ITA Reisecenter in Hannover Bothfeld – immer für Sie da

Ein Blick in die Welt des Reisens und der unvergesslichen Urlaubserlebnisse von ITA

Vier Jahre ist es nun schon her, seitdem das Team des ITA Reisecenters in den Einkaufspark Klein-Buchholz gezogen ist. Direkt in einer Reihe mit EDEKA und ALDI finden Sie ITA in der linken Einkaufspassage. Auch das 20jährige Bestehen des Einkaufsparks im letzten September feierte ITA mit und präsentierte die digitale Zukunft der Urlaubsplanung mit VR Brille.

ITA Transworld Reisen – ein Name, der für Urlaubslust, unvergessliche Reiseerlebnisse und maßgeschneiderte Fernreisen steht, die Reisende an ferne Orte auf der ganzen Welt führen. Vor über 30 Jahren von Reiseenthusiasten gegründet, die ihre Leidenschaft für das Reisen mit anderen teilen wollten, bietet das ITA Reisecenter heute ein breites Spektrum an Reisemöglichkeiten, von aufregenden Safaris in Afrika bis hin zu luxuriösen Kreuzfahrten in der Karibik. Egal, ob Sie Naturliebhaber sind, kulturelle Entdeckungen schätzen oder einfach nur in exotischen Resorts entspannen möchten, das Team von ITA hat das perfekte Angebot für Sie.

Was ITA seit Jahrzehnten wirklich auszeichnet, ist die Fähigkeit, maßgeschneiderte Reisen anzubieten. Das erfahrene Team des Unternehmens arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um deren individuellen Bedürfnissen und Wünschen gerecht zu werden. So entstehen einzigartige Reiseerlebnisse, die perfekt auf die Vorlieben der Kunden zugeschnitten sind. ITA ist mehr als nur ein Reiseunternehmen. Es ist eine Leidenschaft, eine Verpflichtung und ein Versprechen, Reisenden unvergessliche Erlebnisse zu bieten. Möchten Sie es ausprobieren?

Kontakt:

ITA Transworld Reisen GmbH

Adolf-Emmelmann-Str. 5

30659 Hannover

Tel. 0511 – 628111

www.fernreise.de

Zum Originaltext:

Unvergessliche Momente sammeln, die ganz großen Erinnerungen suchen?

Die Reisedesigner von ITA Transworld sind seit 30 Jahren unterwegs und haben jede Menge Erlebnisse und einzigartige Reisen gesammelt. Ob Fernreisen nach Asien und in die Arabischen Emirate, ferne Kreuzfahrten mit außergewöhnlichen Landprogrammen oder exklusive Reisen ins Baltikum – ausführliche Beratung und individuell angepasste Reiserouten sind das Spezialgebiet der ITA Reisedesigner.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.