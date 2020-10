IT-Spezialist ITC setzt Wachstumskurs fort und verlegt Firmenzentrale nach Paderborn

Bielefeld, 20. Oktober 2020 – ITC GmbH, Gesellschaft fĂĽr Netzwerkmanagement und Systemintegration mbH, verlegt ihren Firmensitz nach Paderborn. Das IT-Unternehmen setzt damit seinen Wachstumskurs fort und verlässt nach 25 erfolgreichen Jahren das Gildezentrum in Detmold.

Der Umzug hat dabei vor allem strategische Gründe: Die Erfolgswelle der vergangenen Jahre, durch die steigende Nachfrage nach Digitalisierungslösungen, spiegelt sich bei der ITC, neben dem wachsenden Umsatz auch in einer wachsenden Mitarbeiterzahl nieder. Moderne Büroflächen in zentraler Lage, eine gute Verkehrsanbindung und eine lebendige IT-Forschungs- und Entwicklungsumgebung führten zur Wahl von Paderborn: Als IT-Standort von Rang, nicht nur in Ostwestfalen-Lippe, bietet Paderborn mit der Nähe zur Universität, dem Technologiepark und dem starken IT-Netzwerk für ITC einen Standortvorteil. Doch die Wachstumspläne von ITC gehen weiter. Neben Paderborn und der jüngst eröffneten Niederlassung in Fulda sind neue Standorte, unter anderem in München, geplant.

Stefan Mohr, GeschäftsfĂĽhrer ITC: “Paderborn bietet sich durch die hervorragende Infrastruktur als neuer Standort an, der unseren Wachstumskurs unterstĂĽtzen wird. Gut ausgebildete Fachkräfte, Forschung- und Entwicklung vor Ort, aber auch die gute Verkehrsanbindung sind die Mischung die wir brauchen. Durch die starke Nachfrage nach unserem Know-how im Bereich der Digitalisierung von Arbeitsprozessen konnten wir das beste EBIT-Ergebnis der Unternehmensgeschichte erzielen. Vor diesem Hintergrund ist die ITC auch auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.”

Der Erfolg kommt fĂĽr das 1996 von Gesellschafter Martin Barbian, als Ingenieurgesellschaft gegrĂĽndete IT-Beratungshaus nicht plötzlich. Es war vielmehr ein stetiger Prozess, mit einem attraktiven Beratungs- und Lösungsportfolio, mit dem ITC seine Kundenbasis ĂĽber die Jahre kontinuierlich ausgebaut hat. Vor fĂĽnf Jahren ĂĽbergab Martin Barbian die Geschäftsleitung an den langjährigen Mitarbeiter Stefan Mohr, der die Erfolgsgeschichte weiterentwickelt hat. Eine seiner ersten wegweisenden Entscheidungen war, die Partnerschaft mit dem kalifornischen Cloud-Plattform-Anbieter ServiceNow. Stefan Mohr, seit diesem Jahr ebenfalls Gesellschafter der ITC: “ServiceNow ermöglicht es uns, passgenaue Lösungen fĂĽr die Digitale Transformation unserer Kunden zu entwickeln, mit denen wir das Management von Services und Arbeitsprozessen im Unternehmen effizienter gestalten und automatisieren. Es ergänzt unsere Partnerschaften mit Microsoft und MicroFocus, die wir weiter ausbauen werden.”

Der Umzug nach Paderborn stellt nun den nächsten Schritt der Erfolgsgeschichte dar. Mitten in der Stadt, direkt in der Bahnhofstraße, liegt das neue moderne Firmengebäude. Die ITC bezieht den vierten Stock, inklusive Dachterrasse mit Blick über die Stadt. Durch die Nähe zur Universität Paderborn hat das Unternehmen nun auch die Möglichkeit, Bachelor-Arbeiten oder duale Studien anzubieten. Zudem bietet ITC schon seit mehreren Jahren die Ausbildung zum Fachinformatiker an und arbeitet dazu eng mit einer privaten Berufsschule in Paderborn zusammen.

Den Umzug haben sich die IT-Berater übrigens mithilfe der eigenen Technologien vereinfacht: Das eigene kleine Rechenzentrum des Detmolder Büros wurde vollständig in Cloud-Lösungen migriert. So brauchte es nur ein paar Möbel, Laptops, Internetanbindung und Kaffeemaschine und der Umzug war vollendet.

ITC ist Teil des weltweit erfolgreichen SAP-Beratungshauses, der itelligence | NTT DATA Business Solutions, mit rund 10.000 Mitarbeitern weltweit.

Offizielle Eröffnung

Datum: 26. November 2020, 16 Uhr

Ansprechpartner:

Stefan Mohr, Geschäftsführender Gesellschafter ITC GmbH

Martin Barbian, GrĂĽnder und Gesellschafter ITC GmbH, und

Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender itelligence AG

Adresse:

ITC Gesellschaft fĂĽr Netzwerkmanagement und Systemintegration mbH,

BahnhofstraĂźe 31b,

D-33102 Paderborn

Ansprechpartner fĂĽr die Presse

Stefan Mohr

Die ITC GmbH konzentriert sich als IT-Beratungsunternehmen auf die Themen-Schwerpunkte IT Service Management, IT-Monitoring, IT-Infrastruktur und IT-Security. Die 1996 gegründete Ingenieurgesellschaft berät Groß- und mittelständische Unternehmen in nahezu allen Branchen sowie öffentliche Auftraggeber (Bundes- und Landesbehörden, Städte und Stadtwerke). Unser Leistungsangebot erstreckt sich von Analyse, Beratung, Konzeption über Projektierung, Implementierung, Customizing, Entwicklung und Schulung bis hin zu Support, Betriebsunterstützung und Application Management Services (AMS). Als Partner und Reseller mehrerer renommierter Hersteller wie Hewlett Packard/MicroFocus, Microsoft und ServiceNow verfügt ITC über ein modernes Portfolio, welches es ermöglicht, passgenaue Lösungen zur Digitalisierung von Unternehmen zu designen und umzusetzen.

Kontakt

ITC Gesellschaft fĂĽr Netzwerkmanagement und Systemintegration mbH

Stefan Mohr

BahnhofstraĂźe 31b

33102 Paderborn

+49 5251 28450-00

SMohr@itc-germany.com

https://www.itc-germany.com/

