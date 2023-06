Jackery kooperiert mit dem WWF

Anbieter von innovativen und nachhaltigen Energielösungen unterstützt Wiederaufbauprogramm für Schwarzfußfrettchen

Jackery, weltweit führender Anbieter von tragbaren und umweltfreundlichen Stromlösungen, gibt eine Partnerschaft mit dem World Wildlife Fund (WWF), der weltweit führenden Naturschutzorganisation, bekannt. Diese neue Zusammenarbeit wird die Bemühungen des WWF zum Schutz des Schwarzfußfrettchens, eines der am stärksten gefährdeten Säugetiere Nordamerikas, unterstützen, indem sie eine saubere und leise Energielösung für den Einsatz vor Ort bietet.

„Die Partnerschaft mit dem WWF bietet uns die Möglichkeit, das Engagement von Jackery für den Schutz und die Wiederherstellung der Artenvielfalt auf der Erde weiter voranzutreiben“, teilt die Geschäftsführung von Jackery mit. „Wir sind stolz darauf, Forscher und Naturschützer mit zuverlässigen und tragbaren Stromversorgungslösungen zu unterstützen, die ihre Möglichkeiten zum Aufspüren, Beobachten und Schützen von Schwarzfußfrettchen verbessern. Gemeinsam können wir die Population dieser Tierart entscheidend stärken und den Weg für eine nachhaltige und biodiverse Zukunft für kommende Generationen ebnen.“

Es gibt heute schätzungsweise 390 Schwarzfußfrettchen in freier Wildbahn, was weit unter den für die Erholung der Art erforderlichen 3.000 liegt. Um wirksame Erhaltungsstrategien zu entwickeln, werden in jährlichen Bewertungen die Größe und der Gesundheitszustand der bestehenden Frettchen-Populationen gemessen und gleichzeitig ihre Bewegungen und die Ausbreitung von nicht einheimischen Krankheiten überwacht. Die Partnerschaft hat sich zum Ziel gesetzt, Forschenden und Naturschützerinnen sowie Naturschützern zuverlässige, umweltfreundliche Powerstations und Solarmodule zur Verfügung zu stellen, die die Bemühungen des WWF unterstützen, die Tiere in ihren natürlichen Lebensräumen ausfindig zu machen, zu beobachten und zu schützen.

Jackery hat eine Reihe von Initiativen zum Schutz der Umwelt und zur Erhaltung der Artenvielfalt ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit mit der National Forest Foundation wurden in den USA 10.000 Bäume gepflanzt. Auch in Japan ist Jackery federführend bei einem Baumpflanzungsprojekt und finanziert in Deutschland den dauerhaften Schutz eines 10 Quadratkilometer großen Waldes.

Als weltweit führender Anbieter von tragbaren Stromlösungen und faltbaren Solarmodulen engagiert sich Jackery für die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen im Bereich grüner Energie, um einen nachhaltigen Lebensstil zu fördern und Gemeinden zu helfen, die von Krisen und Katastrophen betroffen sind. So bietet auch das neueste Produkt, der Solargenerator 2000 Plus, umweltfreundliche Energie und dient als zuverlässige Notstromversorgung bei Stromausfällen oder in anderen Notlagen.

Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.

Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery die weltweit ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen die weltweit ersten tragbaren Solarmodule. Mit der Einführung von Solargeneratoren für den Outdoor-Bereich reagiert Jackery auf die Energiebedürfnisse von Naturliebhabern auf der ganzen Welt und inspiriert sie zu neuen Erkundungen und Abenteuern.

Die Produkte zählen regelmäßig zu den Amazon Bestsellern. Obendrein wurde die Marke mit 40 renommierten internationalen Designpreisen ausgezeichnet, darunter der Red Dot Design Award, der iF Design Award, der A“ Design Award and Competition, der Best of IFA Award und der CES Innovation Award.

