ITB Berlin Now 2021: Reiseschutzexperte LTA mit digitalem Messestand dabei

Vom 9. bis 12. März 2021 empfängt die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) die Besucher auf der ITB Berlin Now am digitalen Messestand und steht für Gespräche rund um das Thema Reiseschutz zur Verfügung.

Nachdem die ITB aufgrund der Corona Pandemie 2020 komplett abgesagt werden musste, präsentiert sich die größte Reisemesse der Welt dieses Jahr als Online-Event. Tausende Aussteller erwarten fachkundige Besucherinnen und Besucher und präsentieren die gesamte Vielfalt des Reisens und der globalen Tourismusbranche. Eine wunderbare Gelegenheit, Kolleginnen und Kollegen zu treffen und sich bei zahlreichen Vorträgen und Workshops über die Entwicklungen in der Branche auszutauschen.

“Eine digitale Messe ist natürlich etwas anderes als eine normale Messe. Das Networking per Videochat wird dabei nicht das Problem sein, denn daran hat man sich, nach einem Jahr Corona, mittlerweile gewöhnt. Aber die ganzen sensorischen Eindrücke, die man auf einer richtigen Messe sammelt, werden dann wohl doch ein bisschen fehlen. Dennoch freuen wir uns auf den Austausch mit allen Besucherinnen und Besuchern an unserem digitalen Messestand”, so Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer der LTA.

Das professionelle Vertriebsteam der LTA steht für alle Fragen rund um das Thema Reiseschutz für alle Kooperationspartner und diejenigen, die es noch werden wollen, zur Verfügung.

Über die LTA (Lifecard-Travel-Assistance)

Die 2005 gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete, bestehend aus Dienstleistungen und Versicherungsschutz für gebuchte Reiseleistungen. In Zusammenarbeit mit über 1.800 Kooperationspartnern bietet die LTA einen zeitgemäßen und optimalen Versicherungsschutz sowie eine kompetente und umfangreiche Kundenbetreuung vor, während und nach einer Reise.

Für seine Leistungen wurde LTA 2020 bereits mit der Note “Sehr gut” als fairster Leistungsregulierer bei den Reiseversicherungen im Vergleich der Zeitschrift FOCUS-MONEY ausgezeichnet und erhielt zudem den “DtGV-Service-Award 2019” der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien in der Kategorie “Kundendienst Email” für seine hervorragende Servicequalität. Auch bei einer Verbraucherbefragung im Auftrag des Handelsblatts belegte LTA einen Platz in der Spitzengruppe und erhielt das exklusive Handelsblatt-Qualitätssiegel “Deutschlands beste Versicherer”.

Aber nicht nur der Schutz der eigenen Kunden wird bei der LTA groß geschrieben, sondern auch der Umweltschutz. So werden im Unternehmen die CO2 Emissionen genau ermittelt und für jede verbrauchte Tonne CO2 pflanzt das Unternehmen zwei neue Bäume in Paraguay, um dort den Regenwald vor der Abholzung zu schützen.

Die verschiedenen Leistungspakete können direkt über die Homepage der LTA oder bei kooperierenden Reisebüros und Reiseveranstalter in Deutschland, Österreich und den Niederlanden gebucht werden.

