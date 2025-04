Ivalua im Ardent Partners Supplier Management Technology Advisor 2025 als führend eingestuft

– Ivalua als „Pionier der Generativen KI“ bezeichnet

Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, wurde im “ Supplier Management Technology Advisor 2025“ von Ardent Partners als Leader ausgezeichnet. Im Report werden die acht Anbieter bewertet, die Ardent als die besten Lösungen für das Lieferantenmanagement identifiziert hat.

Ardent Partners definiert Leader als „Anbieter mit universellen Stärken in ihrem Angebot, gepaart mit der Fähigkeit, diese auf höchstem Niveau zu implementieren“. Ivalua ist in beiden Schlüsselkriterien im Leader-Quadranten positioniert: Anbieterstärke und Lösungsstärke. Der Autor und Chief Research Officer Andrew Bartolini von Ardent Partners stellt darin fest, dass Ivaluas „marktführendes“ Lieferantenmanagement Teil einer „leistungsstarken und dennoch flexiblen Suite ist, die eine einzige, einheitliche Plattform und ein einheitliches Datenmodell nutzt“. Er hebt die folgenden Stärken von Ivalua in den folgenden Bereichen hervor:

## Generative KI: Ivalua wird als „Pionier bei der Einführung von GenAI“ beschrieben. Das Unternehmen hat diese Technologie auf eine Reihe von Anwendungsfällen angewendet, darunter Zusammenfassungen von Lieferantenbewertungen und die Analyse von Lieferantendokumenten.

## Lieferantenmanagement und Vollständigkeit: Es werden die „sehr starken“ Fähigkeiten von Ivalua im Bereich des Lieferanteninformationsmanagements hervorgehoben, die „als Lösung für das Lieferantenstammdatenmanagement für jede Art von Unternehmen dienen können“. Darüber hinaus wird erwähnt, dass Ivalua „eine der umfassendsten Lieferantenmanagement-Lösungen auf dem Markt bietet, insbesondere als Teil der kompletten Ivalua S2P-Suite, mit einem hohen Maß an Konfigurierbarkeit, unterstützt durch den innovativen Einsatz von KI“.

## Direktmaterialien: Im Report wird Ivaluas starkes Qualitätsmanagement und dessen Entwicklungsfähigkeiten für den Bereich der Direktmaterialien hervorgehoben.

Der Supplier Management Technology Advisor 2025 erkennt die Schlüsselrolle an, die Lieferanten in der heutigen vernetzten Welt bei der Gestaltung der operativen Belastbarkeit, finanziellen Leistungsfähigkeit und Kundenzufriedenheit eines Unternehmens spielen. Neben anderen Faktoren haben insbesondere die gestiegenen regulatorischen Anforderungen sowie die zunehmende geopolitische Instabilität den Bedarf an genauen und aktuellen Lieferanteninformationen und robusten -managementprozessen erhöht. Infolgedessen ist das Lieferantenmanagement zu einer strategischen Notwendigkeit geworden, die für die Risikominimierung, die Einhaltung von Vorschriften und die Nutzung von Innovationen in der gesamten Lieferkette von entscheidender Bedeutung ist. Der Report soll Unternehmen dabei unterstützen, geeignete Instrumente zu identifizieren, um ihre strategischen Lieferanten effizienter zu managen und deren Wert zu steigern.

„Unsere Bewertung und Analyse hat Ivalua und seine Lösungen als „Leader“ im Supplier Management Technology Advisor 2025 eingestuft“, sagt Andrew Bartolini, Autor des Reports und Chief Research Officer bei Ardent Partners. „Ivalua zeichnet sich durch seine marktführende Lieferantenmanagement-Lösung aus, die Teil einer leistungsstarken und dennoch flexiblen Suite ist, die eine einheitliche Plattform und ein einheitliches Datenmodell nutzt.“

„Ivalua ist stolz darauf, als Marktführer im Bereich Lieferantenmanagement anerkannt zu werden“, sagt Franck Lheureux, Chief Executive Officer (CEO) von Ivalua. „Obwohl viele Unternehmen die strategische Bedeutung ihrer Lieferantenbasis erkannt haben, haben sie immer noch Schwierigkeiten, ihre wichtigsten Lieferanten effektiv zu managen. Ivalua bietet eine umfassende Suite von Funktionen für das Informations-, Risiko- und Leistungsmanagement, die es Unternehmen ermöglicht, bessere Entscheidungen zu treffen, die strategische Zusammenarbeit zu fördern und einen nachhaltigen, langfristigen Wert aus ihrem Lieferantenstamm zu schöpfen.“

