Ivalua und CKS Benelux digitalisieren die strategische Beschaffung von Automobilzulieferer Punch Powertrain

– Höhere Agilität durch effizientere Beschaffungsprozesse für Direktmaterialien

– Beschleunigung von Angebots- und Ausschreibungsprozessen

– Implementierung der Lösung in weniger als zwei Monaten

Ivalua, ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen hat seine Source-to-Pay-Plattform gemeinsam mit dem Implementierungspartner CKS Benelux beim Automobilzulieferer Punch Powertrain eingeführt. Die Ivalua-Lösung unterstützt den Antriebsspezialisten bei der digitalen Transformation seines strategischen Einkaufs. In weniger als zwei Monaten waren die Plattform eingerichtet und das Onboarding der Lieferanten abgeschlossen, so dass ein schneller Mehrwert bei der Beschaffung von Direktmaterialen geschaffen wurde. Die erste Phase des Deployments mit einem Proof-of-Concept dauerte nur 10 Tage.

Punch Powertrain hat sich auf nachhaltige und erschwingliche Antriebssysteme spezialisiert. Der in Belgien ansässige Automobilzulieferer hat die Plattform von Ivalua im September 2020 für Beschaffung von Komponenten für das DT2-Doppelkupplungsgetriebe eingesetzt, das im Rahmen des Joint Ventures “Punch Powertrain PSA e-transmissions” für den Einsatz in Hybridfahrzeugen entwickelt wurde.

Die Sourcing-Lösung von Ivalua ermöglicht es den Einkäufern von Punch Powertrain, ihren Beschaffungsbedarf gemeinsam zu definieren, Ausschreibungsunterlagen zusammenzustellen sowie die Kostenkalkulation für Lieferanten zu erleichtern. Sie können erhaltene Angebote vergleichen, bewerten und die passenden Lieferanten beispielsweise nach einer Best-Value- oder Best-Price-Logik oder auf Grundlage der niedrigsten Gesamtkosten (TCO) auswählen. Der Prozess lässt sich um Auftragsauktionen erweitern, die von CKS Benelux als On-Demand-Angebot bereitgestellt und verwaltet werden. Das Lösungspaket von Ivalua und CKS sorgt für hocheffiziente Einkaufsvorgänge, beschleunigt Angebotsprozesse und erhöht die Agilität von Punch Powertrain erheblich.

CKS Benelux agiert in den Benelux-Staaten als Ivalua-Partner und -Integrator. Das Beratungsunternehmen sorgte für die Konfiguration der Plattform innerhalb von 10 Arbeitstagen und unterstützte die Einkäufer und Lieferanten in den E-Sourcing- und E-Auktionsphasen. Die seit über fünfzehn Jahren eingesetzte on-Demand E-Sourcing-Service-Lösung ist insbesondere in der Automobilindustrie verbreitet.

Zitate

“Das Leistungsangebot von CKS und Ivalua erfüllt all unsere Anforderungen: Die Digitalisierung unseres Ausschreibungsprozesses, die Erzielung der besten Einkaufspreise und die Minimierung des Zeitaufwandes für unsere Einkäufer”, sagt Juan-Carlos Flores Regla, CPO von Punch Powertrain. “Die Expertise erfahrener und verlässlicher Partner ist für die Wettbewerbsfähigkeit in innovativen Bereichen der Automobilindustrie von entscheidender Bedeutung. Wir freuen uns sehr darauf, in diesem Jahr gemeinsam mit Ivalua das Modul Advanced Product Quality Planning (APQP) zusammen mit einem Tracking des Qualitätsmanagements der Lieferanten einzuführen.”

“Ivalua entwickelt sein Ökosystem von Partnern immer weiter, um die vorkonfigurierte Beschaffungslösung um wertvolle Geschäftsberatung und Mehrwertdienste zu erweitern”, sagt Gabriel Giret, Head of Alliances EMEA bei Ivalua. “Wir freuen uns sehr, dass Punch Powertrain unsere Strategie bestätigt und auf die doppelte Expertise von CKS und Ivalua vertraut.”

“Die Unternehmen der CKS-Gruppe sind sehr stolz darauf, ihr technisches Fachwissen über die Ivalua-Plattform mit ihrer Erfahrung über die Beschaffungsanforderungen in der Automobilindustrie zu kombinieren und dem Kunden hier in Rekordzeit eine passende Lösung zur Verfügung zu stellen”, sagt Pierre-Edouard Labbe, geschäftsführender Gesellschafter von CKS Benelux. “Die Ivalua-Lösung versetzt uns in die Lage, den CPOs in Belgien Mehrwerte zu bieten.”

Über die CKS Gruppe

CKS ist ein unabhängiges europäisches Consulting-Unternehmen mit Spezialisierung auf den Bereich Procurement. Das 2003 gegründete Unternehmen unterstützt Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor mit strategischer und operativer Beratung, BPO-Beschaffungsdienstleistungen sowie der Implementierung von S2C- und P2P-Informationssystemen. CKS und seine dedizierte technische Integrationstochter Lysint sind Ivalua-Goldpartner und bereits seit 15 Jahren an Ivalua-Implementierungsprojekten beteiligt. Durch die Kombination der Beschaffungserfahrung funktionaler Experten und der Fähigkeiten zertifizierter Integrationsexperten ist CKS in der Lage, seine Kunden in allen Phasen des Implementierungsprojekts zu unterstützen sowie Produkte und Dienstleistungen mit hohem Mehrwert anzubieten – und Kunden auch nach dem Go-Live zu unterstützen. Weitere Informationen: https://www.cks-consulting.com

Über Punch Powertrain

Punch Powertrain NV ist ein unabhängiger globaler Automobilzulieferer für innovative und energieeffiziente Antriebsstränge. Das Unternehmen baut auf mehr als 45 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Getriebetechnologien der Spitzenklasse und bietet stufenlose Getriebe (CVTs), Doppelkupplungsgetriebe (DCTs) sowie Hybrid- und Elektroantriebe für Automobilhersteller weltweit an. Punch Powertrain hat seinen Hauptsitz in Sint-Truiden (Belgien) und beschäftigt fast 2.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen betreibt fünf F&E-Zentren und drei Produktionsstätten in Europa und China. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.punchpowertrain.com

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua ist von Gartner und anderen Analysten als führend anerkannt und genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken. Dies spiegelt sich auch in der branchenweit höchsten Kundenbindungsrate von über 98 Prozent wider. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com

