auf Jira, um interne Prozesse zu verschlanken und zu optimieren. Auch Atlassian konzentriert sich nun auf grosse Unternehmen, was bedeutet, dass Atlassian-Partner, die keine SAP-Expertise haben, nun nach Unternehmen wie ALPEIN Software suchen, die bereits über eine Lösung für die Jira-SAP-Integration verfügen. Dies hat dazu geführt, dass eine Reihe neuer Partnerschaften mit Atlassian-Partnern geschlossen wurden.

Auch die Marktplatz-Präsenzen wurden weiter ausgebaut: Der Atlassian Marketplace und der SAP Store wurden aktualisiert und zusätzliche SAP-Templates veröffentlicht, was die Auffindbarkeit und den Zugang für Interessenten weiter verbessert hat.

Kontinuierliche Stärkung der Produkt- und internen Sicherheit.

Neben der Weiterentwicklung der Produkte legte ALPEIN Software im Jahresverlauf weiterhin grosses Augenmerk auf IT- und Datensicherheit – sowohl in den Lösungen selbst als auch in internen Abläufen. Das Unternehmen veröffentlichte Best Practices, erweiterte Support- und Partnerprogramme und betonte die enge Verbindung aus Produkt-Engineering und Security-Consulting. Dies unterstreicht den strategischen Fokus auf Security-First-Lösungen für KMU- und Enterprise-Kunden.

Aktive Kommunikation und Veröffentlichungen.

Das Engagement des Sicherheitsspezialisten in der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit war 2025 besonders ausgeprägt. Es wurden zahlreiche Veröffentlichungen und Presseartikel erstellt, um Kunden und Interessenten über die neuesten Entwicklungen und Sicherheitserfordernisse zu informieren. Als zentrale Plattform für Veröffentlichungen des Unternehmens dient weiterhin das Schweizer Presseportal „swissmadesoftware.org“, das ausgewählte Fachbeiträge der ALPEIN Software bereitstellt. Die positive Resonanz zeigte sich sowohl in der steigenden Nachfrage nach den Produkten als auch in der hohen Kundenzufriedenheit.

Mit Zuversicht blickt das Unternehmen auf das kommende Jahr und wird weiterhin mit voller Energie daran arbeiten, innovative Lösungen und erstklassige Leistungen zu liefern, um gemeinsam mit Kunden und Produktanwender erfolgreich zu sein.

Die ALPEIN Software SWISS AG bedankt sich bei allen Geschäftspartnern und Kunden für das Vertrauen im Jahr 2025 und wünscht erholsame Festtage und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr

ALPEIN Software SWISS AG- Softwarehaus & Medienagentur in der Schweiz:

Ihr kompetenter Partner für individuelle Software-Entwicklung, Beratung und Dienstleistungen zu den Themen SAP BI, HANA, ME, MII, SAP UI5/Fiori, ABAP-Entwicklung, Webtechnologien auf HTML5, Javascript, PHP, SQL und JAVA-Basis. ALPEIN Software: Alles aus einer Hand!

Aktuelle Produkte: SWISS SECURIUM, CloudSecurium, PassSecurium, MailSecurium, DeskSecurium, AccessSecurium. JIRA2SAP PII Reporting Kit.

