Ivalua und Fincons Group schließen strategische Partnerschaft zur Beschleunigung der Digitalisierung der Beschaffung

Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, hat eine strategische Partnerschaft mit dem führenden IT-Berater und Systemintegrator Fincons Group geschlossen. Die beiden Unternehmen werden Kunden bei der digitalen Transformation ihrer Beschaffungsprozesse auf internationaler Ebene unterstützen.

Vor dem Hintergrund zunehmend komplexer und vernetzter Lieferketten, in denen das Risikomanagement von entscheidender Bedeutung ist, spielt Technologie für Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der Transparenz, der Automatisierung von Prozessen und der Steigerung der Effizienz. Mit dieser Partnerschaft wollen Ivalua und Fincons eine wachsende Zahl internationaler Organisationen bei der Digitalisierung ihrer Beschaffungsprozesse unterstützen.

Durch die konsolidierte Marktpräsenz von Fincons, kombiniert mit soliden technischen Fähigkeiten und einem tiefen vertikalen Verständnis von Beschaffungsprozessen, hat die Unternehmensgruppe über mehrere Jahre hinweg eine nachweisbare Erfolgsbilanz bei der Digitalisierung und Verbesserung von Ausgaben- und Lieferantenmanagement-Operationen international führender Unternehmen erreicht.

Vorteile der Partnerschaft

Die strategische Partnerschaft kombiniert die fortschrittlichen Funktionen der zukunftssicheren Ivalua-Plattform mit den zuverlässigen professionellen Dienstleistungen von Fincons. Diese werden über ein flexibles Liefermodell bereitgestellt, das ideal zu den Anforderungen dynamischer Unternehmen passt. Die Kooperation wird durch ein spezialisiertes Ivalua Competence Center weiter ausgebaut. Es erweitert das Angebot von Fincons und deckt kritische Bereiche wie Strategiedefinition, Softwareauswahl, Systemimplementierung und Anwendungsmanagement ab.

Zitate Ivalua und Fincons

„Wir freuen uns, mit Ivalua, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Spend Management, zusammenzuarbeiten und unsere Expertise mit ihren marktführenden Fähigkeiten zu kombinieren, um zukunftsorientierte Unternehmen bei der Implementierung, dem Management und der Weiterentwicklung ihrer Beschaffungsplattformen zu unterstützen“, sagte Matteo Villa, Director of e-Procurement Competence Center bei Fincons. „Unsere Rolle als Systemintegrator ermöglicht es uns, die Ivalua-Plattform besser in das Anwendungsökosystem jedes Kunden zu integrieren, um schnelle und reibungslose Prozesse zu gewährleisten.“

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Fincons, um Unternehmen bei der digitalen Transformation ihrer Spend-Management-Prozesse zu unterstützen und dem Einkauf einen immer größeren Einfluss auf die Unternehmensperformance zu ermöglichen“, sagt Gabriel Giret, VP, Alliances bei Ivalua.

Über die Fincons-Gruppe

Die Fincons Group ist ein internationales IT-Beratungsunternehmen aus Italien, das seit über 40 Jahren Unternehmen dabei begleitet, die Chancen des digitalen Wandels zu nutzen und dabei zukunftsweisende Lösungen und Technologien anbietet. Fincons bietet Beratung zu IT-Strategien in verschiedenen Bereichen sowie Systemintegrationsdienste für internationale Pakete, proprietäre Lösungen und IT-Dienstleistungen in Smart-Shore für Unternehmen in den Bereichen Energie und Versorgungsunternehmen, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, internationale Institutionen, Fertigung, Medien, öffentliche Verwaltung und Transport. Die Gruppe verfügt heute über 2800 Fachleute und verschiedene Niederlassungen in Italien, der Schweiz, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Belgien, den Vereinigten Staaten und Indien. Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.finconsgroup.com. Folgen Sie Fincons auf LinkedIn.

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten und mit KI-Agenten unterstützten Spend-Management-Lösungen. Unsere durchgängige Source-to-Pay-Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die Nachhaltigkeit zu verbessern, Risiken zu senken und die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Gartner und anderen Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

