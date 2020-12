iTSM Group kooperiert bei ITOM-Projekten mit Einar & Partners

Als einer der führenden Experten für die digitale Transformation arbeitet die iTSM Group bei ITOM-Projekten künftig eng mit dem ITOM und AIOps Spezialisten Einar & Partners zusammen. Ziel der Kooperation ist es, Kunden in der DACH-Region strategisch, operativ und technisch bei der Einführung von ITOM und AIOps auf Basis von ServiceNow® zu unterstützen.

ITOM steht für ein automatisiertes IT Operations Management und kommt häufig in Verbindung mit künstlicher Intelligenz (AIOps) zum Einsatz. Prozesse können nicht nur beschleunigt, sondern auch sehr viel verlässlicher, und agile DevOps-Modelle wesentlich effizienter unterstützt werden als das klassische Break/Fix-Modell. Dieser Ansatz ermöglicht ein besonders proaktives und zudem agileres Operations Management, das lange Backlogs vermeiden kann. Dabei umfasst ITOM technische Komponenten der Infrastruktur und Anforderungen einzelner Anwendungen, Dienste, Speicher-, Netzwerk- und Connectivity-Elemente innerhalb einer Organisation sowie die damit verbundenen Prozesse.

Durch die Partnerschaft der iTSM Group mit Einar & Partners entsteht ein führendes Kompetenzzentrum für die Transformation des IT Operations Managements auf der Basis der ServiceNow-Plattform. Die strategische ITOM-Expertise von Einar & Partners kombiniert mit der umfassenden Projekterfahrung der iTSM Group in der Transformation von ITOM-Organisationen, ermöglicht eine kompetente Begleitung von Kundenprojekten in allen Phasen der ITOM-Migration.

“Einar & Partners ist in der Branche bekannt als führender Experte für ServiceNow ITOM & AIOps, und wir freuen uns sehr über die enge Zusammenarbeit auf dem deutschsprachigen Markt”, sagt Fabian Kunzke, AIOps & ITOM Lead bei der iTSM Group. “Gemeinsam stellen wir sicher, dass die ITOM Reise unserer Kunden eine hohe Wirksamkeit erzielt und nachhaltigen ROI generiert.”

“Als führendes Beratungsunternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung in der digitalen Transformation ist die iTSM Group für uns der ideale Partner für die Planung und Umsetzung von ITOM- und AIOps-Projekten”, ergänzt Alexander Ljungström, Managing Director bei Einar & Partners. “Zudem teilen wir die umfassende Expertise auf der ServiceNow-Plattform, die eine reibungslose Umsetzung solcher Projekte gewährleistet.”

Über Einar & Partners

Einar & Partners ist ein unabhängiges Unternehmen, das strategische Beratung, Analysen und Consulting in den Bereichen IT-Betrieb, AIOps und Cloud-Technologien anbietet. Ziel ist es, zuverlässige Bewertungen zu liefern und das Unbekannte zu kennen. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem: Portfolio-Entwicklung, Go-To-Market-Strategie, AIOps- & ITOM-Transformationen, Cloud-Strategien, C-Level-Workshops, organisatorische Transformation, Marktanalyse & Enterprise Service Management. Einar & Partners ist in der Branche bekannt als führender Experte für ServiceNow ITOM & AIOps. Dank umfassender Erfahrung mit komplexen Transformationen von großem Umfang hat das Unternehmen unzählige erfolgreiche AIOps- & ITOM-Programme ins Leben gerufen.

Die iTSM Group besteht aus der im Jahr 2000 gegründeten iTSM Consulting GmbH, als Stammgesellschaft, und ihren Tochtergesellschaften, der iTSM-Solutions GmbH, der iTSM Trusted Quality GmbH, der Softpoint Trusted Quality GmbH in Österreich, der Trusted Quality Switzerland GmbH, der Trusted-Quality-srl in Rumänien, der Trusted Quality B.V. in den Niederlanden und der pragmatix GmbH. Alle Einheiten der iTSM Group beherrschen die wesentlichen Wirkungsdimensionen der Digitalisierung und bündeln diese zu einem ganzheitlichen positiven Service-Erlebnis, um die Kundenzufriedenheit zu steigern, eine Differenzierung im Service-Erlebnis zu ermöglichen und Servicekosten zu optimieren. Hauptsitz der iTSM Consulting GmbH ist Bodenheim bei Frankfurt am Main. Die Unternehmensgruppe beschäftigt derzeit mehr als 200 Mitarbeiter und betreut rund 750 Kunden aus Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung.

iTSM Group steht für Inspiring & Tailored Service Mastery. www.itsmgroup.com

