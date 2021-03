Itron präsentiert intelligenten Haushaltszähler für den deutschen Markt

Der neue eHz-B Smart Meter von Itron rüstet Versorgungsunternehmen und Kommunen für die Energiewende in Deutschland

LIBERTY LAKE, Wash. – 31. März 2021 – Speziell für den deutschen Markt präsentiert Itron, Inc. (NASDAQ: ITRI) seinen neuen smarten Haushaltszähler eHZ-B. Das Unternehmen gilt weltweit als führender Spezialist, der mit seinen Produkten und Lösungen Versorgungsunternehmen und Kommunen die sichere und zuverlässige Bereitstellung kritischer Infrastrukturlösungen ermöglicht. Der neue Zähler ist die jüngste Ergänzung zum bewährten FNN-konformen 3.HZ Portfolio von Itron. Die moderne Messeinrichtung eHZ-B bietet innovative Funktionen, die Deutschlands laufenden Energieumstieg auf eine CO2-reduzierte, umweltverträgliche, zuverlässige und erschwingliche Energieversorgung unterstützen. Versorgungsunternehmen und Kommunen können sich damit für die sichere Umstellung auf ein intelligentes und kommunikatives Verteilnetz vorbereiten.

Die moderne Messeinrichtung eHZ-B basiert auf der Expertise von Itron bei Smart Meter Rollouts in ganz Europa. Der neue Mehrphasenzähler erfüllt die Spezifikationen und Vorschriften des deutschen Marktes. eHZ-B ist interoperabel ausgelegt, lässt sich problemlos in Multi-Vendor Umgebungen integrieren und kommuniziert nahtlos mit dem Smart Meter Gateway (SMGw) unter Verwendung von Transport Layer Security (TLS). Durch permanente Erfassung von Netzdaten und Kommunikation mit zukunftssicherer Verschlüsselung unterstützt der Zähler die Sicherheit in der digitalen Umgebung.

“Bei Itron glauben wir fest daran, dass die Unterstützung unserer Kunden bei ihren Projekten der Schlüssel zum Erfolg ist. Wir freuen uns, deutschen Energieversorgern, Kommunen und Partnern einen neuen intelligenten Zähler bieten zu können, um damit eine solide Grundlage für ein kommunikatives Verteilnetz zu schaffen”, sagt Justin Patrick, Senior Vice President of Device Solutions bei Itron. “Mit unserem Fachwissen und mit unseren Lösungen bieten wir Städten und Versorgern die vertrauensvolle Partnerschaft, die sie für ihre Modernisierungs- und Digitalisierungsinitiativen benötigen.”

“Wir sind Experte für den wirtschaftlichen Roll Out intelligenter Messsysteme. Daher ist es unsere Mission, Versorgungsunternehmen bei der zielgerichteten Umgestaltung der Verteilnetze zu unterstützen. Die Lösung von Itron hilft uns, diese Aufgabe zu erfüllen”, erklärt Bouke Stoffelsma, Vorstand der Hausheld AG. “Durch die Partnerschaft mit Itron und die Implementierung ihrer intelligenten Zähler in unser Angebot sind wir überzeugt, dass wir den richtigen Partner und die richtigen Produkte haben, um die Gemeinden und Städte besser bedienen zu können.”

“Wir bei der EnBW setzen uns dafür ein, dass Strom aus erneuerbaren Energien für alle zuverlässig verfügbar ist. Mit wichtigen Partnern wie Itron entwickeln wir unsere technischen Systeme nachhaltig und innovativ weiter”, so ein Sprecher der EnBW: “Der neue FNN-Basiszähler ist dabei ein willkommener Baustein.”

Verfügbarkeit

Die moderne Messeinrichtung eHZ-B ist ab sofort in Deutschland verfügbar. Mehr Informationen findet man hier.

Über Itron

Mit den Lösungen von Itron stellen Versorgungsunternehmen und Kommunen in mehr als 100 Ländern kritische Infrastrukturlösungen sicher und zuverlässig bereit. Das Portfolio an intelligenten Netzwerken, Software, Dienstleistungen, Zählern und Sensoren hilft den Kunden von Itron, die Strom-, Gas- und Wasserressourcen für die Menschen, die sie bedienen, besser zu verwalten. Durch eine enge Kooperation mit Kunden, sichert das Unternehmen den Erfolg und trägt damit dazu bei, die Lebensqualität zu verbessern, die Sicherheit zu gewährleisten und das Wohlergehen von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu fördern. Itron hat sich der Schaffung einer einfallsreicheren Welt verschrieben. https://www.itron.com/de

Itron® ist eingetragenes Warenzeichen von Itron, Inc. Alle Marken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und jegliche Verwendung hierin deutet oder impliziert keine Beziehung zwischen Itron und dem Dritten an, es sei denn, dies wird ausdrücklich angegeben.

