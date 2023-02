ITB 2023: Auf ein Wort mit Reiseschutzexperte LTA

Vom 7. bis 9. März wird die Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin auf dem asr Stand (Halle 25/208) für Gespräche und Interviews zur Verfügung stehen.

Nach drei Jahren Corona Pause ist die weltgrößte Reisemesse ITB zurück in Berlin. Unter dem Leitmotiv „OPEN FOR CHANGE“ zeigt die Messe die gesamte Vielfalt des Reisens und der globalen Tourismusbranche. Für Fachbesucher eine wunderbare Gelegenheit Branchenkollegen zu treffen sowie in kurzer Zeit die ganze Welt zu entdecken. Bei mehreren Tausend Ausstellern aus rund 180 Ländern können sich die erwarteten Besucher über Trends und Angebote informieren.

+++ Georgien ist Partnerland der ITB 2023 +++

Traditionell gibt es bei der ITB ein offizielles Partnerland, welches unter anderem die Eröffnungsfeier gestaltet. Das Gastland 2023 ist Georgien, welches sich bei zahlreichen bunten und vielfältigen Veranstaltungen vorstellen wird. Georgien liegt geografisch an der Schnittstelle von Europa und Asien und ist daher äußerst vielfältig in allen Bereichen. Das Land verfügt mit dem über 5000 Meter hohem Kaukasus über hervorragende Skigebiete und bietet mit seiner über 300 Kilometer langen Schwarzmeerküste auch alles für den Strandurlaub. Ursprünglich war der Oman für die abgesagte ITB 2020 als Partnerland geplant kommt aber jetzt 2024 zum Zuge.

+++ Beratung vom Reiseschutzexperten LTA +++

Gerade bei Fernreisezielen im nicht-europäischen Ausland empfiehlt sich eine Auslandsreise-Krankenversicherung, um im Schadenfall gegen die enormen Kosten eines Krankenhausaufenthalts oder Rücktransports abgesichert zu sein. Die LTA bietet von Versicherungspaketen für Einzelreisen, über weltweiten Ganzjahres-Reiseschutz bis zu kombinierbaren einzelnen Tarifbausteinen, z.B. mit der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung, für jeden Reisenden den individuell besten Versicherungsschutz. Für B2B Partnern der LTA stehen zahlreiche Schnittstellen und Anbindungsmöglichkeiten für alle gängigen Systeme bereit. Mit dem Versicherungsmakler PLUSConsult (ein Schwesterunternehmen der LTA) stehen touristischen Unternehmen zudem eine Auswahl von Unternehmensversicherungen z.B. für den Bereich der Insolvenzschutzversicherung zur Verfügung.

Der Geschäftsführer der LTA, Dr. Michael Dorka, ist auf der ITB 2023 am Stand der asr (Allianz selbständiger Reiseunternehmen – Bundesverband e.V.) in der Halle 25, Stand 208, zu finden und steht professionell für alle Fragen rund um das Thema Reiseschutz zur Verfügung. Auch potentielle neue B2B-Kooperationspartner von LTA sind herzlich zum Austausch eingeladen. Terminvereinbarungen mit

Dr. Michael Dorka für Gespräche und Interviews auf der ITB sind ab sofort möglich unter Telefon +49 (0) 30 43 73 43 43 oder E-Mail an dialog@pr4you.de.

+++ LTA ist auch auf der Ferienmesse in Wien +++

Wer es nicht zur ITB schafft, hat auch am 16. und 17 März auf der Ferien-Messe in Wien die Gelegenheit, mit Dr. Dorka zu sprechen. Zu finden ist er dort am Stand des ÖTV (Österreichischer Verein für Touristik) in Halle C/Stand 0843/0843a. Weitere Ansprechpartner der LTA sind dort bis zum Messeende am 19. März anzutreffen.

Über die LTA (Lifecard-Travel-Assistance)

Die 2005 gegründete Lifecard-Travel-Assistance Gesellschaft für Reiseschutz mbH (LTA) entwickelt und konzipiert umfassende Reiseschutz-Pakete, bestehend aus Dienstleistungen und Versicherungsschutz für gebuchte Reiseleistungen. In Zusammenarbeit mit über 1.800 Kooperationspartnern bietet die LTA einen zeitgemäßen und optimalen Versicherungsschutz sowie eine kompetente und umfangreiche Kundenbetreuung vor, während und nach einer Reise.

Für seine Leistungen wurde LTA 2020 bereits mit der Note „Sehr gut“ als fairster Leistungsregulierer bei den Reiseversicherungen im Vergleich der Zeitschrift FOCUS-MONEY ausgezeichnet und erhielt zudem den „DtGV-Service-Award 2019“ der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien in der Kategorie „Kundendienst Email“ für seine hervorragende Servicequalität. Auch bei einer Verbraucherbefragung im Auftrag des Handelsblatts belegte LTA einen Platz in der Spitzengruppe und erhielt das exklusive Handelsblatt-Qualitätssiegel „Deutschlands beste Versicherer“.

Aber nicht nur der Schutz der eigenen Kunden wird bei der LTA groß geschrieben, sondern auch der Umweltschutz. So werden im Unternehmen die CO2 Emissionen genau ermittelt und für jede verbrauchte Tonne CO2 pflanzt das Unternehmen zwei neue Bäume in Paraguay, um dort den Regenwald vor der Abholzung zu schützen.

Die verschiedenen Leistungspakete können direkt über die Homepage der LTA oder bei kooperierenden Reisebüros und Reiseveranstalter in Deutschland, Österreich und den Niederlanden gebucht werden.

