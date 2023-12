Jahresrückblick der ALPEIN Software SWISS AG auf 2023

Das Jahr 2023 war von zahlreichen globalen Herausforderungen geprägt. Geopolitische Unruhen, globale Konflikte und der anhaltende Kampf gegen Umweltprobleme tangierten sowohl private Haushalte als auch Unternehmen. Auch die ALPEIN Software SWISS AG sah sich mit diesen globalen Herausforderungen konfrontiert, konnte diese aber durch eine konsequente Fokussierung der Ressourcen auf die operativen und vertrieblichen Aktivitäten erfolgreich meistern.

Kontinuierliche Produkt- und Dienstleistungsentwicklung.

Die Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen der ALPEIN Software standen auch im Jahr 2023 im Vordergrund. Insbesondere der Passwortmanager PassSecurium™ erfuhr wichtige Updates und Verbesserungen, um den wachsenden Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden. Ein besonderes Highlight war die Einführung von Pass4SAP. Die Entwicklung und Einführung von Pass4SAP stellt nicht nur einen wichtigen Meilenstein in der Produktgeschichte der ALPEIN Software dar, sondern markiert auch einen innovativen Brückenschlag zwischen PassSecurium™ und der SAP-Technologie. Das neue Pass4SAP-Produkt hat sogar die begehrte SAP-Zertifizierung erhalten, worauf das Unternehmen mit Stolz hinweist.

Stärkung der physischen Sicherheit und Infrastruktur.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Ausbau der Infrastruktur der IT-Systeme. Durch die Partnerschaft mit dem Rechenzentrum „Stollen Luzern“ wurden die Komponenten im Bereich Datensicherheit und Systemverfügbarkeit deutlich gestärkt. Das neue Rechenzentrum ist eines der umweltfreundlichsten Rechenzentren der Schweiz, welches die neuesten DCIM-Technologien einsetzt und maximale Energieeffizienz bietet.

Verstärktes Team und top Kundensupport.

Mit kompetenten und tollen neuen Kollegen wurde in 2023 das Team weiter verstärkt. Somit konnte der Service weiter ausgebaut werden, so dass es jetzt noch schneller und noch kundenspezifischer möglich ist, auf alle Anfragen zu reagieren. Der persönliche und effiziente Support wird von den Kunden des Unternehmens besonders geschätzt und führt regelmässig zu positiven Feedbacks. Das Wachstum des Teams spiegelt nicht nur den Geschäftserfolg der ALPEIN Software wieder, sondern stärkt auch die Fähigkeit, flexibel auf die dynamischen Anforderungen des Marktes zu reagieren.

Aktive Kommunikation und Veröffentlichungen.

Das Engagement des Sicherheitsspezialisten in der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit war im Jahr 2023 besonders ausgeprägt. So wurden eine Reihe hochwertiger Veröffentlichungen und Presseartikel produziert, um Kunden und Interessenten über die neuesten Entwicklungen und Sicherheitserfordernisse zu informieren. Die positive Resonanz auf diese Bemühungen spiegelte sich in der gestiegenen Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens sowie in der offensichtlichen Zufriedenheit seiner Kunden wieder.

Team-Events und Gemeinschaftsgeist.

Neben den geschäftlichen Erfolgen war das Jahr 2023 auch durch einen starken Teamgeist und zahlreiche gemeinsame Erlebnisse geprägt. Das Jahr wurde durch zahlreiche Team-Events bereichert, die sowohl lehrreich als auch unterhaltsam waren. Zu den Highlights zählten u.a. ein IT-Sicherheitsevent bei SWITCH in Zürich sowie inspirierende Ausflüge in die Berge und entspannte Abendveranstaltungen. Zum Jahresende zeigte sich die gesellige Zusammenkunft der internationalen Kollegen aus verschiedenen Ecken Europas, die einige tolle Tage erleben konnten, als besonders erfreulich. Die vielfältigen und bereichernden Erfahrungen bei allen diesen Anlässen trugen wesentlich dazu bei, die Arbeitsatmosphäre dynamischer, integrativer und lebendiger zu gestalten.

Mit Zuversicht blickt das Unternehmen auf das kommende Jahr und wird alle Energie darauf setzen, weiterhin innovative Lösungen und top Leistungen zu liefern, um gemeinsam mit Kunden und Produktanwender erfolgreich zu sein.

Die ALPEIN Software SWISS AG bedankt sich bei allen Geschäftspartnern und Kunden für das in 2023 entgegengebrachte Vertrauen und wünscht besinnliche Festtage und ein erfolgreiches neues Jahr.

