Ivalua wurde von unabhängigem Marktforschungsunternehmen als Leader im Bereich Contract Lifecycle Management eingestuft

Ivalua erzielte die höchste Bewertung im Bereich Strategie der 8 wichtigsten Anbieter auf dem Markt

Ivalua, ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, wurde im aktuellen Report “The Forrester Wave™: Contract Lifecycle Management for Buy-Side Contract Suites, Q3 2021” als führend eingestuft.

In dem Report wurden die acht von Forrester am bedeutendsten erachteten Anbieter für Vertragslebenszyklus-Management anhand von 37 Kriterien bewertet. Ivalua wurde aufgrund seiner Bewertungen in den Kategorien aktuelles Angebot und Strategie als führend eingestuft. Im Bereich Strategie wurde Ivalua von allen bewerteten Anbietern am besten bewertet. Für sein aktuelles Angebot erhielt das Unternehmen die zweitbeste Bewertung und platzierte sich dadurch in der Leader Gruppe.

Im Report heißt es: “Ivalua behauptet sich erfolgreich durch Innovation, Integration und Fachwissen. Seine “Plattform für Contract Lifecycle Management bietet ein ausgewogenes Verhältnis aus Benutzerfreundlichkeit und ausgereiften Funktionen über den gesamten Vertragslebenszyklus hinweg.” In dem Bericht heißt es weiter: “Mit Merkmalen wie der automatischen Vertragserstellung mithilfe von IVA (einem Chatbot, der Sprachbefehle entgegennimmt), einem nativen Redaktions-Tool, das keine Microsoft-Integration erfordert, der Möglichkeit einer zeitgleichen Überprüfung durch die Sperrung bestimmter Abschnitte eines Dokuments und einer nativen KI-Funktion für den automatischen Abruf von Klauseln und Schlüsselbegriffen aus Verträgen von Drittparteien, stellt Ivalua die Leistungsfähigkeit seines aktuellen Angebots unter Beweis.”

Dank dieses Berichts wird Ivalua von den Analysten erneut als Marktführer für Spend-Management-Software im gesamten Source-to-Pay-Spektrum gewürdigt. Erst kürzlich wurde Ivalua in dem Bericht “The Forrester Wave™: Supplier Risk & Performance Management Platforms, Q3 2020” und im “Gartner Magic Quadrant for Procure-to-Pay Software Suites 2020” als Leader aufgeführt.

“Für die Flexibilität von Unternehmen in Krisenzeiten und erfolgreiche Beziehungen zwischen Käufern und Lieferanten ist ein effektives Vertragsmanagement von entscheidender Bedeutung,” sagte David Khuat-Duy, Corporate CEO von Ivalua. “Wir sind stolz darauf, dass wir von Forrester als Marktführer in diesem wichtigen Bereich wurden. Mit Ivalua müssen Unternehmen keine Kompromisse eingehen zwischen der schnellen Akzeptanz, die sich aus einer äußerst intuitiven Benutzeroberfläche ergibt, und dem umfassenden Mehrwert, der sich aus zuverlässigen, innovativen Funktionen ergibt.”

Den vollständigen Report finden Sie unter nachfolgendem Link: https://info.ivalua.com/ivalua-recognized-leader-forrester-wave-contract-lifecycle-management-2021

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua ist von Gartner und anderen Analysten als führend anerkannt und genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken. Dies spiegelt sich auch in der branchenweit höchsten Kundenbindungsrate von über 98 Prozent wider. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com

