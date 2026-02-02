ITA Transworld Reisen präsentiert neue Asienreise

In drei Wochen mit der Eisenbahn von Singapur bis Bangkok

Langsam reisen, intensiv erleben: Mit der neuen Rundreise „3 Wochen mit der Eisenbahn von Singapur bis Bangkok“ stellt der hannoversche Reiseveranstalter ITA Transworld Reisen GmbH eine außergewöhnliche Asienreise vor, die drei faszinierende Länder auf besonders authentische Weise verbindet. Die individuell organisierte Eisenbahntour führt durch Singapur, Malaysia und Thailand – vorbei an Metropolen, tropischen Inseln und nahezu unberührten Stränden.

Die rund dreiwöchige Reise richtet sich an Asienliebhaber, die Wert auf Nachhaltigkeit, Komfort und intensive Eindrücke legen. Statt Luxuszug setzt ITA bewusst auf komfortable, klimatisierte lokale Züge, teilweise mit Schlafwagen, die einen direkten Kontakt zu Land und Leuten ermöglichen. Die Route ist eine der beliebtesten Kombinationsreisen der ITA-Kunden und wurde von den hauseigenen Reisedesignern sorgfältig zusammengestellt.

Von der Metropole zur Trauminsel – eine Reise voller Kontraste

Startpunkt ist der imposante Stadtstaat Singapur, wo futuristische Architektur, Garküchen und kulturelle Vielfalt aufeinandertreffen. Mit der malaysischen KTM-Eisenbahn geht es weiter nach Kuala Lumpur, zur Skyline der Petronas Towers. Über Penang mit seiner multikulturellen Hauptstadt Georgetown führt die Reise zunächst per Flugzeug nach Langkawi, einer tropischen Insel mit Regenwald, Stränden und spektakulären Ausblicken.

Ein besonderes Highlight ist der Abstecher nach Koh Lipe in Thailand – eine kleine Insel mit weißen Sandstränden und kristallklarem Wasser. Anschließend bringt die Eisenbahn die Reisenden entlang der thailändischen Küste nach Bankrut, einem Geheimtipp abseits des Massentourismus, bevor die Reise in der pulsierenden Metropole Bangkok endet. Die Zugfahrt dorthin führt unter anderem über den berühmten Eisenbahnmarkt, wo Händler ihre Stände Sekunden vor der Durchfahrt des Zuges einklappen.

Individuell organisiert, zuverlässig begleitet

Die Reise wird vollständig organisiert (An- und Abreise ab Deutschland, Österreich oder der Schweiz optional) und findet ohne Reisebegleitung während der Zugfahrten statt. Vor Ort stehen jedoch erfahrene Partneragenturen in Malaysia und Thailand als Ansprechpartner zur Verfügung. Alle Transfers, Zugfahrten, Fähren sowie 18 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück sind inklusive.

Die Reise „3 Wochen mit der Eisenbahn von Singapur bis Bangkok“ ist im Winterhalbjahr von November bis April buchbar und kostet ab 1.899 Euro pro Person im Doppelzimmer. Verlängerungen, Routenanpassungen und individuelle Wünsche sind jederzeit möglich.

Unvergessliche Momente sammeln, die ganz großen Erinnerungen suchen?

Die Reisedesigner von ITA Transworld sind seit 35 Jahren unterwegs und haben jede Menge Erlebnisse und einzigartige Reisen gesammelt. Ob Fernreisen nach Asien und in die Arabischen Emirate, ferne Kreuzfahrten mit außergewöhnlichen Landprogrammen oder exklusive Reisen ins Baltikum – ausführliche Beratung und individuell angepasste Reiserouten sind das Spezialgebiet der ITA Reisedesigner.

Kontakt

ITA Transworld Reisen GmbH

Anja Schlüsche

Adolf-Emmelmann-Str. 5

30659 Hannover

0511-628111



http://www.fernreise.de

