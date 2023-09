IT-Systemhaus MEKO-S kauft Low-Code- und Digitalisierungsspezialisten Nintera

IT-Gruppe GROUPLINK Holding GmbH wächst

Die MEKO-S GmbH, Mitglied der GROUPLINK Holding GmbH, hat zum 1. September 2023 den Geschäftsbetrieb der Nintera GmbH ( https://nintera.com), bisher Tochtergesellschaft der We4IT GmbH ( https://www.we4it.com) aus Bremen, übernommen. Alle Mitarbeitenden des Unternehmens gehen damit über in die MEKOS.

Kerngeschäft der Nintera GmbH ist die Unterstützung ihrer Kund*innen bei der Digitalisierung. „Low-Code als Digitalisierungsstrategie“ ist hier der Ansatz, mit dem ihnen von der Erstberatung über die Umsetzung bis zum Support die Umstrukturierung zu einem zukunftssicheren, digitalisierten Unternehmen gelingt. Flankiert mit tiefem Know-how in den Themen Office 365 und HCL Domino sowie Erfahrungen im Bereich der Migration, bereichert das Nintera Team die MEKOS maßgeblich.

„Wir freuen uns auf die Verstärkung mit erfahrenen Fachleuten, die die Leistungsfähigkeit und Attraktivität von MEKOS nachhaltig steigern werden. Wir möchten den langjährigen Kund*innen auch in Zukunft ein verlässlicher Partner sein und sind sicher, dass MEKOS hierfür eine optimale Plattform für das gemeinsame weitere Wachstum bietet“, so MEKOS Geschäftsführer Luigi Argentato.

Die Nintera wird mit ihrem Übergang in die MEKO-S GmbH ebenso Teil der GROUPLINK Holding GmbH. Auch hier freut man sich über den Zuwachs der Tochtergesellschaft MEKOS. Die GROUPLINK Holding selbst entstand Anfang 2022 mit der Beteiligung der Wachstumsinvestoren PATRIMONIUM Private Equity Advisors und Wille Finance an der Netzlink Informationstechnik GmbH, seit November 2022 auch der MEKO-S GmbH. Das Ziel des Zusammenschlusses der Unternehmen ist die Festigung und Umsetzung der weiteren Wachstums- und Zukunftsstrategie der GROUPLINK Holding, sowie deren Einzelunternehmen Netzlink Informationstechnik GmbH, GROUPLINK GmbH, MEKO-S GmbH und des Joint Ventures Netzlink Polska sp.Z.o.o (Danzig, Polen). Mit nun über 200 hochspezialisierten Mitarbeitenden kann die GROUPLINK Holding die Bedürfnisse ihrer Kund*innen noch besser abdecken und auch komplexe Projekte problemlos stemmen.

GROUPLINK GmbH – eine Tochter der Netzlink Informationstechnik GmbH

Die GROUPLINK GmbH ist ein 2004 aus der Netzlink Informationstechnik GmbH herausgegründetes IT-Netzwerk mit Hauptsitz am Braunschweiger IT-Campus Westbahnhof. GROUPLINK vereint heute 14 auserwählte IT-Firmen unter einem Dach. Jedes Mitglied verfügt über unterschiedliche Schwerpunkte und leistet so einen wertvollen Beitrag für größere Dynamik und höhere Leistung der Gemeinschaft. Weitere Informationen unter https://www.grouplink.de/

Netzlink Informationstechnik GmbH

THAT“S IT.

Die Netzlink Informationstechnik GmbH, mit Hauptsitz in Braunschweig sowie weiteren Standorten in Deutschland und Polen, bietet IKT-Lösungen für Kunden mit besonderen Ansprüchen an Funktionalität, Sicherheit und Datenschutz an. Die Ansprüche von deutschen Unternehmen – von den individuellen Vorgaben bis hin zur KRITIS – werden von Netzlink mit zertifizierten Lösungen wie der Nubo Cloud, der Helplink-Serviceorganisation und weiteren eigenen Entwicklungen erfüllt. Mit den anerkannten Spezialistenteams zum Datenschutz und zur IT-Sicherheit sorgt Netzlink für die Umsetzung dieser Themen in allen IKT-Bereichen. Das Hauptquartier von Netzlink, der IT-Campus Westbahnhof, ist Ausdruck der Firmenphilosophie einer vernetzten und offenen Zusammenarbeit, die den Austausch von Wissen und Erfahrungen zum Ziel hat. Gerade hier hat sich unter dem Dach der GROUPLINK GmbH eine einzigartige strategische und enge Zusammenarbeit mit ausgewählten renommierten IKT-Unternehmen aus Deutschland und Polen entwickelt. Auf dieser Basis ist Netzlink ein herausragender und leistungsfähiger Partner für alle Digitalisierungsprojekte, egal ob Cloud-, Container-, Kommunikations-, Betriebs- oder Servicelösungen. Weitere Informationen unter http://www.netzlink.com

Firmenkontakt

GROUPLINK GmbH

Wiebke Ludwig

Westbahnhof 11

38118 Braunschweig

0531 707 34 530



https://www.grouplink.de

Pressekontakt

trendlux pr GmbH

Petra Spielmann

Oeverseestr. 10-12

22769 Hamburg

+49 (0)40 800 80 99 00



http://www.trendlux.de

Bildquelle: MEKO-S GmbH