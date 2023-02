JAGGAER eProcurement: Optimierte Amazon Business-Suche

Beschaffungsexperte JAGGAER ergänzt sein eProcurement-Modul um neue Features für die integrierte Amazon Business-Suchfunktion. So profitieren User von einem nahtlosen Zugang zu Amazon Business und können direkt innerhalb der JAGGAER-Lösung nach gelisteten Produkten suchen, verschiedene Optionen vergleichen und mittels zahlreicher Filter in wenigen Sekunden den attraktivsten Preis ausfindig machen. Auf diese Weise verknüpft JAGGAER den Source-to-Pay-Prozess einmal mehr mit einem verbraucherähnlichen Einkaufserlebnis und treibt gleichzeitig die Automatisierung der Beschaffungsprozesse voran.

„Die Bereitstellung eines reibungslosen und umfassenden Einkaufserlebnisses steht im Mittelpunkt unserer „Autonomous Commerce“-Strategie“, sagt Dawn Andre, Chief Product Officer von JAGGAER. „Mit den Erweiterungen der integrierten Suchfunktionen von Amazon Business optimieren wir die Customer Experience für die Beschaffungsteams und bieten ihnen Zugang zu einer noch größeren Auswahl an Produkten mit attraktivem Preisniveau.“ Gleichzeitig sorgen die intelligenten Filter für verbesserte Suchergebnisse, was im Ergebnis nicht nur zu einer höheren Prozesseffizienz führt und Kosteneinsparungen ermöglicht, sondern auch die Einhaltung von Beschaffungsrichtlinien fördert: So werden verhandelte Kataloge beispielsweise immer vorrangig und von den Amazon Business Artikeln separiert aufgeführt, sodass die Artikel zwar weiterhin über JAGGAER bestellt werden, aber nicht alle Einzellieferanten als Kreditoren angelegt sein müssen.

Mehr Informationen zu JAGGAER und der „Autonomous Commerce“-Strategie gibt es hier.

Über JAGGAER: Autonomous Commerce

Als unabhängiges Source-to-Pay-Unternehmen mit mehr als 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steigert JAGGAER den Kundennutzen für Einkäufer und Verkäufer durch ein globales Netzwerk mit Niederlassungen in Nord- und Südamerika, APAC, Asien und EMEA. JAGGAER entwickelt und bietet umfangreiche SaaS-basierte Beschaffungslösungen, die den gesamten Source-to-Settle-Prozess umfassen, einschließlich Spend Management, Category Management, Lieferantenmanagement, Sourcing, Vertragsmanagement, eProcurement, Rechnungsabwicklung, Supply Chain Management und Bestandsmanagement. Diese Kernprozesse des Einkaufs sind alle auf einer einzigen Plattform, JAGGAER ONE, angesiedelt. JAGGAER leistet seit mehr als 25 Jahren Pionierarbeit im Bereich von Spend-Management-Lösungen und führt mit seinem Gehör für Kunden und Entscheider in allen Industriezweigen, dem öffentlichen Dienst und der Wissenschaft die Innovationskurve an. So auch in der Autonomous Commerce Revolution, die den gesamten Source-to-Pay-Prozess mit einem verbraucherähnlichen, autonomen Einkaufserlebnis verknüpft, das gleichermaßen Einkäufer, Lieferanten sowie Partner einbezieht und dabei das volle Potenzial des Internet of Things (IoT) ausschöpft. Durch den Einsatz von KI und maschinellem Lernen können Unternehmen per Matchmaking gezielt die zu ihren Anforderungen passenden Lieferanten finden und umgekehrt.

