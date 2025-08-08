Ivalua erhält EcoVadis-Goldmedaille

Durch kontinuierliche Verbesserungen im Bereich Nachhaltigkeit erreicht Ivalua einen Platz unter den weltweit besten 3 Prozent der von EcoVadis bewerteten Unternehmen.

Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, hat nach der Silbermedaille in 2024 nun die renommierte Goldmedaille von EcoVadis erhalten. Damit hat das Unternehmen einen bedeutenden Schritt auf seinem Weg Richtung Nachhaltigkeit gemacht und gehört nun zu den besten drei Prozent aller von EcoVadis bewerteten Unternehmen weltweit.

EcoVadis ist der weltweit größte Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen. Er bewertet, wie effektiv Organisationen Nachhaltigkeit in ihre Geschäftsstrategien und -abläufe integrieren. EcoVadis analysiert dafür über 150.000 Unternehmen anhand verschiedener Schlüsselkriterien wie Umweltverträglichkeit, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. In diesem Jahr erzielte Ivalua eine beeindruckende Punktzahl von 79 von 100 und verbesserte sich damit von Silber auf Gold.

Die verbesserte Bewertung von Ivalua spiegelt mehrere Fortschritte in Schlüsselbereichen wider, darunter die Stärkung nachhaltiger Beschaffungspraktiken und die Veröffentlichung des ersten Corporate Sustainability Reports.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, in diesem Jahr die EcoVadis-Goldmedaille zu erhalten“, sagt Franck Lheureux, Chief Executive Officer (CEO) von Ivalua. „Diese Auszeichnung spiegelt die gemeinsamen Anstrengungen unseres Teams wider und motiviert uns, Lieferketten nachhaltiger zu gestalten und bedeutende ökologische und soziale Auswirkungen in allen unseren Geschäftsbereichen zu erzielen.“

Ivalua wird seine Nachhaltigkeitsbemühungen durch die Förderung umweltfreundlicher IT-Praktiken und die Ausweitung seiner positiven Auswirkungen durch mitarbeitergeführte Initiativen weiter vorantreiben. Parallel dazu unterstützt Ivalua weiterhin Hunderte große Unternehmen, die seine Plattform für das Ausgaben- und Lieferantenmanagement nutzen, dabei, nachhaltige Praktiken in ihren Beschaffungsprozessen und Lieferketten voranzutreiben.

Hinweise

Erfahren Sie hier mehr über die Leistung von Ivalua und finden Sie hier weitere Details zum EcoVadis-Medaillenprogramm.

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten und mit KI-Agenten unterstützten Spend-Management-Lösungen. Unsere durchgängige Source-to-Pay-Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die Nachhaltigkeit zu verbessern, Risiken zu senken und die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Gartner und anderen Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

