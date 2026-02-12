Item-Level Visibility als Performance-Boost für Automobil-Lieferketten

Die Lieferketten der Automobilindustrie zählen zu den komplexesten überhaupt. Tausende von weltweit beschafften Teilen und mehrere Lieferantenebenen treffen eng aufeinander abgestimmte Produktionspläne. Dennoch fehlt vielen Herstellern noch immer ein vollständiger Überblick, welche Teile sich zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Transportweg befinden. In einem Umfeld aus geopolitischer Volatilität, wankelmütiger Handelspolitik und steigendem Zolldruck brauchen Automobilhersteller mehr denn je Lösungen, die diese Transparenzlücke schließen und strukturelle Risikofaktoren für Produktionsstabilität und Kostenkontrolle zu beseitigen. Das innovative Portfolio an Item-Level-Lösungen von C.H. Robinson macht dies möglich.

Eine Oktober 2025 veröffentlichte Studie von Roland Berger identifiziert die eingeschränkte End-to-End-Transparenz über mehrstufige Zuliefernetzwerke als eine der zentralen Schwächen der Automobilindustrie. Zwar legen Jahresabrufverträge die Gesamtvolumina fest, doch die tatsächliche Belieferung erfolgt in Form von Teilabrufen über das Jahr hinweg. Ohne Item-Level-Transparenz sind Unternehmen viel zu häufig auf Versanddaten angewiesen, verspätete oder unvollständige sin, oder sie erhalten detaillierte Informationen sogar erst beim Wareneingang. Die Folge sind Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage, Mehrkosten, überhöhte Lagerbestände sowie Störungen von Just-in-Time-Produktionsprozessen.

Item-Level-Lösungen schließen diese Informationslücke. Sie bieten eine Echtzeitverfolgung einzelner Teile und SKUs vom Warenausgang des Lieferanten bis zur Montagelinie und schaffen dadurch Transparenz. Durch die Integration von Daten aus Lieferanten-, Carrier- und Logistiksystemen in eine zentrale „Single Source of Truth“ erhalten Unternehmen eine präzise Kontrolle über Bestände und Transporte. Fortschrittliche Analysen und KI schaffen zudem die Möglichkeit für vorausschauende ETAs, Frühwarnungen sowie proaktive Gegenmaßnahmen wie etwa Umleitungen oder Umplanungen. Gleichzeitig ermöglichen sie auf Item-Level eine genaue Bewertung der Auswirkungen von Zöllen und Vorschriften. Entscheidend ist dabei, dass diese Lösungen auch für weniger digitalisierte Tier-2- und Tier-3-Zulieferer zugänglich sind, da Daten aus EDI-Systemen, E-Mails, PDFs oder Tabellen erfasst werden können.

Mit globaler Reichweite, seiner umfassenden Automotive-Expertise und KI-gestützter Technologie ermöglicht C.H. Robinson mit seiner Lösung echte End-to-End-Item-Level-Visibility über komplexe Liefernetzwerke hinweg. Die Kombination von digitaler Intelligenz mit integrierten Kundenteams hilft Automobilherstellern und Zulieferern, Störungen zu antizipieren, Lagerbestände zu optimieren und somit widerstandsfähigere, kosteneffizientere Lieferketten aufzubauen, die für eine Zeit gerüstet sind, in der Volatilität nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel ist.

C.H. Robinson ist weltweit führendes Unternehmen im Bereich Lean AI-Lieferketten. Seit über einem Jahrhundert vertrauen Unternehmen weltweit auf C.H. Robinson, um den Transport ihrer Güter neu zu gestalten. Unter dem Motto „Building Tomorrow“s Suppy Chains, Today™“ arbeitet C.H. Robinson heute mit demselben Einsatz an Lösungen für die Zukunft. 83.000 Kunden und 450.000 Spediteuren vertrauen C.H. Robinson jährlich 37 Millionen Sendungen im Wert von 23 Milliarden US-Dollar an. Maßgeschneiderte Lösungen sorgen weltweit für optimierte LKW-, Teilladungs-, See- und Lufttransporte sowie viele weitere Logistikservices. Die einzigartige Kombination aus menschlicher Expertise und Lean AI macht Lieferketten schneller, intelligenter und nachhaltiger. Als verantwortungsbewusstes globales Unternehmen investiert C.H. Robinson jedes Jahr Millionenbeträge in Projekte, die seinen Mitarbeitenden besonders am Herzen liegen. Weitere Informationen finden Sie unter chrobinson.com. (Nasdaq: CHRW)

