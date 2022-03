Itron Inspire: Flaggschiff-Event für Smart-City-Visionäre und Versorgungsunternehmen

5. und 6. April 2022, online

Karlsruhe – 23. März 2022 – Itron, Inc. (NASDAQ: ITRI), Anbieter von Gas-, Wasser-, Energiezählern und weltweit führend bei intelligenter Straßenbeleuchtung, veranstaltet das Flaggschiff-Event für Branchenexperten und Vordenker aus Städten, Gemeinden und Versorgungsunternehmen: Die Itron Inspire EMEA 2022 (früher Itron Utility Week) findet vom 5. bis 6. April 2022 virtuell statt. Sie steht allen Interessenten offen, um gemeinsam die geschäftliche Transformation voranzutreiben, die Kundenansprache neu zu gestalten und Innovationen anzustoßen.

Die Itron Inspire EMEA deckt ein breites Themenspektrum ab, es werden Fragen diskutiert wie:

– Welche Auswirkungen haben Elektrofahrzeuge auf das Stromnetz?

– Wie lässt sich das volle Potenzial des IoT nutzen?

– Wie können Versorger über die Zählerablesung hinaus den Weg zur Dekarbonisierung gehen?

– Wie lässt sich mit einer fortschrittlichen Infrastruktur für die Wassermessung die Investitionsrendite beschleunigen?

– Wie werden mit Straßenlaternen aus Städten Smart Cities?

– Was kann eine fortschrittliche Zählerinfrastruktur zur nachhaltigen Transformation beitragen?

Teilnehmer können in Vorträgen mehr über spezifische Themen erfahren, an branchenbezogenen Breakout-Sessions und Diskussionsrunden teilnehmen und sich mit Führungskräften aus ähnlichen Branchen austauschen und vernetzen.

„Wir laden die EMEA-Community, Kollegen, Branchen- und Vordenker herzlich dazu ein, mit uns die Herausforderungen und Chancen zu diskutieren, mit denen Versorgungsunternehmen und Smart Cities konfrontiert sind“, so Andrew Jones, Vice President of Sales bei Itron für EMEA. „Wir freuen uns darauf, Kontakte zu knüpfen und uns über Branchentrends und gemeinsame Herausforderungen der Branche auszutauschen, die sich auf Versorgungsunternehmen, Gemeinden und Städte in ganz EMEA auswirken.“

Die Anmeldung zur Itron Inspire EMEA ist kostenlos, Interessenten brauchen sich nur hier zu registrieren. Die Konferenz wird in englischer Sprache übertragen, Untertitel in Französisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch stehen zur Wahl. Unter dem Hashtag #ItronInspireEMEA22 können sich Interessierte auf LinkedIn, Twitter und Facebook auf dem Laufenden halten. Die Themen der Itron Inspire EMEA können sich noch ändern, das aktuelle Konferenzprogramm ist auf der Itron Website verfügbar.

„Itron hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine ressourcenschonendere Welt zu schaffen, und auf der Itron Inspire EMEA können wir auf diese Mission hinarbeiten und die Herausforderungen bewältigen, denen sich die Energie- und Wasserindustrie in der EMEA-Region gegenübersieht“, erklärt Marina Donovan, Vice President of Global Marketing and Public Affairs bei Itron. „Dies wird möglich, indem wir uns mit gleichgesinnten Fachleuten zusammenschließen, gemeinsam an Ideen für eine bessere Zukunft arbeiten, Branchenwissen teilen, neue Perspektiven einbringen und vieles mehr.“

Über Itron

Mit den Lösungen von Itron stellen Versorgungsunternehmen und Kommunen in mehr als 100 Ländern kritische Infrastrukturlösungen sicher und zuverlässig bereit. Das Portfolio an intelligenten Netzwerken, Software, Dienstleistungen, Zählern und Sensoren hilft den Kunden von Itron, die Strom-, Gas- und Wasserressourcen effizienter und effektiver zu verwalten. Durch eine enge Kooperation mit Kunden, trägt Itron damit dazu bei, die Lebensqualität von Millionen Menschen zu verbessern und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Itron trägt innovativ zur Erreichung einer nachhaltigeren Nutzung von kostbaren Ressourcen bei. https://www.itron.com/de

Itron® ist eingetragenes Warenzeichen von Itron, Inc. Alle Marken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und jegliche Verwendung hierin deutet oder impliziert keine Beziehung zwischen Itron und dem Dritten an, es sei denn, dies wird ausdrücklich angegeben.





