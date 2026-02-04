„Ja zu Bridge“ geht in die zweite Runde

Bundesweiter Aktionstag am 1. Oktober 2026

Frechen-Königsdorf – Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr lädt der Deutsche Bridge-Verband e.V. (DBV) erneut zum bundesweiten Aktionstag „Ja zu Bridge“ ein. Am 1. Oktober 2026 öffnen Bridge-Clubs in ganz Deutschland ihre Türen, um Interessierten das strategische Kartenspiel näherzubringen. Von Schnupperkursen über Turniere bis zu Informationsveranstaltungen: Die zweite Auflage des Aktionstags bietet ein noch vielfältigeres Programm.

Erfolgreicher Start im Jahr 2025

Der erste Aktionstag „Ja zu Bridge“ hatte im Oktober 2025 mit einer hochkarätig besetzten Auftaktveranstaltung in Berlin begonnen. Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Sport und Gesundheitsprävention diskutierten über die besonderen Qualitäten von Bridge als mentales Training, zur Demenzprävention und als generationenübergreifendes soziales Erlebnis. Die Resonanz war überwältigend: Clubs in ganz Deutschland meldeten gesteigertes Interesse und neue Mitglieder.

2026: Noch mehr Clubs, noch mehr Programm

„Die positive Rückmeldung hat uns bestärkt, den Aktionstag zu einer festen Institution zu machen“, erklärt Barbara Hanne, Präsidentin des Deutschen Bridge-Verbandes. „2026 werden noch mehr Clubs in allen Bundesländern dabei sein. Wir wollen zeigen: Bridge ist für alle da, unabhängig von Alter, Herkunft oder Vorkenntnissen.“

Die Clubs planen Schnupperkurse für Anfänger, offene Turniere für Neugierige und Fortgeschrittene sowie Informationsveranstaltungen zu Bridge als Demenzprävention. Geplant sind auch Generationenturniere, bei denen Jung und Alt gemeinsam spielen, und Online-Angebote für alle, die nicht vor Ort dabei sein können.

Bridge: Mehr als ein Kartenspiel

Die wissenschaftliche Evidenz ist eindeutig: Bridge fördert Konzentration, strategisches Denken und soziale Interaktion. „Man kann gar nicht früh genug im Leben mit der Demenzprävention anfangen“, so Susanne Saxl-Reisen von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft bei der Auftaktveranstaltung 2025. Bridge vereint dabei mehrere wesentliche Elemente: geistige Herausforderung, strategisches Denken und Gemeinschaft.

Mitmachen erwünscht

Interessierte finden auf der Website https://bridgetag.de eine Übersicht aller teilnehmenden Clubs und Veranstaltungen. Die meisten Angebote sind kostenfrei und ohne Anmeldung zugänglich. Bridge-Clubs, die sich noch beteiligen möchten, können sich direkt beim DBV melden.

„Bridge ist ein Jungbrunnen für die persönliche Lebensgestaltung“, so DBV-Präsidentin Barbara Hanne. „Jeder, der Bridge spielt, tut das Allerbeste für sich, für seinen Kopf, für sein Gesundbleiben. Wir freuen uns auf viele neue Gesichter am 1. Oktober 2026.“

Über den Deutschen Bridge-Verband e.V.

Der Deutsche Bridge-Verband e.V. (DBV) ist die nationale Organisation für den Bridge-Sport in Deutschland. Der DBV vereint rund 17.300 organisierte Mitglieder in 402 Clubs, die sich auf 14 Regionalverbände verteilen. Damit erreicht der Verband etwa 35 Prozent der geschätzten 50.000 Bridge-Spieler in Deutschland. Mit Sitz in Frechen-Königsdorf vertritt der DBV die Interessen von Bridge-Spielern bundesweit und fördert die Verbreitung des strategischen Kartenspiels.

Kontakt

Deutscher Bridge-Verband e.V.

Rouven Zietz

Augustinusstraße 11c

50226 Frechen

022346000911



http://bridge-verband.de