iTAC ist „Strong Performer“ im Gartner® Peer Insights™ „Voice of the Customer“ für MES

100 % Weiterempfehlungsrate – erstklassige Produktfähigkeiten und mehr

Montabaur, 14. November 2025 – Die iTAC Software AG ( www.itacsoftware.com) wurde im aktuellen Bericht „Voice of the Customer for Manufacturing Execution Systems (MES)“ des Forschungs- und Beratungsunternehmens Gartner® von Anwenderinnen und Anwendern auf der Plattform Gartner Peer Insights™ mit 4,8 von 5 Sternen bewertet und erzielt eine Weiterempfehlungsrate von 100 %. Damit zählt iTAC zu den ausgewiesenen Strong Performern im MES-Markt und bestätigt seine führende Position im Hinblick auf Produkt-, Bereitstellungs- und Serviceleistungen.

MES sind zentrale Bestandteile einer vernetzten, transparenten und effizienten Produktion. Nach der Definition von Gartner koordinieren sie die Ausführung von Arbeitsaufträgen mit der Produktionsplanung und Systemen auf Unternehmensebene wie ERP-, Product-Lifecycle- und Qualitätsmanagementsystemen. Der Gartner Peer Insights „Voice of the Customer“-Bericht fasst Rückmeldungen aus verifizierten Kundenprojekten zusammen und zeigt, wie Anbieter in den untersuchten Bereichen abschneiden. iTAC erzielte in allen bewerteten Kategorien Spitzenwerte: Produktfähigkeiten (4,9), Deployment-Erfahrung (4,8), Verkaufserfahrung (4,7) und Support-Erfahrung (4,5).

Mit einer Gesamtbewertung von 4,8 von 5 Sternen und einer Weiterempfehlungsbereitschaft von 100 % zeigt sich, dass iTAC von Anwenderinnen und Anwendern durchweg positiv bewertet wird.

Fertigungsmanagement, Analytics und KI-Unterstützung

Die iTAC Software AG ist ein führender MES/MOM-Hersteller und bietet mit der iTAC.MOM.Suite ein ganzheitliches Fertigungsmanagementsystem, das Produktionsprozesse steuert und optimiert. Das integrierte APS sorgt für eine reibungslose Auftragsplanung, eng verzahnt mit Services zum Produktionsmanagement, Logistik und Materialsteuerung sowie einer zentralen Steuerung zur Equipment Maintenance. Um die Gesamteffizienz der Produktion zu steigern, ist es zudem entscheidend, ein klares Verständnis für die Optimierungsmöglichkeiten in der Fertigung zu entwickeln. Die Produktlinie iTAC.MA.Suite, die als Stand-alone-Lösung oder als Ergänzung zum MOM-System eingesetzt werden kann, ermöglicht tiefgreifende Analysen auf Maschinen-, Linien- und Fabrikebene sowie KI-basierte Lösungen zur Analyse und zum Eskalationsprozess. Mit dem neuen KI-basierten Chatbot „CATi“ steht außerdem eine intelligente Plattform bereit, die iTAC-Produktdokumentationen sowie fachliche Beschreibungen, Schnittstellen-Spezifikationen und live verfügbare Daten der iTAC.MOM.Suite zu einer zentralen, kontextbasierten Wissensbasis zusammenführt. Anwender erhalten somit sofortige Informationen zum System und aus der aktuellen Produktion.

Das standardisierte und über Plug-in kundenspezifisch erweiterbare HTML5-Client-Framework gewährleistet moderne Benutzeroberflächen und eine hohe Usability. Darüber hinaus stehen Low-Code-Tools zur Verfügung, mit denen sich Geschäftsprozesse und individuelle HMIs einfach modellieren lassen. Die Lösung kann flexibel On-Premises, als Hybridlösung oder auf einer Cloud-/IoT-Plattform bereitgestellt werden und lässt sich nahtlos in die digitale Plattformstrategie der Kunden integrieren.

Kundenfeedback als Teil der Optimierungsstrategie

„Führungskräfte in der Fertigungsindustrie vertrauen Gartner, um wichtige Technologieentscheidungen treffen zu können. Wir freuen uns sehr über die positiven Bewertungen, die uns anspornen, unsere Produkte und Leistungen weiterhin stetig zu verbessern, um unser Handeln an den Kunden und dem Kundennutzen auszurichten“, erklärt Martin Heinz, CEO der iTAC Software AG. „Wir setzen daher auch weiterhin auf eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden.“

Aktuelle Weiterentwicklungen wie z. B. den intelligenten Bot CATi präsentiert iTAC auf der productronica 2025 in Halle A3, Stand 342. Interessierte können sich vor Ort mit iTAC-Expertinnen und -Experten zu Einsatzmöglichkeiten, Best Practices und konkreten Digitalisierungsprojekten austauschen.

Die iTAC Software AG, ein eigenständiges Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaukonzerns Dürr, ist ein ein führender MES/MOM-Hersteller. Das Unternehmen bietet mit der iTAC.MOM.Suite ein ganzheitliches Fertigungsmanagementsystem, das weltweit bei Unternehmen der diskreten Fertigung eingesetzt wird. Zu den adressierten Branchen zählen unter anderem Automotive, E-Mobility, Elektronik/EMS, Telekommunikation, Medizintechnik, Metallindustrie und Spritzguss. Weitere Systeme und Lösungen zur Umsetzung von IIoT- und Industrie 4.0-Anforderungen runden das Portfolio ab. So bietet das Unternehmen unter anderem die iTAC.MA.Suite für tiefgreifende Analysen auf Maschinen-, Linien- und Fabrikebene sowie KI-gestützte Lösungen. Die iTAC Software AG hat ihren Hauptsitz in Montabaur in Deutschland sowie eine Niederlassung in den USA, in Mexiko, China und Japan, und verfügt über ein weltweites Partnernetzwerk für Vertrieb und Service. Zum iTAC-Verbund gehören die Unternehmen DUALIS, Cogiscan und Accevo.

Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit besonderer Kompetenz in den Technologiefeldern Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse – vor allem in der Automobilindustrie und bei Produzenten von Möbeln und Holzhäusern, aber auch in Branchen wie Chemie, Pharma, Medizinprodukte, Elektro und Batteriefertigung. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,7 Mrd. EUR. Der Dürr-Konzern hat rund 18.400 Beschäftigte sowie 139 Standorte in 33 Ländern und agiert mit vier Divisions am Markt.

