Ivalua erneut als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für Source-to-Pay-Suites positioniert

Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, gab heute bekannt, dass die Ivalua-Plattform im Gartner Magic Quadrant für Source-to-Pay Suites für das Jahr 2025 als Leader positioniert wurde. Der Gartner-Report bewertete die Source-to-Pay-(S2P)-Lösungen von 12 Softwareanbietern anhand einer Vielzahl von Kriterien und platzierte Ivalua aufgrund seiner Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision im Leader-Quadranten. Ivalua ist einer von nur zwei Anbietern, die sowohl in der aktuellen als auch in der ersten Ausgabe des Magic Quadrant positioniert wurden.

S2P-Lösungen werden von Unternehmen eingesetzt, um ihre Ausgaben und Lieferanten effektiver zu managen. Angesichts des wachsenden Drucks auf Unternehmen, ihre Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und Lieferantenstrategien angesichts sich verändernder Marktbedingungen und Handelsrichtlinien zu optimieren, entscheiden sich immer mehr Unternehmen für den Kauf von S2P-Suiten. Diese maximieren die Effizienzgewinne, indem sie einen höheren Automatisierungsgrad bieten, als dies mit separaten Lösungen für verschiedene Teile des S2P-Prozesses möglich wäre. Sie ermöglichen eine schnellere und fundiertere Entscheidungsfindung, indem sie den Nutzern einen einfachen Zugang zu einer Reihe von Informationen über Lieferanten und Ausgaben bieten. Sie können auch die solide Grundlage bilden, die erforderlich ist, um das Potenzial der künstlichen Intelligenz zu erschließen, indem sie breitere Anwendungsfälle und einen besseren Zugang zu Daten ermöglichen.

Rund 500 Unternehmen nutzen die S2P-Lösungen von Ivalua, um ihre Ausgaben und Lieferanten besser zu managen. Die modulare, KI-basierte S2P-Plattform von Ivalua ermöglicht es den Kunden, die jeweils benötigten Funktionen zu aktivieren und mit zunehmender digitaler Reife auf weitere Prozesse auszudehnen. Das einheitliche Datenmodell stellt sicher, dass die Anwender an jedem Punkt des Prozesses auf vollständige und genaue Informationen zugreifen können und die KI-Agenten präzise Ergebnisse liefern. Die einheitliche Codebasis ermöglicht eine konsistente Nutzererfahrung und maximiert die Automatisierung. Und die Erweiterbarkeit der Plattform ohne oder mit nur wenig Code ermöglicht es den Kunden, einzigartige oder sich entwickelnde Anforderungen zu unterstützen und geschäftliche Innovationen zu ermöglichen. Diese Kernvorteile ermöglichen auch ein konversationelles Einkaufserlebnis für Mitarbeiter, was die Produktivität und Zufriedenheit steigert.

„Ivalua ist stolz darauf, von Gartner erneut als Leader im Magic Quadrant für Source-to-Pay anerkannt worden zu sein“, sagt Franck Lheureux, CEO von Ivalua. „Eine einzige Plattform für das Management aller Ausgaben und Lieferanten verbessert nicht nur die Effizienz und die Entscheidungsfindung, sondern erhöht auch die Effektivität und den Einfluss von KI im Einkauf. Damit wird sie in unsicheren Zeiten zu einem entscheidenden Faktor für den Unternehmenserfolg“.

Lesen Sie ein kostenloses Exemplar des vollständigen Berichts vom März 2025, um einen aktuellen Überblick über den Markt und die Angebote der Anbieter zu erhalten.

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten und mit KI-Agenten unterstützten Spend-Management-Lösungen. Unsere durchgängige Source-to-Pay-Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die Nachhaltigkeit zu verbessern, Risiken zu senken und die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Gartner und anderen Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

