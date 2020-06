Ivalua-Studie: Deutschland hinkt beim Lieferantenmanagement hinterher

– Neue Studie zeigt: 50 % der deutschen Unternehmen noch immer ohne Prozesse zur strategischen Zusammenarbeit mit Lieferanten

– Kosten dominieren die Lieferantenauswahl

– Besserung in Sicht: Große Mehrheit der Befragten will Digitalisierung beschleunigen

Ivalua und Forrester Consulting stellen die Ergebnisse einer weltweiten Studie zur aktuellen Zusammenarbeit im Beschaffungswesen vor. Rund 77 Prozent der befragten Führungskräfte gaben an, dass bei den meisten Beschaffungsprojekten nach wie vor Kosten die Entscheidungen zur Auswahl von Lieferanten dominieren. 80 Prozent sind der Ansicht, dass sie die Digitalisierung der Beschaffung innerhalb ihrer Organisation beschleunigen beziehungsweise die Zusammenarbeit verbessern müssen (77 Prozent). Besonders überraschend: Nur 50 Prozent der befragten deutschen Unternehmen verfügen bisher offenbar über Prozesse zur Zusammenarbeit mit strategischen Lieferanten – in Großbritannien ist man hier mit 67 Prozent schon deutlich weiter. Für die von Ivalua beauftragte Studie “Collaborate to Win” befragte Forrester Consulting in Europa und Nordamerika insgesamt 425 Entscheider aus den Bereichen Supply Chain und Beschaffung sowie Vertrieb und Finanzen.

Bemerkenswerte geographische Unterschiede

– Nur 38 Prozent der befragten deutschen Wirtschaftslenker glauben, dass das Beschaffungswesen als ein wichtiger Geschäftsbereich angesehen wird, der einen erheblichen Wertbeitrag für das Unternehmen leistet. In den USA waren es hingegen 86 Prozent, in Großbritannien 82 Prozent.

– 44 Prozent der deutschen Unternehmen und 48 Prozent der US-Unternehmen hatten keine Prozesse, um mit der breiteren Lieferantenbasis zusammenzuarbeiten. In UK ist es nur ein Drittel (33 Prozent) der britischen Unternehmen.

Weitere allgemeine Ergebnisse

Für 77 Prozent der Befragten hat eine Verbesserung der bisherigen Zusammenarbeit hohe Priorität. Die Befragten nannten außerdem die Verbesserung der sozialen Verantwortung (CSR) der Unternehmen (41 Prozent), die Erhöhung der Gewinnspannen (38 Prozent) und die Beschleunigung des Innovationstempos (36 Prozent) als die wichtigsten Möglichkeiten, bei der Zusammenarbeit mit Lieferanten größere Mehrwerte zu erzielen. Eine reine Fokussierung auf Kostenaspekte und schleppende Digitalisierung sind dabei jedoch eher hinderlich. Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass Unternehmen dies zunehmend erkennen und dieses Manko beheben wollen.

Verbesserung der Zusammenarbeit genießt hohe Priorität

Die Mehrheit der Befragten gab an, die Zusammenarbeit mit den meisten strategischen Lieferanten (90 Prozent) und deren breitere Lieferantenbasis (91 Prozent) in den letzten zwei Jahren verbessert zu haben. Doch es gibt noch Optimierungspotenzial: Dazu gehört unter anderem die Verbesserung der Prozesse zur Zusammenarbeit: Für viele Organisationen gab es zum Zeitpunkt der Befragung keinen Mechanismus, um effektiv mit der breiteren Zuliefererbasis (42 Prozent), dem Finanzwesen (41 Prozent), der IT (40 Prozent) oder ihren strategisch wichtigsten Lieferanten (39 Prozent) zusammenzuarbeiten.

“Die meisten Beschaffungsabteilungen sind bereits dabei, die Zusammenarbeit mit ihren Lieferanten zu verbessern. Deren Auswahl wird jedoch nach wie vor stark von Kosten dominiert. Zudem haben viele Unternehmen noch immer Mühe, die Zusammenarbeit mit ihren Lieferanten strategisch auszurichten”, erklärte Alex Saric, Experte für intelligente Beschaffung bei Ivalua. “Unternehmen müssen in der Lage sein, mit dem stetig wachsenden Innovationstempo Schritt zu halten und besser auf Veränderungen und Krisen wie COVID-19 zu reagieren. Sie sollten deshalb stärkere Beziehungen zu ihren Partnern aufbauen und sich als Kunde der Wahl etablieren. Gelingt dies nicht, riskieren sie erhebliche Wettbewerbsnachteile, da sich Lieferanten immer öfter aussuchen können, mit wem sie bevorzugt zusammenarbeiten wollen.”

Transparenz und Vertrauen werden wichtiger

Der Studie zufolge glauben die Befragten, dass die effektivsten Wege zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Zulieferern darin bestehen, Leistungsziele und Key Performance Indikatoren (KPIs) aufzustellen, die der Zusammenarbeit mehr Gewicht verleihen (76 Prozent), und in Technologien zu investieren, die einen besseren Informationsaustausch mit den Zulieferern ermöglichen (63 Prozent). Im Rahmen der Studie wurden auch Lieferanten befragt, von denen 88 Prozent angaben, dass die Hauptfaktoren, die ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit und zum Austausch von Innovationen mit einem bestimmten Kunden erhöhen, die Transparenz von Zahlungen sowie deren Pünktlichkeit sei. Die Digitalisierung ist entscheidend, um die dafür notwendige Zahlungseffizienz, Transparenz und Kontrolle sicherzustellen.

“Es liegt auf der Hand, dass Unternehmen ihre Beschaffungsprozesse digitalisieren müssen, um eine tiefere Zusammenarbeit über einen größeren Teil ihrer Lieferantenbasis hinweg zu sicherzustellen. Wenn dies gelingt, können sie Lieferkontinuität sicherstellen, Innovationen von Lieferanten besser nutzen und ihre strategischen Aktivitäten besser voranbringen”, sagt Alex Saric.

Über die Forrester-Studie “Collaborate To Win”

Die Studie wurde im April 2020 von Forrester Consulting im Auftrag von Ivalua durchgeführt und basiert auf einer Umfrage unter 425 Entscheidungsträgern in den Bereichen Finanzen, Beschaffung, Vertrieb und Supply Chain in Nordamerika und Europa sowie auf mehreren ausführlichen Interviews.

Die Ergebnisse der Studie wurden von Duncan Jones, Vice President und Principal Analyst bei Forrester, am 27. Mai 2020 in einem Webcast präsentiert. Die Aufzeichnung gibt es unter folgendem Link zu sehen:

https://info.ivalua.com/webinar-replay-forrester-collaborate-to-win

Die vollständige Studie kann unter dem nachfolgenden Link kostenlos heruntergeladen werden:

https://info.ivalua.com/forrester-collaborate-to-win-de

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua ist von Gartner und anderen Analysten als führend anerkannt und genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken. Dies spiegelt sich auch in der branchenweit höchsten Kundenbindungsrate von über 98 Prozent wider. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com

